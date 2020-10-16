Учения России и Египта в Чёрном море: Названы скрытые цели обеих стран

Россия и Египет проведут совместные военные учения в Чёрном море. По мнению китайского интернет-издания Sohu, каждая из стран согласилась на участие в манёврах, преследуя собственные цели.

Речь идёт о военных учениях под названием "Мост дружбы - 2020", которые должны пройти в этом году в акватории Чёрного моря. Цель Египта на этих учениях - продемонстрировать своё влияние на баланс сил в Средиземноморье. В свою очередь Россия рассчитывает благодаря этим манёврам увеличить свои возможности по противодействию силам НАТО в регионе.

"Я думаю, что совместные учения Египта и России действительно могут сыграть определённую роль в выравнивании военной мощи в регионе", - пишет обозреватель издания Цао Вэйдун.

Он отмечает, что Россия раньше никогда не состояла в союзе с Египтом, но в последнее время работает над тем, чтобы укрепить сотрудничество с этой страной. Обозреватель предполагает, что действия Москвы направлены не просто на конкуренцию с потенциальным противником, а на создание разделительных сил.