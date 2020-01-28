Учения НАТО Defender Europe 2020: цели, задачи, угрозы и риски • 74 • Аналитика

Североатлантический альянс продолжает подготовку к проведению учений Defender Europe 2020. Это мероприятие станет крупнейшим за последние десятилетия и позволит отработать новые стратегии ведения боевых действий. К настоящему времени руководство НАТО и стран-участников учений раскрыло некоторые подробности своих планов, и эта информация может быть поводом для беспокойства.



Цели и задачи

Командование США и НАТО регулярно указывают на наличие принципиально новых угроз и вызовов, требующих соответствующего ответа. С этой целью разрабатываются новые стратегии, такие как «многосредное сражение» Multi-Domain Battle. Едва ли не главной задачей будущих учений Defender Europe 2020 станет проверка этой стратегии в реальных условиях.







В рамках MDB силам НАТО предстоит использовать не только традиционные средства, но и новые компоненты вооруженных сил – кибервойска, космические войска и т.д. Будущие учения станут крупнейшими из всех, на которых применялись такие средства.



Также в условиях европейских полигонов планируют «обкатать» перспективные образцы техники и вооружений. В частности, предлагается испытать основные танки M1A2 Abrams с комплексами активной защиты и другими приборами.



Место и время

Сейчас НАТО осуществляет подготовку к учениям, на которую потребуется несколько недель. В конце января начнется движение войск – в первую очередь, американских. За несколько недель страны-участники выведут свои группировки в заданные районы, после чего стартует активная фаза. Маневры и учебные бои начнутся в апреле и будут продолжаться в течение нескольких недель. Затем начнется процесс возвращения войск на свои базы. Не позднее июля последние части вернутся в места постоянной дислокации, в т.ч. за океан.





В учениях Defender Europe 2020 примут участие 18 стран – 17 государств НАТО и приглашенная Грузия. Общая численность личного состава – почти 40 тыс. человек. Будут использоваться тысячи единиц сухопутной техники, сотни летательных аппаратов и колоссальные количества боеприпасов всех классов.



Любопытно, что основную массу войск выдвинут США. Их армию представят 29 тыс. человек (20 тысяч из континентальных США и 9 тыс. из европейского контингента), 7 тыс. чел. из Национальной гвардии и 750 резервистов. Общая численность группировок 17 других стран не превысит 8-10 тыс. человек. С техникой и вооружением дело обстоит так же: наиболее крупную долю матчасти выставят американские войска.



Маневры пройдут на территории 10 стран. Полигоны выделяют прибалтийские государства, Польша, Грузия и т.д. Важную роль в учениях играет Германия, которой предстоит стать основным логистическим узлом для всей объединенной группировки НАТО. Маршруты переброски войск пройдут по территории ряда других стран.



По легенде учений…

Согласно сценарию учений, конфликт проходит в 2028 г. и отражает состояние армий в этот период. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с условным противником из Восточной Европы, причем противник конкретного наименования не имеет. По легенде, по своему военному потенциалу он сопоставим с НАТО. По сути, это весьма прозрачный намек, разгадать который не составит усилий.





Учения начнутся с выдвижения войск к местам проведения условных боев. Группировкам разных стран предстоит выйти из пунктов временного или постоянного базирования и добраться до полигонов. Для этого на территории стран-участников будут создаваться временные логистические центры.



Затем силам НАТО предстоит принять бой и обороняться от наступающего условного противника. Также отработают наступательные операции. В частности, анонсирована одновременная высадка трех воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии. Основу десантных сил составит армия США, и в них поучаствуют военные других стран. Десантникам предстоит захватить аэродромы условного противника и удерживать их до подхода основных сил.



В Польше пройдет эпизод с участием инженерных войск, которым предстоит обеспечить переправку крупной группировки через реку. На всех основных полигонах пройдут многочисленные стрельбы с применением едва ли не всего наличного вооружения.



В ходе всех мероприятий, требующих нескольких недель активной работы, войска Североатлантического альянса проверят свои возможности в ряде основных сфер. Планируется отработать переброску войск на большие расстояния, взаимодействие армий разных стран, в т.ч. в условиях боевых операций, проверить новые стратегии и образцы материальной части и т.д.









По завершении основных мероприятий на европейских полигонах войска отправятся домой, а командования разных стран и НАТО в целом приступит к анализу результатов. Defender Europe 2020 является крупнейшим учением последних десятилетий, и можно предположить, что штабы получат достаточно работы как во время самих маневров, так и по их итогам.



Угрозы и риски

Планируемые учения уже сейчас выглядят полезными и плодотворными как для США, так и для НАТО. Одновременно они могут быть связаны с рисками для третьих стран. В первую очередь, они могут представлять угрозу для России – как минимум, опосредованную.



