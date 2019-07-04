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Участников "подземного протеста" на Украине стало больше: Из шахты отказались выходить ещё 8 человек

04 июля 2019, 06:39  •  68 • В мире
"Подземный протест" на Украине набирает обороты, его участников стало ещё больше. Ещё восемь человек отказались выходить из шахты, которая ранее оказалась обесточена.
Протест вспыхнул на шахте "Горская" в Луганской области. Эта шахта оказалась в числе обесточенных на днях.
В итоге 12 шахтёров отказались выходить наружу в знак протеста. Они настроены на то, что в шахту должны вернуть электричество. Изначально протестовали таким образом 12 человек, теперь к ним присоединились ещё 8, и теперь протестующих - ровно 20. Все они находятся на глубине около 700 метров.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землёй остались люди, пишет РИА Новости.

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