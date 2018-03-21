Ученые обнаружили связь между обезболивающими и болезнями сердца

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Британский журнал клинической фармакологии (BJCP) опубликовал статью о влиянии употребления даже небольших доз ибупрофена на развитие мерцательной аритмии и иных сердечных болезней.

Ученые выяснили, что употребление обезболивающих может негативно влиять на работу сердца и сосудов. Так, регулярное употребление даже незначительных доз ибупрофена, диклофенака и ряда других лекарств повышает риск развития мерцательной аритмии. Аналогично с этим возрастает риск и развития других болезней и порогов сердца.

Ибупрофен, диклофенак и другие подобные обезболивающие вещества характерны тем, что не вызывают привыкания, а потому их можно купить в большинстве аптек мира без какого-либо рецепта и практически в неограниченных количествах. Тем не менее исследование, проведенное в одной из клиник Тайваня, показывает, что даже и без привыкания эти средства могут быть опасны.

По итогам наблюдения за примерно 57 тысячами пациентов там было установлено, что при регулярном употреблении ибупрофена для борьбы с болями вероятность развития мерцательной аритмии и связанных с ней болезней возрастает примерно на 20%. В случае смешивания ибупрофена и других обезболивающих общего типа с узкоспециализированными данный риск становится и того выше и составляет уже 30%.