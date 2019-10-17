Ученые просчитали неожиданный сценарий глобального потепления: Все дело в деревьях

Результаты своего тематического исследования группа ученых Сибирского федерального университета опубликовала в журнале Dendrochronologia. В статье рассказывается о смоделированных прогнозируемых реакциях радиального роста ствола дерева на изменение климата.

Результаты удивляют: ученые просчитали весьма неожиданный сценарий глобального потепления на основе методики российских дендрологов Евгения Ваганова и Александра Шашкина.

"Точные знания о том, как рост деревьев будет реагировать на будущие изменения климата, необходимы для адаптированного управления лесными экосистемами", - говорится в публикации.

Ученые выяснили, что при различных климатических сценариях и формирование древесины идет иначе. Для анализа взяли данные за 60 лет - с 1951 по 2010 год.

"Даты начала и окончания роста в исследуемом регионе были более чувствительными к охлаждению, чем к потеплению, - поясняется в статье. - Радиальный рост деревьев (то есть в толщину. - Ред.) в исследуемом регионе может увеличиться на 19 процентов по сравнению со средним показателем".

Ученые ожидают, что "радиальный рост ствола дерева увеличится в условиях потепления и увлажнения климата, но уменьшится в условиях сушки". То есть глобальное потепление может благотворно сказаться на лесах - деревья станут "толстеть".

"Мы просчитали сценарии с различными изменениями температуры и режима увлажнения в горизонте нескольких десятков лет. Такое моделирование необходимо, чтобы грамотно управлять лесными экосистемами, обеспечить устойчивое планирование и развитие лесного хозяйства", - пояснил РИА "Новости" заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимир Шишов.