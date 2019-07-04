Участников "подземного протеста" на Украине стало больше: Из шахты отказались выходить ещё 8 человек

Протест вспыхнул на шахте "Горская" в Луганской области. Эта шахта оказалась в числе обесточенных на днях.

В итоге 12 шахтёров отказались выходить наружу в знак протеста. Они настроены на то, что в шахту должны вернуть электричество. Изначально протестовали таким образом 12 человек, теперь к ним присоединились ещё 8, и теперь протестующих - ровно 20. Все они находятся на глубине около 700 метров.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землёй остались люди, пишет РИА Новости.