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08 марта 2019, 06:54  •  114 • В мире
Оказалось, что самые обычные, бытовые привычки могут как серьезно навредить нашему «пламенному мотору», так и напротив, подарить ему здоровье. Ученые выяснили, что долгий просмотр телевизора губителен для сердца. А вот буквально бальзамом на него станет обычный завтрак.
Ученые из Афинского национального университета смогли выявить, что привычка регулярно завтракать по утрам и увлечение долгим просмотром телевизора могут влиять на сердце. Правда, влияние это будет диаметрально противоположным.
По данным исследователей, те люди, которые не отказывались от завтрака и умеренно нагружали себя физическими упражнениями (при этом речь идет в том числе о простых занятиях — уборке, прогулке и пр.), реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Их артерии к тому же более эластичны, а это сильно снижает риск болезней сердца, пишет Утро.Ру.
Напротив, у тех, кто долго сидит перед экраном телевизора и предпочитает вести малоподвижный образ жизни, риск появления атеросклеротических бляшек возрастает в 2 раза. Учаные выяснили: если смотреть ТВ больше 21 часа в неделю, то шанс заболеть гипертонией вырастает на 68%, и на 50% увеличивается вероятность возникновения диабета.

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