Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная / В России

Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

20 апреля 2020, 17:35  •  40 • В России

ЭПИДЕМИЯ ИДЕТ В РЕГИОНЫ

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано.

Путин пообещал вернуться к этому разговору, и в понедельник вновь дал слово ученым.

- Ситуация остаётся сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, - обрисовал он ситуацию. - Нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, замедлить её распространение. Но пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато.

ЭТО ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ВИРУС

Если неделю назад эксперты держали себя в руках, стараясь отвечать на поставленные вопросы, то теперь они почувствовали власть и ушли в такие научные дебри, что «неученых» было просто жалко. Было ощущение, что находишься на лекции в мединституте. Но когда они «опускались» до бытового уровня, получалось захватывающе.

Путин о текущей ситуации с коронавирусом в России: "Нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, замедлить её распространение. Но пик заболеваемости ещё впереди".Фото: REUTERS

- Это вирус очень хитрый, - описывал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург. - Недаром он таких больших размеров - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно имунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.

ЧТО РАССКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ

- можно использовать на раннем этапе диагностики гелий, чего пока не делает никто в мире.

- следует учесть, что генетические данные каждого человека серьезно влияют на проявление коронавируса.

- необходимо подготовить предприятия к выходу из карантина, чтобы это не вызвало нового всплеска эпидемии.

- не следует не надеяться на быстрое появление универсальной вакцины, хотя тестирование одной из них должно начаться уже 1 июня.

РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ТЕСТАМ

Главными докладчиками с «административной стороны» выступали вице-премьер Татьяна Голикова и мер Москвы Сергей Собянин.

- На сегодня выполнено 2 миллиона 53 тысячи тестов на коронавирус, это является вторым результатом в мире, - доложила Голикова. - Такой объем тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение. На прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44%.

- Количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину, и охват увеличился, - поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. - Соответственно, увеличилась и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом. В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших снижается. Мы заметили сдерживание количества тяжелобольных.

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МЫ ПЕРЕГИБАЕМ ПАЛКУ

А вот у уважаемых академиков единства по главной теме не было.

- Вопрос, который всех волнует - прогноз. Понятно, что Covid - это не грипп, и мы не можем использовать подходы, которые были раньше, - заявил директор детского центра инфекционных болезней Юрий Лобзин. - Есть такие выступления, что шесть-семь недель и все будет закончено. Я к этому отношусь крайне скептически. Мы должны сохранять ту систему, которая сейчас существует!

Академик РАН Александр Чучалин в целом был согласен с коллегой, но предостерегал от раздувания истерии.

- Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию в целом, - обратил он внимание. - Коронавирусом человек болеет - мать взяла ребенка, через месяц у него коронавирус. И всю жизнь человек с ним живет, это самое распространенное вирусное заболевание. Это мир человека.

Академик Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

ДЕТИ НЕ БОЛЕЮТ КОРОНАВИРУСОМ

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов был наиболее радикален.

- Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы, - пошел вразрез со всеми Филатов. - Эти контингенты не болеют, ну так вот они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет, но не так интенсивно, как хотелось бы. Я бы просил открыть парки, места отдыха, конечное, без массовых мероприятий. Когда смотришь на закрытые детские площадки, это не понятно. И конечно, надо выпустить на работу строителей. Сейчас в общежитиях и бытовках, они менее разобщены, чем на стройках.

- Как протекают заболевания у детей? - заинтересовался Путин.

- То, что сказал Николай Николаевич, что надо открывать детские сады, школы и так далее: понимаете, дети, которые бессимптомно в своей массе переносят Covid-19 отличаются высокой подвижностью, активностью, коммуникабельностью, - не согласился Лобзин. - Я думаю, здесь надо еще очень серьезно еще подумать и все взвесить.

Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 11:35
Зачем российский истребитель подлетел на 8 метров к американскому? «Хотел проверить - в маске ли он!»
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявках на экспорт танка Т-14 «Армата»
20 апреля 2020, 08:05
«Востребованы в боевых условиях»: в чём главные достоинства российской системы подготовки офицеров ПВО
20 апреля 2020, 14:35
Когда у России появится «оружие возмездия» - разрекламированный «Посейдон»
20 апреля 2020, 12:05
«Принцип разумного терпения»: в Госдуме разработали поправки по правам дачных соседей
20 апреля 2020, 15:35
Анна Герман из Киева: Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна. А Украина после вируса может расколоться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
13 апреля 2020, 23:10
"Никто из врачей не придёт. Совсем. Никогда": Блогер попыталась докричаться до русских из Лондона
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
14 апреля 2020, 22:10
«Фашистская тактика» – Украина придумала, как запустить флот НАТО в Азов в обход Конвенции Монтрё
19 апреля 2020, 22:35
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.