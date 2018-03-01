Ученые: Tesla способна уничтожить весь Марс

• 289 • В мире

Ученые рассказали, как и почему автомобиль Илона Маска может уничтожить жизнь на Марсе.

Стало известно, что автомобиль Tesla Rodster, который не так давно компания SpaceX запустила в направлении Марса, может представлять реальную опасность для Красной планеты.

Группа исследователей из университета Пердью в США заявила, что в том случае если сейчас на Марсе есть какая-то, пусть даже самая примитивная биологическая жизнь, то она может быть полностью уничтожена.

Так, к примеру, если представить, что предмет с Земли окажется на Марсе, то, по мнению ученых, микробы с нашей планеты могут оказаться более приспособленными к жизни. А если так, то они смогут адаптироваться к жизни на новом месте и завоевать планету, фактически уничтожив марсианскую биологическую жизнь.