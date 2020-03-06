Ученье – свет. Но не для Украины • 108 • Аналитика

В нынешнем году на Украине резко и повсеместно подорожает стоимость обучения для студентов. Более того, планируется закрытие как можно большего количества вузов, их «реформирование», «оптимизация» и тому подобные вещи, которые в украинском варианте для тех, кто становится их объектом, ничем хорошим никогда не заканчиваются. Похоже, на системе высшего образования там окончательно решили поставить крест.



Страна победившего «Евромайдана» продолжает все более интенсивное движение по пути превращения в аграрно-сырьевой придаток развитых стран, вдобавок поставляющих туда дешевую и низкоквалифицированную рабочую силу. Разгромная реформа высшего образования фактически взяла старт с принятия Верховной радой в конце прошлого года специального закона «Об усовершенствовании образовательной деятельности вузов». Вскоре после этого министр образования Украины (ныне бывший) Анна Новосад заявила о том, что количество одних только университетов в стране должно быть уменьшено в три раза, поскольку финансировать их теперь государство будет «исходя из показателей эффективности». Кто и по каким критерием должен определять таковые, при этом не уточнялось.







Пока что главной изюминкой планируемых новаций однозначно является существенное подорожание стоимости обучения для тех, кто проходит его на платной (контрактной) основе. Минобразования обвиняет представителей вузов в демпинге, а самих украинцев – в нежелании тратить деньги на качественное образование. При этом, как утверждают чиновники, хромает качество обучения и стены альма матер покидают «специалисты» с дипломами, но без знаний и необходимых навыков. С одной стороны, доля правды в этом есть. С другой, учитывая реальный уровень жизни абсолютного большинства украинцев, за последние годы дошедших чуть ли не до полного обнищания, удорожание высшего образования попросту отсечет от него сотни тысяч молодых людей, чьи семьи будут физически не в состоянии его оплатить.



Все это тем более справедливо, что быть студентом на Украине и сейчас – удовольствие не из дешевых. Количество мест для тех, кого готовят за государственный счет, сжимается с каждым годом, как шагреневая кожа. К тому же для того, чтобы удостоиться такой чести, абитуриенту необходимо не столько показать отменные знания, сколько пробиться через плотные ряды льготников, сегодня состоящих прежде всего из героев «Евромайдана» и участников АТО, а также их отпрысков. Тем в стране открыты все дороги... Остальным же остается лишь платить.



В ведущих вузах «нэзалэжной» за год обучения и раньше приходилось выкладывать от 30 до 70 тысяч гривен (примерно 120—280 тысяч рублей) в год. При этом в некоторых институтах и даже университетах диплом можно было получить за плату, вдвое-втрое меньшую (12-20 тысяч гривен за год). Согласно новым правилам, брать со студента меньше суммы в 30 тысяч за годовой курс обучения не сможет ни один вуз. Более того, с каждым годом эта цифра будет неуклонно повышаться еще на 10%. В зависимости от конкретного учебного заведения и специальности подорожание составит от 10-20% до 100%. В среднем цены на учебу взлетят как минимум на треть.



К чему это приведет, догадаться несложно. Та же Новосад еще в прошлом году признавала: за последнее десятилетие количество студентов на Украине уже сократилось в два раза! Помимо материальной стороны, тут есть еще один момент — зачастую получение диплома не открывает перед выпускником вуза никаких реальных перспектив. Кому, к примеру, нужны «технари» в стране с полностью разрушенной промышленностью? Разговоры Зеленского и компании о грядущих «инновационных прорывах» Украины пока что остаются пустым сотрясанием воздуха, в реальности же наукоемкий и технологичный секторы экономики деградировали практически окончательно. Будущим «заробитчанам» высшее образование тем более не требуется, в особенности с учетом того, что к украинским дипломам в мире относятся со все большим недоверием. Да и нужны за рубежом, как правило, те, кто готов за минимальную плату выполнять наиболее тяжелую работу, а не умники с дипломами.



