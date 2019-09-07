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Участников керченской провокации встретили на Украине орденами и кортиками

07 сентября 2019, 22:54  •  115 • Политика
Освобождённых сегодня благодаря обмену между Россией и Украиной участников керченской провокации встретили на родине с большой помпой. Их наградили орденами, званиями и офицерскими кортиками.
Напомним, что украинские моряки были задержаны 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины, следуя из Чёрного моря в Азовское, грубо нарушили порядок следования через границу России. В итоге случившееся было расценено как провокация, а её непосредственные участники (24 человека) оказались под арестом.
Моряков освободили в рамках обмена заключёнными, который состоялся сегодня между Россией и Украиной. Как следует из официального сообщения пресс-службы ВМС Украины, их встретили большими почестями. Командующий Игорь Воронченко поспешил вручить морякам ордена, очередные воинские звания и раздал им офицерские кортики.

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