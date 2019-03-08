Ученые из Афинского национального университета смогли выявить, что привычка регулярно завтракать по утрам и увлечение долгим просмотром телевизора могут влиять на сердце. Правда, влияние это будет диаметрально противоположным.

По данным исследователей, те люди, которые не отказывались от завтрака и умеренно нагружали себя физическими упражнениями (при этом речь идет в том числе о простых занятиях — уборке, прогулке и пр.), реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Их артерии к тому же более эластичны, а это сильно снижает риск болезней сердца, пишет Утро.Ру.

Напротив, у тех, кто долго сидит перед экраном телевизора и предпочитает вести малоподвижный образ жизни, риск появления атеросклеротических бляшек возрастает в 2 раза. Учаные выяснили: если смотреть ТВ больше 21 часа в неделю, то шанс заболеть гипертонией вырастает на 68%, и на 50% увеличивается вероятность возникновения диабета.