Учения «Си Бриз 2019» и минная опасность • 59 • Аналитика Эхо войны

Учения «Си Бриз 2019» могут окончиться гибелью кораблей и моряков. Тому есть масса причин, и поэтому вероятность такого исхода весьма велика.









Первая, но отнюдь не самая основная, – это минная опасность, исходящая от боеприпасов, установленных всеми воюющими сторонами во время Второй мировой войны. Мины устанавливали все: Германия, СССР, Румыния, Турция и даже Болгария.



Всего, по подсчётам специалистов, с 1941 по 1945 год в Азово-Черноморском бассейне было выставлено 37407 мин. После войны ликвидировано 19313 мин. Осталось ни много ни мало 18094 мины. Они где-то лежат на дне и ждут своего часа.



Но это не вся правда, так как карты минных постановок государств фашистского блока (Германии, Румынии и Болгарии) безнадёжно утрачены, и на самом деле установить точно, где, сколько и какого типа морских мин установлено, просто не представляется возможным.



Как и во всём мире, суда в Чёрном море ходят по строго установленным фарватерам. На учениях военно-морские силы не придерживаются этого правила, особенно при отработке высадки морских десантов на необорудованные участки побережья. А именно этот элемент будет одним из основных во время учений «Си Бриз 2019».



Взрывоопасность мин

Вот карта известных минных постановок времен Второй мировой войны:







Совершенно очевидно, что основная масса не извлечённых до сих пор морских мин приходится как раз на те акватории, где будут проходить эти учения.



Многие годы после войны мины и другие боеприпасы находили в самых неожиданных местах. В одном из черноморских портов мину обнаружили прямо в ковше землечерпалки «Октябрь». В Николаевском порту мины даже дважды поднимали ковшом землечерпалки «Советская Грузия». Было предпринято водолазное обследование акватории порта. И оказалось — очень своевременно. Под килем теплохода «Декабрист» обнаружили магнитную мину. Перед уходом из Николаева немецкие войска заминировали места стоянки судов, однако сколько мин и в каких местах они поставили, неизвестно.



Донная морская мина весом в 1 тонну и диаметром 2 м была обнаружена в Черном море возле села Леонидово в Одесской области в 2009 году. А 25 мая 2018 года в Черном море во время учений целевой группой по разминированию НАТО SNMCMG 2 обнаружена и уничтожена морская мина времен Второй мировой войны. Одна из многих тысяч оставшихся…



По существующим оценкам, срок службы и активная способность к детонации взрывчатого вещества у большинства типов мин времен Великой Отечественной сохраняется от одного года до тех пор, пока не истощатся их блоки питания.



Но пассивная способность к детонации, например при ударе, у них сохраняется на протяжении более 100 лет.





Отмечаются случаи обнаружения морских мин, фугасов и других взрывоопасных предметов с риском их детонации при ловле рыбы донными тралами с рыболовецких судов, строительстве портовых и гидротехнических сооружений, обустройстве мест якорных стоянок, проведении дноуглубительных и других работ на морском дне.



С большой степенью вероятности можно предполагать, что взрывоопасность все еще находящихся на дне якорных и донных мин сохранится до 2040 года.



Военные корабли стран-участниц «Си Бриз 2019» будут работать как раз в тех районах, где минная опасность наиболее велика, в том числе и на мелководье. А это означает, что жизни моряков будут подвергаться наибольшей опасности.



Для того чтобы понять степень опасности, которой подвергаются моряки и корабли, достаточно знать об уникальных особенностях германских морских донных неконтактных мин типа LMB, некоторые показатели которых остаются непревзойдёнными до сих пор.



Устройство подрыва этой мины после подачи питания начинает настраиваться на магнитное поле Земли, которое имеется в данном месте в это время. При этом учитываются все магнитные предметы (например, стоящий рядом корабль), которые находятся поблизости.







Когда вблизи мины появляется корабль, взрывное устройство реагирует на искажение магнитного поля, но мина не взрывается. Она пропускает судно, так как в ней имеется прибор кратности, который заставит мину взорваться только после прохождения определённого количества судов. Как правило, это число составляло от 1 до 12, но известны случаи, когда такие мины взрывались даже после прохождения 50 и более судов…



Разумеется, это было сделано немецкими инженерами для того, чтобы затруднить обнаружение и уничтожение боеприпасов минно-тральными силами. На учениях «Си Бриз 2019» их фактически нет. У страны-хозяйки учений, Украины, есть, но только не смейтесь, один (!!!) рейдовый тральщик «Геническ», техническое состояние которого может вызвать разве что смех…



Правда, кто-то сможет сказать, что в учениях будут участвовать некое «многонациональное водолазное подразделение», которое и будет искать мины. В него входят водолазы военно-морских сил стран Черного моря: Украины, Румынии, Болгарии и Турции, а также специалисты из США, Великобритании и Канады. Но это то же самое, что при помощи микроскопа обозревать просторы Вселенной!



