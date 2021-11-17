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Учения украинских военных у крымской границы возглавил командующий донбасской группировки ВСУ Сергей Наев

17 ноября 2021, 15:50  •  110 • Украина
Тактические учения с танковой и артиллеристской стрельбой и применением авиации на севере Крыма, возможно, не привлекли бы такого внимания, когда бы не фигура генерал-лейтенанта Наева, командующего «операцией объединённых сил» ВСУ на Донбассе. Как говорится, где Крым и где Донбасс?! По всей видимости, боевитого и не склонного к рефлексии Наева задействовали неспроста, ведь командование группировки, расквартированное в Херсонской области, понимая последствия, не склонно лезть на рожон.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Каким образом Наев оказался на крымской границе? Ответ очевиден – ему приказало начальство. Сделать это могли два человека – главком ВСУ Залужный и министр обороны Резников. При том, что теперь Наев руководит украинскими соединениями у крымской границы, он продолжает командовать и группировкой ООС на Донбассе – что, согласитесь, не только странно, но и наводит на определённые мысли. Уж не собирается ли обновлённое командование ВСУ перенести войну на Донбассе поближе к Крыму? Источники «Нашей версии» в Минобороны Украины указывают в этой связи, что Наева задействовали по одной причине – в отличие от подавляющего большинства коллег, он, что называется, рвёт жилы, рьяно стремясь исполнить любой приказ начальства. Даже самоубийственный. Другого такого генерала в ВСУ, по всей видимости, не находится, равного Наеву по безрассудству. Но тот факт, что теперь полномочия Наева (а следовательно, и вверенной ему ООС) распространяются не только на Донбасс, но и на Крым, говорит о многом. Сам Наев о своём участии в крымских манёврах сообщил следующее – его задействовали, «чтобы личный состав получил максимальную практику тактики ведения боя, а командиры всех звеньев отработали действия в условиях, приближённых к боевым – чтобы в дальнейшем избежать ошибок в бою». Определённо, Киев готовит сюрпризы на крымском направлении.
Кстати, родной младший брат Наева, Максим Наев, руководит отделением Пенсионного фонда России в Крыму. А его старший брат, тоже родной и тоже бывший кадровый военный, также проживает в России. Воистину, брат против брата.

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