По легенде учений, НАТО будет противостоять в Восточной Европе неназванному условному противнику с сопоставимой боеспособностью. Во всем европейском регионе есть только одна страна, соответствующая такому описанию. Таким образом, план учений можно рассматривать как недружелюбный или даже агрессивный по отношению к нашей стране. Несмотря на все заверения и анонимность условного противника.



Заставляет беспокоиться и сам факт проведения учений вблизи наших границ. Дополнительным поводом для тревоги являются их масштабы. На полигонах будет сосредоточено порядка 40 тыс. человек и тысячи единиц вооружений и техники. С определенных точек зрения все это походит на подготовку к агрессии. Более того, в отечественных СМИ уже встречаются версии, согласно которым в ходе учений могут быть предприняты провокации против России. Есть и иное мнение – все эти учения и есть одна большая провокация.





В борьбе с условным противником НАТО собирается использовать как уже отработанные, так и новые стратегии и методы. Разработку MDB и других современных доктрин открыто связывают с намерением США противостоять России, Китаю и другим странам. В этом тоже можно найти серьезную угрозу для нашей страны.



Подозрительная активность

Следует отметить, что НАТО и США регулярно проводят различные учения вблизи российских границ. Эти шаги нельзя назвать дружескими, но до явных провокаций или прямой агрессии пока, к счастью, не доходило. Таким образом, нет явных поводов подозревать НАТО в намерении использовать учения как предлог к активным действиям того или иного рода – например, к нападению на какие-либо районы России. Удар по дипмиссии в Ираке: новый акт вялотекущей войны с США



Однако заявленная и фактическая цели готовящихся учений Defender Europe 2020 далеки от захвата территорий и открытой войны. Они необходимы для практической отработки широкого круга вопросов разного рода, имеющих место в рамках военного сотрудничества внутри НАТО. Все это не является непосредственной угрозой для окружающих, но ведет к повышению боеспособности отдельных стран и НАТО в целом. И уже это прямо влияет на обстановку в Восточной Европе – у наших границ.



Активная фаза учений НАТО стартует только весной, но уже сейчас понятно, что эти мероприятия не поспособствуют улучшению общей военно-политической обстановки и налаживанию отношений. Очевидно, что Североатлантический альянс занимается обеспечением своей безопасности и продвижением собственных интересов, но с точки зрения других стран подобные действия выглядят, как минимум, неоднозначно.



