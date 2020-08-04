|
Ученые спрогнозировали, сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа
04 августа 2020, 14:40 • 40 • Украина
Украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом COVID-19 на Украине может достичь 110-115 тысяч человек.
Об этом говорится в отчете исследователей НТУ «КПИ им. Сикорского».
Отмечается, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.
На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.
«Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч», – говорится в прогнозе.
По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 73 276 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +1061.
Стоит добавить, президент Украинской медицинского клуба Иван Сорока заявил, что данные статистики по заболеванию коронавирусом на Украине являют из себя лишь «вершину айсберга».
В эфире Апостроф TV он заявил, что Украина находится в активной фазе эпидемического процесса и обратил внимание на то, что в Украине проводят недостаточное количество тестов, в сравнении с другими странами. Всего сделано около миллиона тестов, но для 40-миллионного населения этого мало.
«То, что мы видим на сегодня, это, все таки, вершина айсберга. Я думаю, что очень большое количество случаев, которые являются малосимптомными, не попадают в поле зрения медиков», - считает Сорока.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2020, 05:05
|
31 июля 2020, 06:05
|
28 июля 2020, 15:05
|
01 августа 2020, 19:45
|
03 августа 2020, 00:10
|
31 июля 2020, 22:40
|
30 июля 2020, 09:05