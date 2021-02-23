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Учения десанта: украинских военных отправят к границам Крыма

23 февраля 2021, 12:35  •  159 • Война
Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил о масштабных учениях, которые украинские десантники проведут возле границы с Крымом в марте. Его слова передает «Укринформ».
«Цель учений — совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья», — подчеркнул украинский военный.
Наев отметил, что подразделения противовоздушной обороны будут заняты уничтожение десанта потенциального противника «на разных высотах и участках местности». Кроме того, отрабатываться будут действия по уничтожению десанта с кораблей.
Главком ВСУ Руслан Хомчак ранее заявлял о подготовке армии к наступательным операциям в городе. Какие именно города будут штурмовать военные, украинский генерал не сообщил. Он добавил, что подобные учения нужны войскам для «готовности ко всем вариантам».
При этом вскоре в Крыму должны будут пройти большие военные учения ВС РФ, сообщали в российском Минобороны. Военнослужащие будут отрабатывать боевые ситуации и проводить стрельбы на полигоне.
В начале октября главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может предпринять наступление на Херсонскую область.
«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Наши подразделения готовятся к таким действиям», — сказал Неижпапа. Военный уточнил, что маркером приближения войны будет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал и подачу воды на полуостров.
В России его слова назвали провокацией и глупостью.
«Это искусственное нагнетание <…> никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Москвы нет никаких планов по вторжению на Украину.
Подобные милитаристские реплики звучат на Украине среди политиков националистических взглядов. В конце июля 2020 года глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что готов участвовать в штурме Крыма. По его словам,
если украинский президент Владимир Зеленский инициирует военную операцию по силовому «возвращению» российского полуострова, то он готов воевать лично.
«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пояснил политик.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял летом 2019 года, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны, ответив таким образом на призывы на Украине начать войну с РФ.
«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — отметил Шойгу.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полномасштабная война с Россией будет ужасна. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», — подчеркнул он.
Как добавил Зеленский, он думает, что власти России сами прекрасно понимают, что война с Украиной — это плохо.
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РИА «Новости»

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