У нашей страны – в свете разнообразных событий прошлых лет – есть все основания относиться к учениям Defender Europe 2020 и другой активности НАТО с большим подозрением. Несмотря на все декларируемые цели и задачи, в средней и дальней перспективе такие мероприятия угрожают безопасности России. Поэтому наша страна наблюдает за ними со стороны и готовит ответные меры. Североатлантический альянс продолжает подготовку к проведению учений Defender Europe 2020. Это мероприятие станет крупнейшим за последние десятилетия и позволит отработать новые стратегии ведения боевых действий. К настоящему времени руководство НАТО и стран-участников учений раскрыло некоторые подробности своих планов, и эта информация может быть поводом для беспокойства.Командование США и НАТО регулярно указывают на наличие принципиально новых угроз и вызовов, требующих соответствующего ответа. С этой целью разрабатываются новые стратегии, такие как «многосредное сражение» Multi-Domain Battle. Едва ли не главной задачей будущих учений Defender Europe 2020 станет проверка этой стратегии в реальных условиях.В рамках MDB силам НАТО предстоит использовать не только традиционные средства, но и новые компоненты вооруженных сил – кибервойска, космические войска и т.д. Будущие учения станут крупнейшими из всех, на которых применялись такие средства.Также в условиях европейских полигонов планируют «обкатать» перспективные образцы техники и вооружений. В частности, предлагается испытать основные танки M1A2 Abrams с комплексами активной защиты и другими приборами.Сейчас НАТО осуществляет подготовку к учениям, на которую потребуется несколько недель. В конце января начнется движение войск – в первую очередь, американских. За несколько недель страны-участники выведут свои группировки в заданные районы, после чего стартует активная фаза. Маневры и учебные бои начнутся в апреле и будут продолжаться в течение нескольких недель. Затем начнется процесс возвращения войск на свои базы. Не позднее июля последние части вернутся в места постоянной дислокации, в т.ч. за океан.В учениях Defender Europe 2020 примут участие 18 стран – 17 государств НАТО и приглашенная Грузия. Общая численность личного состава – почти 40 тыс. человек. Будут использоваться тысячи единиц сухопутной техники, сотни летательных аппаратов и колоссальные количества боеприпасов всех классов.Любопытно, что основную массу войск выдвинут США. Их армию представят 29 тыс. человек (20 тысяч из континентальных США и 9 тыс. из европейского контингента), 7 тыс. чел. из Национальной гвардии и 750 резервистов. Общая численность группировок 17 других стран не превысит 8-10 тыс. человек. С техникой и вооружением дело обстоит так же: наиболее крупную долю матчасти выставят американские войска.Маневры пройдут на территории 10 стран. Полигоны выделяют прибалтийские государства, Польша, Грузия и т.д. Важную роль в учениях играет Германия, которой предстоит стать основным логистическим узлом для всей объединенной группировки НАТО. Маршруты переброски войск пройдут по территории ряда других стран.Согласно сценарию учений, конфликт проходит в 2028 г. и отражает состояние армий в этот период. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с условным противником из Восточной Европы, причем противник конкретного наименования не имеет. По легенде, по своему военному потенциалу он сопоставим с НАТО. По сути, это весьма прозрачный намек, разгадать который не составит усилий.Учения начнутся с выдвижения войск к местам проведения условных боев. Группировкам разных стран предстоит выйти из пунктов временного или постоянного базирования и добраться до полигонов. Для этого на территории стран-участников будут создаваться временные логистические центры.Затем силам НАТО предстоит принять бой и обороняться от наступающего условного противника. Также отработают наступательные операции. В частности, анонсирована одновременная высадка трех воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии. Основу десантных сил составит армия США, и в них поучаствуют военные других стран. Десантникам предстоит захватить аэродромы условного противника и удерживать их до подхода основных сил.В Польше пройдет эпизод с участием инженерных войск, которым предстоит обеспечить переправку крупной группировки через реку. На всех основных полигонах пройдут многочисленные стрельбы с применением едва ли не всего наличного вооружения.В ходе всех мероприятий, требующих нескольких недель активной работы, войска Североатлантического альянса проверят свои возможности в ряде основных сфер. Планируется отработать переброску войск на большие расстояния, взаимодействие армий разных стран, в т.ч. в условиях боевых операций, проверить новые стратегии и образцы материальной части и т.д.По завершении основных мероприятий на европейских полигонах войска отправятся домой, а командования разных стран и НАТО в целом приступит к анализу результатов. Defender Europe 2020 является крупнейшим учением последних десятилетий, и можно предположить, что штабы получат достаточно работы как во время самих маневров, так и по их итогам.Планируемые учения уже сейчас выглядят полезными и плодотворными как для США, так и для НАТО. Одновременно они могут быть связаны с рисками для третьих стран. В первую очередь, они могут представлять угрозу для России – как минимум, опосредованную.По легенде учений, НАТО будет противостоять в Восточной Европе неназванному условному противнику с сопоставимой боеспособностью. Во всем европейском регионе есть только одна страна, соответствующая такому описанию. Таким образом, план учений можно рассматривать как недружелюбный или даже агрессивный по отношению к нашей стране. Несмотря на все заверения и анонимность условного противника.Заставляет беспокоиться и сам факт проведения учений вблизи наших границ. Дополнительным поводом для тревоги являются их масштабы. На полигонах будет сосредоточено порядка 40 тыс. человек и тысячи единиц вооружений и техники. С определенных точек зрения все это походит на подготовку к агрессии. Более того, в отечественных СМИ уже встречаются версии, согласно которым в ходе учений могут быть предприняты провокации против России. Есть и иное мнение – все эти учения и есть одна большая провокация.В борьбе с условным противником НАТО собирается использовать как уже отработанные, так и новые стратегии и методы. Разработку MDB и других современных доктрин открыто связывают с намерением США противостоять России, Китаю и другим странам. В этом тоже можно найти серьезную угрозу для нашей страны.Следует отметить, что НАТО и США регулярно проводят различные учения вблизи российских границ. Эти шаги нельзя назвать дружескими, но до явных провокаций или прямой агрессии пока, к счастью, не доходило. Таким образом, нет явных поводов подозревать НАТО в намерении использовать учения как предлог к активным действиям того или иного рода – например, к нападению на какие-либо районы России.Однако заявленная и фактическая цели готовящихся учений Defender Europe 2020 далеки от захвата территорий и открытой войны. Они необходимы для практической отработки широкого круга вопросов разного рода, имеющих место в рамках военного сотрудничества внутри НАТО. Все это не является непосредственной угрозой для окружающих, но ведет к повышению боеспособности отдельных стран и НАТО в целом. И уже это прямо влияет на обстановку в Восточной Европе – у наших границ.Активная фаза учений НАТО стартует только весной, но уже сейчас понятно, что эти мероприятия не поспособствуют улучшению общей военно-политической обстановки и налаживанию отношений. Очевидно, что Североатлантический альянс занимается обеспечением своей безопасности и продвижением собственных интересов, но с точки зрения других стран подобные действия выглядят, как минимум, неоднозначно.У нашей страны – в свете разнообразных событий прошлых лет – есть все основания относиться к учениям Defender Europe 2020 и другой активности НАТО с большим подозрением. Несмотря на все декларируемые цели и задачи, в средней и дальней перспективе такие мероприятия угрожают безопасности России. Поэтому наша страна наблюдает за ними со стороны и готовит ответные меры. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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