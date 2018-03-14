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Ученые перехватили три "инопланетных" сигнала из Вселенной

14 марта 2018, 21:39  •  88 • В мире
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии.
Специалисты Технологического университета Суинберна в австралийском Мельбурне сообщили о фиксации мощнейших радиосигналов. Вспышки, сопровождавшиеся огромным выбросом энергии, были зафиксированы 9 и 11 марта 2018 года.
Радиотелескоп Паркса засек сигналы, один из которых в 4,5 раза ярче следующего за ним по этому показателю быстрого радиоимпульса. Еще один сигнал был обнаружен командой Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов инопланетных цивилизаций.
Вспышки, которые порождают энергию, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет, специалистами расцениваются как сигналы инопланетных систем.
Отмечается, что впервые такие быстрые радиовспышки были зафиксированы в 2007 году.
За годы наблюдений специалисты всего зафиксировали более 30 таких вспышек. Фиксированные в этом году радиосигналы являются одними из мощнейших.

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