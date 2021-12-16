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Участники "Восточного саммита" ситуацией обеспокоены, но Россию трогать не стали

16 декабря 2021, 03:40  •  93 • Политика
В декларацию, принятую по итогам саммита "Восточного партнерства" санкции против России не включили. Несмотря на позицию членов Еврокомиссии, формулировки сделали обтекающими.
Принятая итоговая декларация саммита "Восточного партнерства" ЕС, несмотря на ранее высказываемые предложения, не содержит прямых указаний на санкции против России. Члены партнерства обошлись расплывчатыми формулировками и выразили обеспокоенность дестабилизацией обстановки в регионах, входящих в организацию.
Мы глубоко обеспокоены продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона "Восточного партнерства,
– указано в документе.
По мнению участников саммита, эти действия в неназванных регионах представляют угрозу безопасности и стабильности. Также в принятой декларации призвали вновь начать действия по мирному регулированию нерешенных конфликтов в регионе.
С такими формулировками, правда в устной форме, не согласились члены Еврокомиссии. Они упомянули угрозу военного вторжения на границе с Украиной, которая по их мнению, сейчас происходит и призвали Россию способствовать деэскалации.Так же они предупредили, в очередной раз, Москву от агрессивных действий.
Не должно быть никаких сомнений: ЕС твердо ответит на любую дальнейшую агрессию против Украины,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Напоминаем, что в "Восточное партнерство" входит 27 стран, в том числе Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Белоруссия. Последняя своё членство приостановила, но не вышла.

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