Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже

На своей странице в соцсети Facebook известный екатеринбургский блогер Сергей Колясников опубликовал скриншот, ранее сделанный военным корреспондентом "Комсомольской правды" Дмитрием Стешиным, признавшись, что глазам своим не поверил, когда это увидел.

"Русофобия в государственном лицее Воронежа. Вы можете быть кем угодно, кроме русских", - так отметил блогер, не сдержавшись и опубликовав разгромный пост, посвященный фестивалю национальных культур "Мы разные, но мы вместе".

В частности, зацепила и блогера, и журналиста одна фраза, в которой участникам предлагается представить один художественный номер любой национальности, кроме русской.

"Русофобия давно стала привычной", - считает блогер. Он, к слову, отметил, что сама новость-то о дискриминации русской национальности прошла ещё месяц назад - в октябре, но "как-то очень тихо".

"Интересные у них фестивали национальных культур, в Воронеже, - не удержался от явного сарказма блогер. - МБОУ - это муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. То бишь они за государственные деньги этому детей учат".

Он также добавил, что "это в Воронеже еще Ельцин-центра и консульства США нет, вот бы развернулись".