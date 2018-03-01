|
Ученые: Tesla способна уничтожить весь Марс
01 марта 2018, 11:54 • 289 • В мире
Ученые рассказали, как и почему автомобиль Илона Маска может уничтожить жизнь на Марсе.
Стало известно, что автомобиль Tesla Rodster, который не так давно компания SpaceX запустила в направлении Марса, может представлять реальную опасность для Красной планеты.
Группа исследователей из университета Пердью в США заявила, что в том случае если сейчас на Марсе есть какая-то, пусть даже самая примитивная биологическая жизнь, то она может быть полностью уничтожена.
Так, к примеру, если представить, что предмет с Земли окажется на Марсе, то, по мнению ученых, микробы с нашей планеты могут оказаться более приспособленными к жизни. А если так, то они смогут адаптироваться к жизни на новом месте и завоевать планету, фактически уничтожив марсианскую биологическую жизнь.
Подпишитесь на нас
289
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 марта 2018, 13:24
|
25 февраля 2018, 23:24
|
23 февраля 2018, 06:24
|
26 февраля 2018, 17:09
|
26 февраля 2018, 20:24
|
25 февраля 2018, 16:54
|
28 февраля 2018, 00:09