Эффективность такой работы близка к нулю, поскольку водолазы способны обследовать ничтожно малую акваторию и применяют их в основном для обезвреживания мин, а не для обнаружения. Наличие такого подразделения на учениях «Си Бриз 2019» говорит скорее об отработке диверсионных задач, а не об обнаружении и уничтожении морских мин!



Им нужен инцидент

Не меньшее, а быть может, и большее беспокойство вызывает политическая ситуация, сложившаяся к моменту начала учений «Си Бриз 2019» 1 июля 2019 года.



Украинское руководство неоднократно заявляло о том, что Россия «планирует провести минирование некоторых районов Чёрного моря». На деле же это сама Украина вполне открыто устанавливала мины на своём побережье — якобы для борьбы с «русскими морскими десантами». На самом деле это производилось для нагнетания военной истерии при экс-президенте Петре Порошенко. Учитывая количество пожаров и взрывов на украинских военных складах, а также качество подготовки личного состава военно-морских сил этой страны, можно не сомневаться, что во время столь частых черноморских штормов украинские мины срываются со своих якорей и начинают в полном смысле слова блуждать у украинских берегов…



Несомненное недавнее поражение Киева в ПАСЕ, которая выполнила все требования России и вернула её в организацию, вызвало среди милитаристских кругов Украины настоящую истерику. И им, как воздух, необходим инцидент, который позволил бы обвинить в нём Россию и заставить Европу вновь вернуться к политике конфронтации с Москвой.



Кроме этого, не следует забывать, что в таком происшествии после последних событий в Тбилиси может быть заинтересована и Грузия, которая также отличается антироссийской риторикой. Или, например, Иран, который с большой обеспокоенностью будет наблюдать за учениями, не без основания полагая, что Чёрное море является одним из плацдармов для нанесения по нему удара со стороны США…



Из этого следует вывод, что один из кораблей стран-участниц с большой долей вероятности ожидает подрыв на мине. А чья она будет, когда и кем установлена, уже не столь важно…



