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Ученые просчитали неожиданный сценарий глобального потепления: Все дело в деревьях
17 октября 2019, 11:54 • 53 • В мире
Неожиданный сценарий глобального потепления просчитали ученые на основе методики российских дендрологов. Оказалось, что изменения климата, которые прогнозируются в будущем, могут благотворно сказаться на лесах - деревья будут "толстеть".
Результаты своего тематического исследования группа ученых Сибирского федерального университета опубликовала в журнале Dendrochronologia. В статье рассказывается о смоделированных прогнозируемых реакциях радиального роста ствола дерева на изменение климата.
Результаты удивляют: ученые просчитали весьма неожиданный сценарий глобального потепления на основе методики российских дендрологов Евгения Ваганова и Александра Шашкина.
"Точные знания о том, как рост деревьев будет реагировать на будущие изменения климата, необходимы для адаптированного управления лесными экосистемами", - говорится в публикации.
Ученые выяснили, что при различных климатических сценариях и формирование древесины идет иначе. Для анализа взяли данные за 60 лет - с 1951 по 2010 год.
"Даты начала и окончания роста в исследуемом регионе были более чувствительными к охлаждению, чем к потеплению, - поясняется в статье. - Радиальный рост деревьев (то есть в толщину. - Ред.) в исследуемом регионе может увеличиться на 19 процентов по сравнению со средним показателем".
Ученые ожидают, что "радиальный рост ствола дерева увеличится в условиях потепления и увлажнения климата, но уменьшится в условиях сушки". То есть глобальное потепление может благотворно сказаться на лесах - деревья станут "толстеть".
"Мы просчитали сценарии с различными изменениями температуры и режима увлажнения в горизонте нескольких десятков лет. Такое моделирование необходимо, чтобы грамотно управлять лесными экосистемами, обеспечить устойчивое планирование и развитие лесного хозяйства", - пояснил РИА "Новости" заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимир Шишов.
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