Впрочем, в той же Польше выходцы с Украины составляют уже более половины студентов-иностранцев. Цены на обучение там были вполне сопоставимы с украинскими еще до «эпохальной» реформы, а уж теперь они окажутся даже меньшими. Перспектива трудоустройства после окончания тамошних вузов намного выше. Что ж, по всей видимости, озвученные украинским Минфином в середине прошлого года данные о том, что, как минимум пятая часть трудоспособного населения страны (более 3 миллионов человек) сегодня работает за ее пределами, в ближайшем будущем серьезно изменятся. Естественно, в сторону увеличения. В нынешнем году на Украине резко и повсеместно подорожает стоимость обучения для студентов. Более того, планируется закрытие как можно большего количества вузов, их «реформирование», «оптимизация» и тому подобные вещи, которые в украинском варианте для тех, кто становится их объектом, ничем хорошим никогда не заканчиваются. Похоже, на системе высшего образования там окончательно решили поставить крест.Страна победившего «Евромайдана» продолжает все более интенсивное движение по пути превращения в аграрно-сырьевой придаток развитых стран, вдобавок поставляющих туда дешевую и низкоквалифицированную рабочую силу. Разгромная реформа высшего образования фактически взяла старт с принятия Верховной радой в конце прошлого года специального закона «Об усовершенствовании образовательной деятельности вузов». Вскоре после этого министр образования Украины (ныне бывший) Анна Новосад заявила о том, что количество одних только университетов в стране должно быть уменьшено в три раза, поскольку финансировать их теперь государство будет «исходя из показателей эффективности». Кто и по каким критерием должен определять таковые, при этом не уточнялось.Пока что главной изюминкой планируемых новаций однозначно является существенное подорожание стоимости обучения для тех, кто проходит его на платной (контрактной) основе. Минобразования обвиняет представителей вузов в демпинге, а самих украинцев – в нежелании тратить деньги на качественное образование. При этом, как утверждают чиновники, хромает качество обучения и стены альма матер покидают «специалисты» с дипломами, но без знаний и необходимых навыков. С одной стороны, доля правды в этом есть. С другой, учитывая реальный уровень жизни абсолютного большинства украинцев, за последние годы дошедших чуть ли не до полного обнищания, удорожание высшего образования попросту отсечет от него сотни тысяч молодых людей, чьи семьи будут физически не в состоянии его оплатить.Все это тем более справедливо, что быть студентом на Украине и сейчас – удовольствие не из дешевых. Количество мест для тех, кого готовят за государственный счет, сжимается с каждым годом, как шагреневая кожа. К тому же для того, чтобы удостоиться такой чести, абитуриенту необходимо не столько показать отменные знания, сколько пробиться через плотные ряды льготников, сегодня состоящих прежде всего из героев «Евромайдана» и участников АТО, а также их отпрысков. Тем в стране открыты все дороги... Остальным же остается лишь платить.В ведущих вузах «нэзалэжной» за год обучения и раньше приходилось выкладывать от 30 до 70 тысяч гривен (примерно 120—280 тысяч рублей) в год. При этом в некоторых институтах и даже университетах диплом можно было получить за плату, вдвое-втрое меньшую (12-20 тысяч гривен за год). Согласно новым правилам, брать со студента меньше суммы в 30 тысяч за годовой курс обучения не сможет ни один вуз. Более того, с каждым годом эта цифра будет неуклонно повышаться еще на 10%. В зависимости от конкретного учебного заведения и специальности подорожание составит от 10-20% до 100%. В среднем цены на учебу взлетят как минимум на треть.К чему это приведет, догадаться несложно. Та же Новосад еще в прошлом году признавала: за последнее десятилетие количество студентов на Украине уже сократилось в два раза! Помимо материальной стороны, тут есть еще один момент — зачастую получение диплома не открывает перед выпускником вуза никаких реальных перспектив. Кому, к примеру, нужны «технари» в стране с полностью разрушенной промышленностью? Разговоры Зеленского и компании о грядущих «инновационных прорывах» Украины пока что остаются пустым сотрясанием воздуха, в реальности же наукоемкий и технологичный секторы экономики деградировали практически окончательно. Будущим «заробитчанам» высшее образование тем более не требуется, в особенности с учетом того, что к украинским дипломам в мире относятся со все большим недоверием. Да и нужны за рубежом, как правило, те, кто готов за минимальную плату выполнять наиболее тяжелую работу, а не умники с дипломами.Впрочем, в той же Польше выходцы с Украины составляют уже более половины студентов-иностранцев. Цены на обучение там были вполне сопоставимы с украинскими еще до «эпохальной» реформы, а уж теперь они окажутся даже меньшими. Перспектива трудоустройства после окончания тамошних вузов намного выше. Что ж, по всей видимости, озвученные украинским Минфином в середине прошлого года данные о том, что, как минимум пятая часть трудоспособного населения страны (более 3 миллионов человек) сегодня работает за ее пределами, в ближайшем будущем серьезно изменятся. Естественно, в сторону увеличения. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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