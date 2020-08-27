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Учебники или баллоны с газом? Каких "гостинцев" ждать белорусам от борта ФСБ в Минске

27 августа 2020, 03:35  •  7 • Политика
В Минске вновь заметили самолёт ФСБ. "Там всё можно (доставить самолётом), вплоть до учебной литературы. Поэтому почему такое внимание? Нуждаются, возможно, в целом ряде предметов экипировки и предметах специального оперативно-технического назначения… Мы же не отправили баллоны со слезоточивым газом нового, так сказать последнего вида", - комментирует полковник в отставке и ветеран СВР Лев Корольков.
Ещё один борт ФСБ прилетел в Белоруссию, свидетельствуют источники и данные авиаресурсов, отслеживающих перелёты. Ситуацию для Царьграда прокомментировал полковник в отставке и ветеран СВР Лев Корольков.
Он напомнил, что между Россией и Белоруссией в рамках договора о Союзном государстве действует долговременное межведомственное соглашение. Поэтому в полётах, о которых идёт речь, нет ничего сверхъестественного. Кроме того, вся авиация ФСБ сосредоточена в Федеральной пограничной службе.
"Мы поставляем часть снаряжения туда, часть аппаратуры специального назначения, естественно, в том числе как для охраны госграниц Союзного государства, так и для нужд, целей и задач, решаемых белорусскими спецслужбами, пограничными войсками. Ничего в этом совершенно нет", - сказал Лев Корольков в интервью Царьграду.
Он добавил, что до начала пандемии COVID-19 в Россию тоже летали самолёты белорусских спецслужб. Поэтому эксперт считает, что "сенсационные" сообщения о самолётах ФСБ в Минске распространяются исключительно для нагнетания обстановки в стране.
Корольков отметил, что межведомственные соглашения между Россией и Белоруссией охватывают не только силовые, но и все остальные ведомства, включая Минздрав. Поэтому самолёт мог вполне доставить в Минск средства для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, по тем же межведомственным соглашениям в институте национальной безопасности Белоруссии учатся российские сотрудники спецслужб. Речь идёт о бывших высших минских курсах, которые оканчивал в том числе президент России Владимир Путин.
"Там всё можно (доставить самолётом), вплоть до учебной литературы. Поэтому почему такое внимание? Нуждаются, возможно, в целом ряде предметов экипировки и предметах специального оперативно-технического назначения. Всё пока легально и законно. Мы же не отправили баллоны со слезоточивым газом нового, так сказать последнего вида", - подытожил Лев Корольков.

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