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Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже

18 ноября 2019, 03:54  •  126 • Политика
Екатеринбургский блогер Сергей Колясников возмутился дискриминации русской национальности, которую проявили в одном из учебных заведений Воронежа, и отметил, что русофобия "давно стала привычной". "Они за государственные деньги этому детей учат", - не сдержался блогер.
На своей странице в соцсети Facebook известный екатеринбургский блогер Сергей Колясников опубликовал скриншот, ранее сделанный военным корреспондентом "Комсомольской правды" Дмитрием Стешиным, признавшись, что глазам своим не поверил, когда это увидел.
"Русофобия в государственном лицее Воронежа. Вы можете быть кем угодно, кроме русских", - так отметил блогер, не сдержавшись и опубликовав разгромный пост, посвященный фестивалю национальных культур "Мы разные, но мы вместе".
В частности, зацепила и блогера, и журналиста одна фраза, в которой участникам предлагается представить один художественный номер любой национальности, кроме русской.
"Русофобия давно стала привычной", - считает блогер. Он, к слову, отметил, что сама новость-то о дискриминации русской национальности прошла ещё месяц назад - в октябре, но "как-то очень тихо".
"Интересные у них фестивали национальных культур, в Воронеже, - не удержался от явного сарказма блогер. - МБОУ - это муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. То бишь они за государственные деньги этому детей учат".
Он также добавил, что "это в Воронеже еще Ельцин-центра и консульства США нет, вот бы развернулись".
Фото: скриншот facebook/zergulio

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