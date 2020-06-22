Учения Baltops 2020: сценарии третьей мировой войны в эпоху пандемии • 70 • Аналитика

Судно поддержки USNS Supply на учениях Baltops. Источник: nato.int



Пандемии вопреки

Первоначально 49-е военные игрища армий НАТО Baltic Operations 2020 должны были состояться весной, но коронавирус внес свои коррективы, и учения прошли с 7 по 16 июня. Во избежание заражения личного состава организаторы отменили сухопутный компонент и сконцентрировались на морской и воздушной части. В Европу стянули войска 17 стран-участниц Североатлантического союза и 2 стран-партнеров: Финляндии и Швеции. В общей сложности в акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве было представлено 29 морских подразделений, 29 самолетов и 3000 военнослужащих. Не самые большие силы. Для сравнения: в прошлом году было 50 кораблей, 40 самолётов и около 8,6 тыс. военнослужащих.





Источник: sfn.nato.int

Естественно, из верховного руководства альянса никто не указывает напрямую на антироссийский формат учений. В официальном пресс-релизе верховного командования НАТО, в частности, говорится:



«Цель этих учений — повысить уровень союзнической деятельности между странами альянса для укрепления потенциала совместного реагирования на угрозы, а также демонстрация международной решимости обеспечить стабильность в регионе, а при необходимости — защитить Балтийское море».





Как видим, маски экипажам вертолетов не нужны. MH60 Sea Hawk готовится к посадке на новейшее судно управления USS Mount Whitney. Источник: nato.int

В течение 10 дней морские силы и авиация армий НАТО прошли три основные фазы учений: отработку и усовершенствование выполнения боевых задач, интеграцию сил и средств, а на заключительном этапе под наименованием TACEX состоялась «свободная игра», в которой многие подразделения работали автономно. Последний этап считается наиболее непредсказуемым для потенциального противника, поэтому именно в этот период ответная активность Балтийского флота была максимальная. Но об этом чуть позже.



Одной из основных особенностей прошедших учений стала сосредоточенность на сотрудничестве подразделений разных стран под общим командованием. Фактически оценивалась способность к координации Неапольской штаб-квартиры Шестого флота США, командного центра в Лиссабоне и Оперативного центра НАТО. Насколько это удалось, еще предстоит оценить, но уже сейчас официальные лица рапортуют об успешных итогах.













Несколько эпизодов маневров кораблей в Балтике. Источник: nato.int

Все ресурсы Baltops 2020 были построены вокруг противодействия мощному противнику, против которого ни одно европейское государство в одиночку не выстоит. Корабли и авиация оттачивали методику совместных противоминных, противовоздушных и противолодочных войн. Как отмечает Лиза Франкетти, командующая Шестым флотом США, только отработка навыков в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям позволит в будущем совместными усилиями дать отпор мощным ВМС противника. Все действия в очередной доказывают явную направленность маневров на противодействие России. Особенно в этой связи выделяется итоговая учебная блокада Балтики силами НАТО, очень похожая на аналогичную операцию морскими силами Третьего рейха.



Немаловажна и отработка приемов ведения войны в условиях пандемии. Европейцы с американцами, похоже, решили обернуть ситуацию с коронавирусом в свою пользу и попробовать свои силы в войне со всеми эпидемиологическими предосторожностями. В итоге получились морские маневры – морпехи США даже не рискнули на традиционную высадку на берег вблизи Калининградской области. Слово оправдываясь за это, контр-адмирал Гай Робинсон рассказал о неких новых тактических приемах, позволивших обойтись без десантных операций.



Ответная реакция

Россия с 1993 года по 2015 год принимала участие в ежегодных военных маневрах Baltic Operations, направленных на отработку тактики борьбы с терроризмом. Вот уже пять лет как наша страна в рамках Baltops выступает в качестве гипотетического противника и проводит свои маневры по другую сторону фронта. В пресс-релизе Национального центра управления обороной России в этой связи дипломатично говорится:



«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 16 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря».