Организаторам и участникам учения стоило бы крепко призадуматься: ради каких целей они подвергают столь большой опасности жизни моряков? Учения «Си Бриз 2019» могут окончиться гибелью кораблей и моряков. Тому есть масса причин, и поэтому вероятность такого исхода весьма велика.Первая, но отнюдь не самая основная, – это минная опасность, исходящая от боеприпасов, установленных всеми воюющими сторонами во время Второй мировой войны. Мины устанавливали все: Германия, СССР, Румыния, Турция и даже Болгария.Всего, по подсчётам специалистов, с 1941 по 1945 год в Азово-Черноморском бассейне было выставлено 37407 мин. После войны ликвидировано 19313 мин. Осталось ни много ни мало 18094 мины. Они где-то лежат на дне и ждут своего часа.Но это не вся правда, так как карты минных постановок государств фашистского блока (Германии, Румынии и Болгарии) безнадёжно утрачены, и на самом деле установить точно, где, сколько и какого типа морских мин установлено, просто не представляется возможным.Как и во всём мире, суда в Чёрном море ходят по строго установленным фарватерам. На учениях военно-морские силы не придерживаются этого правила, особенно при отработке высадки морских десантов на необорудованные участки побережья. А именно этот элемент будет одним из основных во время учений «Си Бриз 2019».Вот карта известных минных постановок времен Второй мировой войны:Совершенно очевидно, что основная масса не извлечённых до сих пор морских мин приходится как раз на те акватории, где будут проходить эти учения.Многие годы после войны мины и другие боеприпасы находили в самых неожиданных местах. В одном из черноморских портов мину обнаружили прямо в ковше землечерпалки «Октябрь». В Николаевском порту мины даже дважды поднимали ковшом землечерпалки «Советская Грузия». Было предпринято водолазное обследование акватории порта. И оказалось — очень своевременно. Под килем теплохода «Декабрист» обнаружили магнитную мину. Перед уходом из Николаева немецкие войска заминировали места стоянки судов, однако сколько мин и в каких местах они поставили, неизвестно.Донная морская мина весом в 1 тонну и диаметром 2 м была обнаружена в Черном море возле села Леонидово в Одесской области в 2009 году. А 25 мая 2018 года в Черном море во время учений целевой группой по разминированию НАТО SNMCMG 2 обнаружена и уничтожена морская мина времен Второй мировой войны. Одна из многих тысяч оставшихся…По существующим оценкам, срок службы и активная способность к детонации взрывчатого вещества у большинства типов мин времен Великой Отечественной сохраняется от одного года до тех пор, пока не истощатся их блоки питания.Но пассивная способность к детонации, например при ударе, у них сохраняется на протяжении более 100 лет.Отмечаются случаи обнаружения морских мин, фугасов и других взрывоопасных предметов с риском их детонации при ловле рыбы донными тралами с рыболовецких судов, строительстве портовых и гидротехнических сооружений, обустройстве мест якорных стоянок, проведении дноуглубительных и других работ на морском дне.С большой степенью вероятности можно предполагать, что взрывоопасность все еще находящихся на дне якорных и донных мин сохранится до 2040 года.Военные корабли стран-участниц «Си Бриз 2019» будут работать как раз в тех районах, где минная опасность наиболее велика, в том числе и на мелководье. А это означает, что жизни моряков будут подвергаться наибольшей опасности.Для того чтобы понять степень опасности, которой подвергаются моряки и корабли, достаточно знать об уникальных особенностях германских морских донных неконтактных мин типа LMB, некоторые показатели которых остаются непревзойдёнными до сих пор.Устройство подрыва этой мины после подачи питания начинает настраиваться на магнитное поле Земли, которое имеется в данном месте в это время. При этом учитываются все магнитные предметы (например, стоящий рядом корабль), которые находятся поблизости.Когда вблизи мины появляется корабль, взрывное устройство реагирует на искажение магнитного поля, но мина не взрывается. Она пропускает судно, так как в ней имеется прибор кратности, который заставит мину взорваться только после прохождения определённого количества судов. Как правило, это число составляло от 1 до 12, но известны случаи, когда такие мины взрывались даже после прохождения 50 и более судов…Разумеется, это было сделано немецкими инженерами для того, чтобы затруднить обнаружение и уничтожение боеприпасов минно-тральными силами. На учениях «Си Бриз 2019» их фактически нет. У страны-хозяйки учений, Украины, есть, но только не смейтесь, один (!!!) рейдовый тральщик «Геническ», техническое состояние которого может вызвать разве что смех…Правда, кто-то сможет сказать, что в учениях будут участвовать некое «многонациональное водолазное подразделение», которое и будет искать мины. В него входят водолазы военно-морских сил стран Черного моря: Украины, Румынии, Болгарии и Турции, а также специалисты из США, Великобритании и Канады. Но это то же самое, что при помощи микроскопа обозревать просторы Вселенной!Эффективность такой работы близка к нулю, поскольку водолазы способны обследовать ничтожно малую акваторию и применяют их в основном для обезвреживания мин, а не для обнаружения. Наличие такого подразделения на учениях «Си Бриз 2019» говорит скорее об отработке диверсионных задач, а не об обнаружении и уничтожении морских мин!Не меньшее, а быть может, и большее беспокойство вызывает политическая ситуация, сложившаяся к моменту начала учений «Си Бриз 2019» 1 июля 2019 года.Украинское руководство неоднократно заявляло о том, что Россия «планирует провести минирование некоторых районов Чёрного моря». На деле же это сама Украина вполне открыто устанавливала мины на своём побережье — якобы для борьбы с «русскими морскими десантами». На самом деле это производилось для нагнетания военной истерии при экс-президенте Петре Порошенко. Учитывая количество пожаров и взрывов на украинских военных складах, а также качество подготовки личного состава военно-морских сил этой страны, можно не сомневаться, что во время столь частых черноморских штормов украинские мины срываются со своих якорей и начинают в полном смысле слова блуждать у украинских берегов…Несомненное недавнее поражение Киева в ПАСЕ, которая выполнила все требования России и вернула её в организацию, вызвало среди милитаристских кругов Украины настоящую истерику. И им, как воздух, необходим инцидент, который позволил бы обвинить в нём Россию и заставить Европу вновь вернуться к политике конфронтации с Москвой.Кроме этого, не следует забывать, что в таком происшествии после последних событий в Тбилиси может быть заинтересована и Грузия, которая также отличается антироссийской риторикой. Или, например, Иран, который с большой обеспокоенностью будет наблюдать за учениями, не без основания полагая, что Чёрное море является одним из плацдармов для нанесения по нему удара со стороны США…Из этого следует вывод, что один из кораблей стран-участниц с большой долей вероятности ожидает подрыв на мине. А чья она будет, когда и кем установлена, уже не столь важно…Организаторам и участникам учения стоило бы крепко призадуматься: ради каких целей они подвергают столь большой опасности жизни моряков? Войцех Комаровский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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