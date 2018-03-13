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Ученые установили, как гены могут влиять на способность к сопереживанию
13 марта 2018, 13:09 • 97 • В мире
Ученые обнаружили связь между генами и способностью к эмпатии.
В журнале Translational Psychiatry появилось новое исследование о том, что теперь ученым удалось установить связь между генами и чувством сопереживания. В ходе исследований специалисты Кембриджского университета обработали и изучили ДНК более 46 тысяч человек.
В итоге ученые решили, что 10% относительно чувства эмпатии связаны с генами. А вот остальные 90% связаны исключительно с социальными факторами.
Несмотря на скромный результат в 10% "генетической" эмпатии, ученые уверены, что это исследование приблизило их к пониманию того, как именно генетика влияет на эмпатию. Примечательно и то, что, согласно выводу ученых, женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины.
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