«Участвовали в злодейском сговоре»: Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене и призвал к их импичменту

Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и главу комитета по разведке Адама Шиффа в госизмене и призвал «подвергнуть их импичменту». По словам президента США, Шифф исказил содержание его разговора с Владимиром Зеленским, а Пелоси «стала соучастницей» этого обмана. Ранее конгрессмены начали процедуру импичмента в отношении самого Трампа: его обвиняют в давлении на украинские власти. Эксперты предполагают, что американский лидер ограничится этим заявлением, поскольку у него нет полномочий для отстранения Пелоси и Шиффа.

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к её импичменту. Также он заявил, что преступление, «караемое смертной казнью», совершил глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

«Нэнси Пелоси знала обо всей многочисленной лжи изворотливого Адама Шиффа и масштабных махинациях в отношении конгресса и американского народа. Они приняли форму мошеннической речи, преднамеренно произнесённой в целях циничного обмана, и незаконных встреч с крайне пристрастным «разоблачителем» и его адвокатом», — написал он в Twitter.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Речь идёт о выступлении Шиффа в конгрессе, когда тот зачитал выдуманный отрывок из телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. После этого глава комитета по вопросам разведки заявил, что это было «пародией» на настоящие переговоры.

По мнению Трампа, так как Пелоси поддержала версию о том, что глава США давил на украинского президента, то она «точно так же виновата в особо тяжких преступлениях и проступках, и даже в государственной измене».

«Я полагаю, это означает, что они, а также те, кто злодейски участвовал в этом сговоре, должны немедленно быть подвергнуты импичменту!» — подчеркнул Трамп.

Согласно Конституции США, право начать процедуру импичмента любого должностного лица принадлежит палате представителей, а окончательное решение принимает сенат. Трамп, как глава исполнительной власти, не может вмешаться в этот процесс, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«В конечном итоге этим всё равно должен заниматься конгресс, поэтому президент может инициировать, просить, но каких-то конкретных шагов предпринимать он не может. Единственное — провести какое-то расследование. Об этом идёт речь, скорее всего», — сказал он RT.

По мнению политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, Трампа намеренно подталкивают к тому, чтобы он надавил на конгресс.

«Это другая ветвь власти. Всё, что он сказал, он может только сказать. Если он начнёт на них давить, совершать какие-то действия, то это — злоупотребление служебным положением, к чему Трампа упорно и подводят», — считает эксперт.

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Импичмент Трампа

В конце сентября демократы обвинили Трампа в том, что тот во время июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским оказывал давление на украинского президента.

Демократы утверждали, что глава Белого дома требовал от украинского лидера компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Это связано с тем, что Байден-младший работал в украинской компании Burisma, против которой в 2014 году началось расследование по делу о коррупции.

После этого его отец, Джо Байден, якобы мешал украинской прокуратуре расследовать факты коррупции, в которой замешана Burisma. В качестве примера приводится увольнение генпрокурора страны Виктора Шокина. Байден-старший сам рассказывал, что требовал лишить Шокина поста.

Именно Джо Байдена называют наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах в 2020 году, в которых намерен принять участие и Трамп. В оппозиции считают, что американский президент намерен очернить своего будущего оппонента, использовав для этого Украину.

В связи с этим демократы в палате представителей начали процедуру импичмента президента. Трамп назвал это «переворотом, цель которого — отнять у народа власть, его голоса, свободы».

Скандальное выступление Шиффа на эту тему состоялось 26 сентября.

«Мы хорошо относимся к вашей стране. Очень хорошо. Ни одна другая страна не сделала (для вас. — RT) столько, сколько мы сделали. Но знаете что? Я как-то не наблюдаю особой взаимности. Я понимаю, чего вы хотите, но и мне от вас кое-что нужно. И скажу я об этом всего лишь семь раз, так что слушайте внимательно: мне надо нарыть грязи на своего политического оппонента, да побольше», — спародировал Трампа Шифф.

Так конгрессмен прокомментировал опубликованную Белым домом стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Отметим, что там нет таких резких выражений и призывов, на которые намекал Шифф.

«Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено, и многие хотели бы узнать об этом, так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование, было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации. По-моему, это просто ужасно», — приводятся слова Трампа на сайте Белого дома.

После публикации американский президент заявил, что ждёт извинений от Демократической партии.

«Принесут ли демократы извинения после того, как прочитают, что было сказано во время моего разговора с украинским президентом? Им следовало бы, это был идеальный разговор — удивил их!» — написал он в Twitter.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Однако 4 октября демократы запросили у Белого дома документы по Украине, чтобы продолжить расследование в рамках процедуры импичмента.

По мнению Рогулёва, подобное противостояние негативно сказывается на работе правительства.

«Мы видим, что работа правительства фактически заблокирована. Там с трудом принимают решения. Это противостояние приводит к тому, что каждая из сторон, обладая независимостью, получает в свои руки право на вето, то есть процесс принятия решений тормозится», — подчеркнул эксперт.

Синельников-Оришак отметил, что отношения между президентом и конгрессом сейчас находятся в низшей точке.

«За последний промежуток времени таких плохих отношений (с конгрессом. — RT), как у Трампа, не было», — заключил он.