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Ученые придумали уникальную вакцину от гриппа из вируса-мутанта

23 января 2018, 12:24  •  158 • В мире
Специалисты изобрели новую вакцину от гриппа на основе вируса-мутанта
Международная группа ученых заявила о создании уникальной вакцины от гриппа. В частности, медики анонсировали уникальный препарат, в основе которого лежит чувствительный к интерферону вирус-мутант.
Сообщается, что после ряда кропотливых исследований и тщательных анализов удалось узнать, что интерферон - он же тот самый вирус-мутант - подавляет репродукцию любых вирусов, то есть не обладает своей ярко выраженной специфичностью.
При этом, как уверяют ученые, интерферон может подавлять и опухолевые образования. Известно, что образование интерферона в клетке начинается уже буквально через пару часов. А это означает, что интерферон является одним из важных факторов противовирусного иммунитета. Специалисты уверяют: в ближайшем будущем подобная вакцина способна будет обеспечить сильную защиту организма.

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