Учебный план: в Минпросвещения рассказали о новых оценках в аттестате

Минпросвещения России даст возможность школам ставить в аттестаты выпускников отметку в формате «зачёт» по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. Об этом рассказала глава министерства Ольга Васильева, отметив, что ведомство пока готовит новые правила. По её словам, некоторые образовательные учреждения и сейчас оценивают учёбу таким образом, однако в аттестаты всё равно идут «тройки», «четвёрки» или «пятёрки». По мнению экспертов, эта инициатива снизит психологическую нагрузку на детей.

Минпросвещения России намерено дать школам право ставить в аттестаты об общем (9 классов) и среднем общем (11 классов) образовании оценку «зачёт» или «незачёт» по некоторым предметам. Об этом рассказала глава министерства Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой».

«Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура», — сказала она.

Она пояснила, что на данный момент различные школы в процессе обучения пользуются такими оценками и даже применяют 100-балльную систему. Однако, подчеркнула Васильева, когда дело доходит до выставления оценок в аттестат, они все «приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3».

Министр отметила, что и после предоставления школам права ставить «зачёт» или «незачёт» образовательные учреждения смогут оставить пятибалльную систему. В то же время Васильева считает неправильным ставить плохие оценки за, например, отсутствие музыкального слуха.

«Моё личное мнение: любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на «отлично» , но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — констатировала она.

Подобный шаг позволяет снять вопрос оценки того, насколько качественно ученик спел или нарисовал рисунок, отметила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Я думаю, что подавляющее большинство родителей поддерживает эту инициативу, потому что творческие направления очень трудно оценить с точки зрения качественно-количественных показателей. Как оценить, что ребёнок спел замечательно или нарисовал хороший рисунок?» — сказала она RT.

Она подчеркнула, что в творческих предметах оценивать детей несправедливо, так как в них ребёнок самовыражается, «особенно, если это не художественная, а обыкновенная школа».

«Если у ребёнка не будет страха получить плохую оценку, то он будет стараться в меру своих возможностей. Чтобы снизить уровень стресса, физической нагрузки, необходимо своевременно ввести понятия «зачёт» и «незачёт», а не вводить оценочный критерий», — добавила Волынец.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Поддержал инициативу и заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург.

«Это не значит, что человек не должен стараться узнать музыку и живопись, но для этого есть начальная и основная школы. Кроме того, если брать физическую культуру — у детей разные физические возможности, и некоторых для получения оценки заставляют писать «реферат по физкультуре». Во-вторых, школа решает. И это тоже правильно — ставить или не ставить. Например, у меня есть направление «Художественно-графические классы», где дети много лет изучают живопись, графику, лепку и т.д. Здесь сам бог велел ставить оценки, тем более что они будут поступать в художественные вузы. Это правильная инициатива, которую нужно поддерживать, потому что она никого не ущемляет, а учитывает особенности детей», — убеждён педагог.

Новые стандарты

Стоит отметить, что в России продолжается работа над реформированием системы образования. Так, с 1 сентября 2021 года вступят в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Как отмечает Васильева, новые стандарты, в отличие от прошлых, прописывают содержание по каждому предмету.

«Раскрыли очень подробно: что и в каком классе нужно дать ученику. Правила, темы, конкретные навыки… Но никаких новаций, которые бы привели к ещё большей нагрузке на учащихся, во ФГОСах нет. Со всем этим школа и так сегодня работает — объём основного содержания предметов не меняется и не менялся уже много лет», — приводит издание слова министра.

При этом Васильева опровергла утверждения, что эти стандарты противоречат творческому развитию и ограничивают преподавателя.

«Стандарты — для школы базовой. Массовой школы. Это тот минимум, ниже которого опускаться нельзя. При этом он предполагает достаточно широкую вариативность, оставляет очень многое на усмотрение учителя», — пояснила она.

Помимо этого Минпросвещения утвердило новый перечень оборудования, мебели и пособий для школ. Документ, на который ссылается газета, касается только новых зданий учебных заведений. В школах должны будут устанавливаться интерактивные стойки со встроенными планшетами, регулируемые столы и стулья.

В школах должны будут организованы метеостанции, станки для лазерной резки, а также фрезерные и токарные. Для начальной школы будут организованы определители осанки, комплекты магнитных моделей автомобилей и даже минигольф.

Для профильных классов предусмотрено и специальное оборудование. Так, учащиеся по инженерно-технологическому направлению получат 3D-принтеры, конструкторы и сканеры, а медико-биологического — кардиографы, глюкометры, тонометры, фонендоскопы и другое.

В новых школах будут организованы туалеты и душевые, музыкальные центры в спортивном комплексе, базовый робототехнический набор, а для отдыха учащихся будут предусмотрены пуфы-трансформеры.