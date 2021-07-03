Учения России заставили Японию вспомнить историю: "70 лет назад мы атаковали Перл-Харбор"

Учения ВМС России, которые состоялись недалеко от США, заставили Японию вспомнить историю. "70 лет назад мы атаковали Перл-Харбор", - напомнил министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма.

Он высказал обеспокоенность в связи с русскими военными учениями, которые состоялись в 35 милях от Гавайев. Около 20 кораблей и самолётов России отрабатывали уничтожение вражеских судов в пределах досягаемости США.

Это напомнило министру о знаменитой атаке на гавань Перл-Харбор, после которой США вступили во Вторую мировую войну, закончившуюся поражением для Японии.

Семьдесят лет назад мы атаковали Перл-Харбор, но теперь США и Япония - очень хорошие союзники. Я не хочу напоминать о том нападении, но мы должны быть осторожны с учениями русских, - сказал Накаяма.

Глава Минобороны Японии также добавил, что Токио должно сдерживать не только Китай, но и Россию, так как они зачастую действуют сообща, пишет издание Express.

Отметим, что после этого выступил глава Китая Си Цзиньпин. Он пригрозил "разбить головы" иностранным хулиганам о Великую китайскую стену, если они будут вмешиваться в дела страны. А также заверил все государства, что Пекин не позволит никому запугивать или угнетать себя.