Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"По крайней мере, пингвинам это нравится" - В МИД высмеяли обвинения Т...
Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию
МИД потребовал от Украины обеспечить безопасность диппредставительств России на ...
Доказательств нет, но я верю: Тиллерсон поддержал обвинение в адрес России по де...
Главная / В мире

Ученые установили, как гены могут влиять на способность к сопереживанию

13 марта 2018, 13:09  •  97 • В мире
Ученые обнаружили связь между генами и способностью к эмпатии.
В журнале Translational Psychiatry появилось новое исследование о том, что теперь ученым удалось установить связь между генами и чувством сопереживания. В ходе исследований специалисты Кембриджского университета обработали и изучили ДНК более 46 тысяч человек.
В итоге ученые решили, что 10% относительно чувства эмпатии связаны с генами. А вот остальные 90% связаны исключительно с социальными факторами.
Несмотря на скромный результат в 10% "генетической" эмпатии, ученые уверены, что это исследование приблизило их к пониманию того, как именно генетика влияет на эмпатию. Примечательно и то, что, согласно выводу ученых, женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 13:09
США готовы объявить войну России, чтобы "спасти Европу"
12 марта 2018, 20:54
Чего ожидать от нового правительства Германии
12 марта 2018, 17:39
“Вояки вместо педагогов”: В США придумали, как бороться со стрельбой в школах

Загрузка...
12 марта 2018, 20:54
Гута — путь окружения, путь расчленения
12 марта 2018, 20:54
Мирный договор с КНДР: Трамп готов повторить триумф Обамы
13 марта 2018, 03:24
"Так переживает за судьбу боевиков": В России призвали Никки Хейли не устраивать истерию из-за террористов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 03:09
Газ голову кружит: Порошенко запутался в словах, предвкушая деньги "Газпрома"
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
11 марта 2018, 18:54
"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине
07 марта 2018, 17:24
Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
09 марта 2018, 14:39
«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.