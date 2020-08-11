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Участники столкновений в Минске получили инструкции от Навального и Ходорковского

11 августа 2020, 09:50  •  69 • Политика
Оппозиционеры из России дают белорусским активистам инструкции по госперевороту. В деле отметились Ходорковский, Навальный, Волков, Гудков и другие.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента страны, а вслед за ними акции протеста, плавно переросшие в столкновения с милицией и ОМОНом. Масло в огонь гражданского конфликта в стране подливают российские оппозиционеры, дающие белорусским коллегам советы по организации госпереворота.
Первым на этом поприще отметился соратник Алексея Навального - Леонид Волков. В ходе воскресного стрима он призвал белорусов вспомнить про Украину. По версии Волкова, в экономических провалах Киева виновата Москва и только Москва, которая делала и продолжает делать всё, чтобы у Украины не получилось стать нормальной и обеспеченной европейской страной. В этой связи Волков посоветовал после переворота как можно быстрее отмежеваться от России.
Беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский также не обошёл своим вниманием события в Белоруссии. Однако помочь оппозиции он решил не просто словом, но и делом, отправив в Минск главу "Объединённых демократов" Андрея Пивоварова. Последний, к счастью, был задержан на границе страны.
Утром 10 августа со своими советами поспешил выступить на "Эхе Москвы" публицист Сергей Пархоменко. Он заявил, что "ключ успеха белорусского протеста" - это деятельность в малых городах, где легче надавить на избиркомы.
Геннадий Гудков посоветовал белорусским оппозиционерам сразу начать формирование своих органов власти и силовых структур. А политолог Аббас Галлямов пошёл ещё дальше и предложил оппозиционерам использовать отставных силовиков для, по сути, вооружённого переворота по опыту латиноамериканских стран, пишет Nation News.
Как всегда, не обошлось в деле и без самозваного "лидера несистемной оппозиции" России Алексея Навального. Советы по госперевороту он не давал, однако активно распространял через свои каналы в соцсетях методичку по проведению "белорусского майдана" из оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA.
Последний, к слову, опубликовал новую инструкцию. В ней белорусов призывают скупать в магазинах защитное снаряжение, походные аптечки и отправляться в центр столицы. Сейчас там проходят новые столкновения.
Фото: скриншот Telegram-канала "ГАСПАРЯН"

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