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Учения на военном положении: ВСУ провели стрельбы в Азовском море

30 ноября 2018, 17:54  •  67 • Война
Вооруженные силы Украины провели военные учения на побережье Азовского моря. Как сообщает пресс-служба «Операции объединенных сил» (ООС), целью учений было поражение воздушных целей, атакующих с моря.
«Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья», — заявили в ООС.
В учениях принимали расчеты украинской ПВО: советские ЗРК «Шилка», боевая ракетная система «Стрела-10М», а также переносные зенитные установки ЗУ-23. Все они «условно уничтожили воздушные цели», находившиеся на разной высоте.
Пресс-служба ООС подчеркнула, что в учениях участвовали командиры ВСУ различных уровней, чтобы «совершенствовать навыки управления огнем при действиях авиации противника на малых <...> высотах».
Украина со своей стороны наращивает военное присутствие в Азовском море и расширяет береговую военную инфраструктуру. В Киеве ранее объявили о планах построить там военно-морскую базу и разместить бункеры для ракетометов.
При этом украинские военные и политики обвиняют Россию в милитаризации региона.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что слухи о милитаризации Азовского моря Россией являются очередной придуманной «страшилкой». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не собирается создавать военную базу в акватории, сообщает ФАН.
«Милитаризация Россией Азовского моря» — это еще одна придуманная «страшилка», которая высосана из пальца. Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста в связи с упомянутыми террористическими угрозами»,
— заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту».
По словам Карасина, тема Крыма потеряла свою актуальность, поэтому на Западе придумали новый сюжет для давления на Россию. Замглавы МИД РФ отметил, что на самом деле ситуация в Азовском море западным коллегам неинтересна. Им важен лишь новый повод для антироссийской риторики и предлог для введения санкций. Карасин добавил, что ситуация в Азове ровно обратная, ведь за безопасность в акватории отвечают только российские пограничники, их сил вполне достаточно.
Ранее у берегов Крыма произошел морской инцидент с участием кораблей украинских ВМС и российских пограничников. 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.
Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, с мостика «Дона», на которой показан момент столкновения с украинским кораблем.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
Соединения и части Вооруженных сил Украины (ВСУ) после этого инцидента были приведены в состояние полной боевой готовности. Приказ был отдан начальником Генштаба ВСУ, сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-служба украинского минобороны.
«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения <...> отдано распоряжение о приведении <...> ВСУ в боевую готовность «полная», — говорится в заявлении.
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За месяц до этого Украина усилила свою группировку ВМС в Азовском море. Туда были переброшены бронекатера. Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил усиление украинский группировки на Азовском море предвыборной агитацией, передает НСН.
«С точки зрения военной реальности, никакой возможности у них противостоять России на Азовском море нет, и в этом необходимости нет, потому что по соглашениям между Россией и Украиной, Азовское море является внутренним и совместным морем. Они устроили провокацию с судном «Норд», обострили ситуацию. Сейчас пытаются продемонстрировать некие действия, которые говорят, что в военном смысле готовы противостоять России, но на самом деле, это в принципе невозможно», — подчеркнул член Совета Федерации.

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