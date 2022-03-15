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Участников спецоперации в Донбассе предложат признать ветеранами боевых действий

15 марта 2022, 18:30  •  87 • Политика
Депутаты от партии «Единая Россия» во вторник, 15 марта, заявили о завершении разработки законопроекта о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Инициатива была проработана совместно с Министерством обороны Российской Федерации. Она даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.
«Так мы скажем спасибо солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса», — процитировали слова секретаря Генсовета Андрея Турчака в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Там же добавили, что гордятся мужеством и самоотверженностью солдат.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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