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Ученые: Собаки чаще кусают мужчин в депрессии

05 февраля 2018, 09:24  •  103 • В мире
Названы наиболее вероятные жертвы нападения собак.
Стало известно, что группа исследователей из Ливерпульского университета выяснила, на кого чаще нападают собаки. Свою работу на эту тему ученые опубликовали в научном Journal of Epidemiology and Community Health.
В частности сообщается, что был проведен опрос с участием 694 жителей графства Чешир, которое располагается на северо-западе Великобритании. По итогам специалисты установили, что около 44 процентов опрошенных пережили укус собаки в детстве. Самое интересное, что жертвами собачьих нападений становились именно владельцы собак.
Кроме того, ученые выяснили, что мужчины почти в два раза чаще становились жертвами нападения собак, чем женщины. Что же касается психологического состояния человека, то собаки чаще нападают на тех, что испытывают чувство тревоги или переживает депрессию.

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