Ученые установили, как гены могут влиять на способность к сопереживанию

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Ученые обнаружили связь между генами и способностью к эмпатии.

В журнале Translational Psychiatry появилось новое исследование о том, что теперь ученым удалось установить связь между генами и чувством сопереживания. В ходе исследований специалисты Кембриджского университета обработали и изучили ДНК более 46 тысяч человек.

В итоге ученые решили, что 10% относительно чувства эмпатии связаны с генами. А вот остальные 90% связаны исключительно с социальными факторами.

Несмотря на скромный результат в 10% "генетической" эмпатии, ученые уверены, что это исследование приблизило их к пониманию того, как именно генетика влияет на эмпатию. Примечательно и то, что, согласно выводу ученых, женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины.