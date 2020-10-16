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Учения России и Египта в Чёрном море: Названы скрытые цели обеих стран

16 октября 2020, 09:55  •  89 • Политика
Китайский медиапортал Sohu раскрыл цели проведения российско-египетских учений в Чёрном море. Египет хочет показать своё влияние в регионе, а Россия - дать отпор НАТО.
Россия и Египет проведут совместные военные учения в Чёрном море. По мнению китайского интернет-издания Sohu, каждая из стран согласилась на участие в манёврах, преследуя собственные цели.
Речь идёт о военных учениях под названием "Мост дружбы - 2020", которые должны пройти в этом году в акватории Чёрного моря. Цель Египта на этих учениях - продемонстрировать своё влияние на баланс сил в Средиземноморье. В свою очередь Россия рассчитывает благодаря этим манёврам увеличить свои возможности по противодействию силам НАТО в регионе.
"Я думаю, что совместные учения Египта и России действительно могут сыграть определённую роль в выравнивании военной мощи в регионе", - пишет обозреватель издания Цао Вэйдун.
Он отмечает, что Россия раньше никогда не состояла в союзе с Египтом, но в последнее время работает над тем, чтобы укрепить сотрудничество с этой страной. Обозреватель предполагает, что действия Москвы направлены не просто на конкуренцию с потенциальным противником, а на создание разделительных сил.
"Откажутся ли страны НАТО от попыток закрепиться в Чёрном море, пока неизвестно. Например, Великобритания стремится нарастить влияние в регионе", - приводит мнение специалиста РИА ФАН.

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