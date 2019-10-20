Учения Молдовы и НАТО нарушают Зону безопасности в Приднестровье

Накануне Баварской конференции по мерам укрепления доверия между Приднестровьем и Молдавией, которая назначена на начало ноября, в Тирасполе вновь выразили беспокойство по поводу нарушения режима Зоны безопасности.

17 октября сопредседатель ОКК от Приднестровской республики Олег Беляков заявил в интервью корреспондентам информационного агентства «Новости Приднестровья», что в ходе проходивших в конце сентября военных учений «Огненный щит – 2019» («Fire shield – 2019») на полигоне в Бульбоаке Зону безопасности нарушали не один раз.

«Мы приводили неоднократно примеры, когда вводится военная техника, вооружения, личный состав на территорию данного учебного центра, периодически пересекая саму Зону безопасности. Это возможно только с разрешения ОВК и ОКК в присутствии военных наблюдателей. Игнорирование режима Зоны безопасности недопустимо», – заявил Беляков. Он подчеркнул, что военные США, Румынии и Молдавии не просто случайно нарушили границу Зоны безопасности – военные подразделения заходили в саму зону, что нельзя назвать случайностью или ошибкой.

Сопредседатель ОКК от ПМР напомнил, что подобные нарушения со стороны военных Молдовы, Румынии и США происходят практически каждый год, все они фиксируются наблюдателями.

«В 2015 году один из этапов совместных военных учений Национальной армии Молдовы и Национальной гвардии штата Северная Каролина Travel Contact Team 2015 был проведён в пределах центрального участка Зоны безопасности, при этом была задействована бронетехника с установленным на ней вооружением. В 2018 году через Зону безопасности транспортировались бронетехника и артиллерийские системы крупных калибров, задействованные в ходе учений «Огненный щит». Также нарушения режима Зоны безопасности фиксировались в июне 2019 года», – перечисляют нарушения «Новости Приднестровья».

Беляков предупреждает, что во время таких крупных артиллерийских учений, как «Огненный щит», в которых задействованы тысячи военных и тяжёлая артиллерия, один снаряд, случайно выпущенный не в том направлении в непосредственной близости от Зоны безопасности, пусть даже и по ошибке, может иметь непредсказуемые последствия.

Во время последних учений, которые проходили 16 – 20 сентября, в стрельбах были задействованы 152-мм гаубицы Д-20, которые достаточна сложны в управлении.

«Мы продемонстрировали приёмы огневого прикрытия частей, вступивших в бой с помощью наземной артиллерии. Стрельбы проводились с расстояния в девять и пять километров от цели», – цитирует полковника Национальной армии Руслана Кожокаря молдавское интернет-издание Publika.

Publika отмечает, что министр обороны Молдовы Павел Войку остался доволен проведёнными учениями, несмотря на его признание, что техника, которую использовали в учениях, давно устарела, на что обратили внимание американцы и румыны. По их словам, эта техника уже является уникальной и им очень повезло, что удалось пострелять из «раритетной артиллерии».

Напомним, что учения «Огненный щит» являются крупнейшими ежегодными военными учениями в Молдове под руководством НАТО.