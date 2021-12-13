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Учения перерастут во вторжение: Тайвань озвучил замысел Китая
13 декабря 2021, 22:30 • 16 • Политика
Тайваньское военное ведомство подготовило доклад, в котором прописан замысел Китая, касающийся масштабное военной операции. Учения перерастут во вторжение, предполагают на острове.
Тайваньские военные уверены: Пекин поставил себе цель вторгнуться на остров к 2025 году. Для этого и будут проводиться военные учения.
Не исключено, что учения перерастут во вторжение, считает военное ведомство Тайваня. Об этом говорится в докладе, на выдержки из которого ссылается издание South China Morning Post.
Начнётся всё с тренировочных операций сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил в районе восточного и южного побережья Китая. Затем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит свои корабли в западный сектор Тихого океана, чтобы помешать другим государствам помочь Тайваню.
По мнению тайваньских военных, НОАК будет атаковать крылатыми и баллистическими ракетами. Целями станут радары, командные центры и системы противовоздушной обороны Тайваня. Предполагается высадка десанта, а также удар по военным базам на острове с воздуха. В публикации отмечаются и вероятные слабости НОАК: после начала вторжения китайской армии будет сложно получать грузы и подкрепление.
Напомним, спорная ситуация с Тайванем возникла в 1949 году. После провозглашения Китайской Народной Республики часть партии "Гоминьдан" сделала из острова свою базу. В Пекине считают, что должен действовать "принцип одного Китая", согласно которому невозможно одновременное признание Китайской Республики на Тайване и КНР.
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