Балтийский флот. Источник: cdnimg.rg.ru

В ситуации, когда боевые корабли и самолеты потенциального противника подходили всего на 120 километров к государственной границе России, просто наблюдать и не реагировать было нельзя. На этом фоне Калининградская область на десять дней стала своеобразным форпостом учебного сопротивления Baltops. Прежде всего электронными пусками по объектам управляющей инфраструктуры НАТО отличились расчеты «Искандеров». В общей сложности задействовали 20 единиц техники и около 200 человек личного состава. Сразу после учебных пусков ракетчики сменили позиции во избежание ответного удара. Комплексы «Бастион» также держали на мушке корабли стран НАТО, а затем в ходе электронных стрельб их «уничтожили». Из города Балтийска в самом начале маневров в море вышли несколько кораблей для наблюдения за ходом событий и отработки противолодочной и противовоздушной обороны. Также морская авиация Балтийского флота проводила круглосуточную разведку, а десять Су-27, Су-24 и Су-30СМ провели атаку на надводные цели противника. Хотя натовцы в этот раз не решились на высадку морской пехоты, летчики Балтфлота условно уничтожили несколько десантных кораблей. При этом российская авиация и после Baltops не прекратила учебную работу: 19 июня, через три дня поле ухода объединенного флота НАТО, 10 экипажей противолодочной авиации Балтийского флота отрепетировали поиск и уничтожение субмарин. Кроме этого, тренировались в бомбометании и круглосуточном уничтожении надводных целей. Как сообщает пресс-центр Балтийского флота, в период натовских маневров прошли учения подразделений радиотехнического полка ПВО. Отрабатывали нормативы по развертыванию радиолокационных станций, поиск воздушных целей и целеуказание на командные пункты комплексов С-300 и С-400. В тренировках приняли участие не менее 500 зенитчиков и около 50 единиц вооружения, в том числе РЛС «Небо» и «Гамма». Уже традиционными стали полевые выходы специалистов радиоэлектронной борьбы в периоды проведения военных игрищ стран НАТО. В Калининградской области почти две недели дежурили 200 военнослужащих, обеспечивающих боевую работу 20 единиц спецтехники. Здесь перечислены только основные операции российской группировки войск на Балтике без учета локальных учебных выходов отдельных тральщиков или ракетных катеров. В общем, все десять дней Baltops Калининградская область была включена в не менее масштабные военные манёвры.



План по штрафам. Штрафы по плану

Ракетный комплекс "Искандер". Источник: gazeta.ru

Данное противостояние очень напоминает сценарий начала третьей мировой войны. При этом все увеличивающаяся активность США и Европы на Балтике ведет не только к локальной ответной реакции нашей армии, но и долгосрочному наращивании вооружений. Так, в ближайшее время на Балтийском флоте появятся малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр», четыре корабля этой серии будут оснащены морской версией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». России приходится усиливать разведывательную активность вблизи стран-участников НАТО и им сочувствующих, что не может не приводить к нарастанию напряжения.



На фоне конфронтации интересна мысль о возвращении России в формат балтийских учений стран НАТО. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, которое он озвучил в интервью агентству RT,



«совместные манёвры повышают общую безопасность, налаживают взаимодействие при расхождении кораблей и судов в международных водах. Сегодня эта проблема довольно насущна. Мы видим, как американцы регулярно совершают опасные манёвры вблизи иностранных судов, что накаляет обстановку в различных частях света. Любая тренировка с кораблями всегда полезна, это послужило бы деэскалации. Но на Западе не заинтересованы в этом».

