Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сд...
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Главная / Украина

Ученые спрогнозировали, сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа

04 августа 2020, 14:40  •  40 • Украина

Украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом COVID-19 на Украине может достичь 110-115 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете исследователей НТУ «КПИ им. Сикорского».

Отмечается, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.

«Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч», – говорится в прогнозе.

По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 73 276 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +1061.

Стоит добавить, президент Украинской медицинского клуба Иван Сорока заявил, что данные статистики по заболеванию коронавирусом на Украине являют из себя лишь «вершину айсберга».

В эфире Апостроф TV он заявил, что Украина находится в активной фазе эпидемического процесса и обратил внимание на то, что в Украине проводят недостаточное количество тестов, в сравнении с другими странами. Всего сделано около миллиона тестов, но для 40-миллионного населения этого мало.

«То, что мы видим на сегодня, это, все таки, вершина айсберга. Я думаю, что очень большое количество случаев, которые являются малосимптомными, не попадают в поле зрения медиков», - считает Сорока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
03 августа 2020, 19:25
В ноябре война охватит всю Украину – Соскин
03 августа 2020, 10:15
Украинский нацист прилюдно в Одессе перерезал себе горло
03 августа 2020, 15:45
Защитить Курилы не только Конституцией, но и оружием!
03 августа 2020, 10:15
Журналистам немецкого ТВ при командировке на Украину доплачивают «за дикость»
03 августа 2020, 21:15
Молдавские унионисты взбешены нормализацией диалога Кишинёва и Тирасполя
04 августа 2020, 07:20
Рекордная партия: в порту Одесской области нашли кокаина на более чем 200 млн грн
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2020, 05:05
Странный шум в Минске
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
01 августа 2020, 19:45
Реальный план захвата Белоруссии существует. К России он не имеет отношения
03 августа 2020, 00:10
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
31 июля 2020, 22:40
Кравчук дал интервью "пропагандистке Скабеевой": "Вот и кончилась карьера"
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.