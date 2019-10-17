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Учения «Гром-2019»: Путин потренировал ядерную триаду

17 октября 2019, 16:39  •  77 • В России

Владимир Путин приехал в Национальный центр управления обороны, чтобы принять участие стратегических командно-штабных учениях "Гром-2019". Под руководством президента были проведены практические пуски баллистических ракет подлодками Северного и Тихоокеанского флотов. Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки поразили цели по полигонах Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски крылатых ракет „Калибр“ из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

Расчет ракетного комплекса «Ярс» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк по полигону Кура. К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Коми и Кура.

Таким образом президент провел тренировку с силами ядерной триады - наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

- Задачи, предусмотренные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, - сообщает об итогах учений министерство обороны.

Владимир Путин наблюдал за грандиозными учениями Гром-2019 .

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