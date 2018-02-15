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Ученые сообщили, когда будет уничтожена Япония

15 февраля 2018, 06:39  •  169 • В мире
Ученые обнаружили подводный супервулкан у берегов Японии. По подсчетам ученых, он способен уничтожить всю страну.
Стало известно, что японские ученые обнаружили огромный вулкан, который находится в десяти километрах от берегов Японии. По данным специалистов, это молодой вулкан, он только формируется. Однако уже сейчас его размеры и потенциал могут говорить о том, что это "супервулкан", способный уничтожить все живое.
Известно, что вулкан находится в знаменитом "огненном кольце" в водах Тихого океана. Конус вулкана имеет размер в 10 км. Также в нем - огромное количество расплавленной магмы.
Исследователь Йошиуки Тацуми, который входит в группу ученых, наблюдающих за супервулканом, уверен, что извержение нового супервулкана обернется природной катастрофой.
По приблизительным подсчетам, вызванное им цунами может затронуть около 100 млн человек по всей Японии. Впрочем, этого не случится в ближайшие 100 лет, уверены специалисты.

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