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Учения России заставили Японию вспомнить историю: "70 лет назад мы атаковали Перл-Харбор"
03 июля 2021, 21:00 • 197 • Политика
Учения ВМС России, которые состоялись недалеко от США, заставили Японию вспомнить историю. "70 лет назад мы атаковали Перл-Харбор", - напомнил министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма.
Он высказал обеспокоенность в связи с русскими военными учениями, которые состоялись в 35 милях от Гавайев. Около 20 кораблей и самолётов России отрабатывали уничтожение вражеских судов в пределах досягаемости США.
Это напомнило министру о знаменитой атаке на гавань Перл-Харбор, после которой США вступили во Вторую мировую войну, закончившуюся поражением для Японии.
Глава Минобороны Японии также добавил, что Токио должно сдерживать не только Китай, но и Россию, так как они зачастую действуют сообща, пишет издание Express.
Отметим, что после этого выступил глава Китая Си Цзиньпин. Он пригрозил "разбить головы" иностранным хулиганам о Великую китайскую стену, если они будут вмешиваться в дела страны. А также заверил все государства, что Пекин не позволит никому запугивать или угнетать себя.
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