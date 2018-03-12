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Ученые: Собаки лучше всего понимают только детей
12 марта 2018, 17:39 • 130 • В мире
Специалисты установили, как четвероногие друзья реагируют на звонкие и высокочастотные голоса.
Канадские ученые Йоркского университета провели ряд успешных экспериментов с собаками. В исследовании принимали участие 69 друзей человека. В частности, как отметили специалисты, удалось выяснить, как именно собаки реагируют на разный тембр голоса.
Особенности восприятия испытывали не только на породистых собаках, но и на дворняжках. Отмечается, что животных разделили на две группы. Первой группе предстояло выслушивать высокочастотные звуки, а второй - низкочастотные.
Наиболее восприимчивым для животных оказался высокочастотный звук - как его называют, детский. Исследователи утверждают, что если к собакам обращаться таким голосом, то это повысит их внимательность.
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