Участников керченской провокации встретили на Украине орденами и кортиками

Напомним, что украинские моряки были задержаны 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины, следуя из Чёрного моря в Азовское, грубо нарушили порядок следования через границу России. В итоге случившееся было расценено как провокация, а её непосредственные участники (24 человека) оказались под арестом.

Моряков освободили в рамках обмена заключёнными, который состоялся сегодня между Россией и Украиной. Как следует из официального сообщения пресс-службы ВМС Украины, их встретили большими почестями. Командующий Игорь Воронченко поспешил вручить морякам ордена, очередные воинские звания и раздал им офицерские кортики.