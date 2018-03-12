Ученые: Собаки лучше всего понимают только детей

• 130 • В мире

Специалисты установили, как четвероногие друзья реагируют на звонкие и высокочастотные голоса.

Канадские ученые Йоркского университета провели ряд успешных экспериментов с собаками. В исследовании принимали участие 69 друзей человека. В частности, как отметили специалисты, удалось выяснить, как именно собаки реагируют на разный тембр голоса.

Особенности восприятия испытывали не только на породистых собаках, но и на дворняжках. Отмечается, что животных разделили на две группы. Первой группе предстояло выслушивать высокочастотные звуки, а второй - низкочастотные.

Наиболее восприимчивым для животных оказался высокочастотный звук - как его называют, детский. Исследователи утверждают, что если к собакам обращаться таким голосом, то это повысит их внимательность.