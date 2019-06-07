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Ученые объяснили, зачем нужны генетические паспорта для военных

07 июня 2019, 19:09  •  95 • В России

О планах по внедрению генетических паспортов в армии рассказал на Петербургском международном экономическом форуме президент РАН Александр Сергеев.

- Мы вроде бы привыкли, к тому, что есть генетические паспорта спортсменов, по ним можно определить, кто лучше бегает, а кто - стреляет, - рассказал Сергеев. - Применительно к военнослужащим тоже надо разобраться: кем лучше быть тому или иному человеку, исходя из его природных данных — десантником или танкистом?

Такими разработками занимается военный инновационный технополис «Эра», расположенный в Анапе. Его задача обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Разработчики исходят из того, что войны будущего будут вести совсем по-другому. Если раньше солдатам в первую очередь нужно было справиться со стрессом, например, во время артобстрела или бомбежки, то в недалеком будущем в условиях кибервойны стрессы будут уже другие, пояснил глава РАН. Война будущего - это в значительной мере война интеллектов тех, кто принимает решения. Поэтому ученые «Эры» внимательно изучают генетическую природу стресса.

Какие генетические предрасположенности могут цениться на военной службе и в условиях боевых действий? Об этом мы спросили генетика Валерия Ильинского, генерального директора компании Genotek.

- Генетический паспорт позволяет сейчас выявить множество параметров здоровья, питания и особенностей строения организма любого человека, - считает Валерий Ильинский. - Эта информация полезна для выявления и своевременной профилактики рисков заболеваний. Причем не важно, кто ты по профессии — военный, менеджер или ученый. Но генетические тесты не выявят и не создадут "супервоинов". Единственное их применение в армии, на мой взгляд - это выявление рисков тех или иных заболеваний. Затем военнослужащего направляют в соответствующий род войск, где имеющиеся риски не смогут реализоваться или не приведут к фатальным последствиям. Например, риск шизофрении может проявиться в ходе боевых действий на передовой под влиянием стрессов, но если офицер работает в штабе, гораздо меньше шансов, что уязвимость генов приведет к плачевным последствиям. Летчикам критично не иметь рисков инсультов и инфарктов, поскольку от их здоровья в полете зависит жизнь экипажа и пассажиров, но если вы служите на земле, такие риски не будут представлять угрозу окружающим. Кроме этого, генетические исследования могут помочь идентифицировать личность в случае гибели военнослужащего.

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