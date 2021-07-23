Участников убийства президента в Гаити тренировали по военным программам США

В Госдепе США сообщили, что шестеро из подозреваемых обучались по американским военным программам во время службы в колумбийских ВС.

Возможные участники заговора по убийству президента Гаити обучались по военным программам США. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, участники нападения проходили тренировки во время службы в колумбийской армии.

Отмечается, что проверка относительно участников атаки на главу Гаити продолжается при поддержке американского Минобороны.

Ранее в МИД России указали, что в американских экспертных комментариях по трагедии с Жовенелем Моизом почему-то стараются умалчивать роль некоей американской ЧВК.

"Возникает весьма резонный вопрос: А что так?" - заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что президента Гаити вместе с супругой расстреляли в частной резиденции 7 июля.

15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наёмников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Во вторник власти Гаити сообщили о задержании ещё трёх человек.