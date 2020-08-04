Ученые спрогнозировали, сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа

Украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом COVID-19 на Украине может достичь 110-115 тысяч человек.Об этом говорится в отчете исследователей НТУ «КПИ им. Сикорского».Отмечается, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.«Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч», – говорится в прогнозе.По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 73 276 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +1061.Стоит добавить, президент Украинской медицинского клуба Иван Сорока заявил, что данные статистики по заболеванию коронавирусом на Украине являют из себя лишь «вершину айсберга».В эфире Апостроф TV он заявил, что Украина находится в активной фазе эпидемического процесса и обратил внимание на то, что в Украине проводят недостаточное количество тестов, в сравнении с другими странами. Всего сделано около миллиона тестов, но для 40-миллионного населения этого мало.«То, что мы видим на сегодня, это, все таки, вершина айсберга. Я думаю, что очень большое количество случаев, которые являются малосимптомными, не попадают в поле зрения медиков», - считает Сорока.