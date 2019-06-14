Ученые США увидели на Марсе "следы присутствия" Спока из сериала Star Trek

Американские ученые неожиданно смогли разглядеть на поверхности Красной планеты "следы присутствия" Спока из сериала Star Trek. Сообщается, что они увидели рисунок, который напоминает эмблему "Звездного флота" из сериала. Впрочем, специалисты уже заявили, что, разумеется, эмблема ненастоящая. Скорее всего, такой необычный рисунок мог возникнуть в результате взаимодействия ветров, а также лавы и дюн, передает телеканал CBS.

Сам снимок был сделан в конце апреля этого года.

"Внимательные зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип", - отмечают специалисты Аризонского университета в Тусоне.

Действительно, на опубликованных снимках можно разглядеть нечто, отдаленно напоминающее изображение, являющееся эмблемой "Звездного флота", В соцсетях тут же вспомнили про одного из главных героев сериала – Спока, который по сюжету начинал свою карьеру именно в "Звездном флоте".