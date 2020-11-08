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Учениям НАТО в Литве мешает население

08 ноября 2020, 01:45  •  83 • Война
На территории маленькой Литвы не хватает места для военных учений и населения
В субботу, 7 ноября, в Литве завершились очередные ежегодные международные учения НАТО Geležinis Vilkas II («Железный волк II»), которые проходили на военном полигоне в Пабраде.
Военные учения на территории Литвы проходят постоянно, одни учения с громким названием переходят в другие с названием не менее громким. Так, на прошедшей неделе на том же полигоне Пабраде проходили учения Brilliant Jump 2020 («Блестящий прыжок – 2020»), в которых были задействованы более 2500 военных из Польши, Испании и Чехии и около 650 единиц военной техники.
«Учения Совместной оперативной группы быстрого реагирования НАТО в Литве во время пандемии ещё раз подтверждают стойкость союзнических обязательств. Перед лицом угроз с Востока мы убеждены, что НАТО будет действовать быстро и решительно в случае любого кризиса»,
– сказал в своём выступлении министр национальной обороны Раймундас Кароблис на открытии учений «Блестящий прыжок 2020» – одних из самых крупных натовских учений, проходящих на территории Литвы в этом году.
«Учения покажут готовность группы особо высокой подготовки Сил быстрого реагирования НАТО к выполнению поставленных задач. Предстоит отработка навыков быстрой передислокации подразделений»,
– сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.
По словам главнокомандующего ВС Литвы, после окончания этих учений часть техники и военных НАТО вернулись на места постоянной дислокации, а другая часть присоединилась к ежегодным национальным полевым учениям литовской армии «Железный волк», после чего натовские военные и техника покинут Литву.
В Министерстве национальной обороны сообщают, что ещё в начале сентября военные атташе Беларуси были поставлены в известность о планируемых учениях, также информация была распространена по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В учениях «Железный волк 2020» принимали участие около четырёх тысяч военных механизированной пехотной бригады «Железный волк» Литвы и военных стран НАТО, а также более тысячи единиц военной техники. Цель учений – дать оценку боеготовности прибывших в Литву военных и самих литовских подразделений и отработать их взаимодействие в совместных операциях.
«На полигоне Пабраде, а также в гражданских районах вокруг полигона во время учений будет использоваться принцип «силы против силы», когда подразделения, участвующие в учениях, «сражаются» друг с другом на поле боя. Это позволяет максимально приблизить операции к реальным условиям сражения»,
– рассказал журналистам министр национальной обороны Раймундас Кароблис.
По его словам, «помимо литовских военнослужащих в учениях задействованы военные из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии».
Вот только населению совсем не нравится подобная военная активность на территории маленькой Литвы – как только начинаются очередные военные учения (а они практически не заканчиваются, сменяя друг друга), местных жителей предупреждают о том, что необходимо соблюдать меры безопасности и – самое главное – «не создавать помехи движению военной техники». Что означает: при появлении военной техники автомобилистам нельзя совершать обгон, нельзя пересекать дорогу перед военными, по правилам гражданские автомобили должны съехать на обочину и остановиться. Поэтому в Литве нередки случаи, когда движение автомобилей на некоторых автострадах оказывается парализованным, а перемещение военной техники создаёт огромные пробки. Причём явление это не временное, с которым можно было бы смириться, а постоянное – военные учения в Литве не заканчиваются.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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