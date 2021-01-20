Участников штурма Капитолия обвинили в заговоре

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Доказательством послужили сообщения в соцсетях

Трем американцам, участвовавшим в штурме Капитолия 6 января, предъявлено обвинение в предварительном сговоре. По данным прокуратуры, они заранее договорились устроить акцию, которая помешает работе парламента страны.

По информации следователей, Томас Эдвард Колдвелл руководит ультраправой группировкой "Хранители клятвы" (Oath Keepers), двое других мужчин являются его сторонниками. 6 января они не просто были среди сотен людей, осадивших Капитолий, но помогали организовать штурм. Такие выводы были сделаны на основании переписки в "Фейсбуке".

"У нас хорошая группа – 30–40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану",

– процитировал прокурор одну из записей на заседании суда.

Кроме того, сторона обвинения представила видеозапись, на которой видно, что толпу, приближающуюся к восточному входу в Капитолий, возглавляли десять человек в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах с эмблемами Oath Keepers, передает Радио "Свободы".

Сам 65-летний Колдвелл обвинения в заранее спланированной акции отверг.

Несогласные с результатами президентских выборов ворвались 6 января в здание парламента США, где в это время шла процедура утверждения Джо Байдена избранным главой государства. В ходе беспорядков 5 человек погибло, некоторые были ранены. В отношении более 100 человек, участвовавших в акции, возбуждены уголовные дела.