Но при возрастающей активности блока НАТО, которому даже COVID-19 не повод для перемирия, надежда на такой поворот событий очень слабая. Первоначально 49-е военные игрища армий НАТО Baltic Operations 2020 должны были состояться весной, но коронавирус внес свои коррективы, и учения прошли с 7 по 16 июня. Во избежание заражения личного состава организаторы отменили сухопутный компонент и сконцентрировались на морской и воздушной части. В Европу стянули войска 17 стран-участниц Североатлантического союза и 2 стран-партнеров: Финляндии и Швеции. В общей сложности в акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве было представлено 29 морских подразделений, 29 самолетов и 3000 военнослужащих. Не самые большие силы. Для сравнения: в прошлом году было 50 кораблей, 40 самолётов и около 8,6 тыс. военнослужащих.Естественно, из верховного руководства альянса никто не указывает напрямую на антироссийский формат учений. В официальном пресс-релизе верховного командования НАТО, в частности, говорится:В течение 10 дней морские силы и авиация армий НАТО прошли три основные фазы учений: отработку и усовершенствование выполнения боевых задач, интеграцию сил и средств, а на заключительном этапе под наименованием TACEX состоялась «свободная игра», в которой многие подразделения работали автономно. Последний этап считается наиболее непредсказуемым для потенциального противника, поэтому именно в этот период ответная активность Балтийского флота была максимальная. Но об этом чуть позже.Одной из основных особенностей прошедших учений стала сосредоточенность на сотрудничестве подразделений разных стран под общим командованием. Фактически оценивалась способность к координации Неапольской штаб-квартиры Шестого флота США, командного центра в Лиссабоне и Оперативного центра НАТО. Насколько это удалось, еще предстоит оценить, но уже сейчас официальные лица рапортуют об успешных итогах.Все ресурсы Baltops 2020 были построены вокруг противодействия мощному противнику, против которого ни одно европейское государство в одиночку не выстоит. Корабли и авиация оттачивали методику совместных противоминных, противовоздушных и противолодочных войн. Как отмечает Лиза Франкетти, командующая Шестым флотом США, только отработка навыков в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям позволит в будущем совместными усилиями дать отпор мощным ВМС противника. Все действия в очередной доказывают явную направленность маневров на противодействие России. Особенно в этой связи выделяется итоговая учебная блокада Балтики силами НАТО, очень похожая на аналогичную операцию морскими силами Третьего рейха.Немаловажна и отработка приемов ведения войны в условиях пандемии. Европейцы с американцами, похоже, решили обернуть ситуацию с коронавирусом в свою пользу и попробовать свои силы в войне со всеми эпидемиологическими предосторожностями. В итоге получились морские маневры – морпехи США даже не рискнули на традиционную высадку на берег вблизи Калининградской области. Слово оправдываясь за это, контр-адмирал Гай Робинсон рассказал о неких новых тактических приемах, позволивших обойтись без десантных операций.Россия с 1993 года по 2015 год принимала участие в ежегодных военных маневрах Baltic Operations, направленных на отработку тактики борьбы с терроризмом. Вот уже пять лет как наша страна в рамках Baltops выступает в качестве гипотетического противника и проводит свои маневры по другую сторону фронта. В пресс-релизе Национального центра управления обороной России в этой связи дипломатично говорится:В ситуации, когда боевые корабли и самолеты потенциального противника подходили всего на 120 километров к государственной границе России, просто наблюдать и не реагировать было нельзя. На этом фоне Калининградская область на десять дней стала своеобразным форпостом учебного сопротивления Baltops. Прежде всего электронными пусками по объектам управляющей инфраструктуры НАТО отличились расчеты «Искандеров». В общей сложности задействовали 20 единиц техники и около 200 человек личного состава. Сразу после учебных пусков ракетчики сменили позиции во избежание ответного удара. Комплексы «Бастион» также держали на мушке корабли стран НАТО, а затем в ходе электронных стрельб их «уничтожили». Из города Балтийска в самом начале маневров в море вышли несколько кораблей для наблюдения за ходом событий и отработки противолодочной и противовоздушной обороны. Также морская авиация Балтийского флота проводила круглосуточную разведку, а десять Су-27, Су-24 и Су-30СМ провели атаку на надводные цели противника. Хотя натовцы в этот раз не решились на высадку морской пехоты, летчики Балтфлота условно уничтожили несколько десантных кораблей. При этом российская авиация и после Baltops не прекратила учебную работу: 19 июня, через три дня поле ухода объединенного флота НАТО, 10 экипажей противолодочной авиации Балтийского флота отрепетировали поиск и уничтожение субмарин. Кроме этого, тренировались в бомбометании и круглосуточном уничтожении надводных целей. Как сообщает пресс-центр Балтийского флота, в период натовских маневров прошли учения подразделений радиотехнического полка ПВО. Отрабатывали нормативы по развертыванию радиолокационных станций, поиск воздушных целей и целеуказание на командные пункты комплексов С-300 и С-400. В тренировках приняли участие не менее 500 зенитчиков и около 50 единиц вооружения, в том числе РЛС «Небо» и «Гамма». Уже традиционными стали полевые выходы специалистов радиоэлектронной борьбы в периоды проведения военных игрищ стран НАТО. В Калининградской области почти две недели дежурили 200 военнослужащих, обеспечивающих боевую работу 20 единиц спецтехники. Здесь перечислены только основные операции российской группировки войск на Балтике без учета локальных учебных выходов отдельных тральщиков или ракетных катеров. В общем, все десять дней Baltops Калининградская область была включена в не менее масштабные военные манёвры.Данное противостояние очень напоминает сценарий начала третьей мировой войны. При этом все увеличивающаяся активность США и Европы на Балтике ведет не только к локальной ответной реакции нашей армии, но и долгосрочному наращивании вооружений. Так, в ближайшее время на Балтийском флоте появятся малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр», четыре корабля этой серии будут оснащены морской версией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». России приходится усиливать разведывательную активность вблизи стран-участников НАТО и им сочувствующих, что не может не приводить к нарастанию напряжения.На фоне конфронтации интересна мысль о возвращении России в формат балтийских учений стран НАТО. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, которое он озвучил в интервью агентству RT,Но при возрастающей активности блока НАТО, которому даже COVID-19 не повод для перемирия, надежда на такой поворот событий очень слабая. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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