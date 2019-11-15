Участницу "Мисс Вселенной" с Украины не пустили в США, дав очень странный ответ про "не впервые"

США отказали в визе украинской участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе. О происшествии рассказала глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова в социальной сети Facebook.

По словам девушки, американское посольство назначило ей подачу документов на визу на 12 ноября, но потом из-за технического сбоя встречу пришлось перенести на 14 ноября. Когда Анастасия Суббота всё-таки пришла в представительство США и подала документы, ей заявили, что такие документы подаются уже не впервые и отказались предоставлять американскую визу.

"Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника", - пишет Филимонова.

Конкурс "Мисс Вселенная 2019" должен пройти в американском городе Атланта с 28 ноября по 8 декабря. Чтобы принять в нём участие, конкурсантки должны прибыть на место не позднее 27 ноября.

Напомним, что Украина в этом году оказалась в эпицентре политических страстей в США и краеугольным камнем в импичменте американского президента Дональда Трампа. Из-за этого украинская тема в Штатах чрезвычайно политизирована. Появились даже сведения о ликвидации должности спецпредставителя Госдепа США по Украине из-за того, что никто не хочет браться за столь "токсичный" пост.