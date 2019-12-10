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Участники "нормандской четверки" выступили за внесение изменений в конституцию Украины

10 декабря 2019, 03:40  •  80 • Украина

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита, распространенного во вторник Елисейским дворцом.

 "Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по поддержанию перемирия, до конца 2019 года", - гласит документ. - Они подчеркивают общее стремление к устойчивой и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов".

Обеспечение безопасности

Итоговое заявление лидеров разбито на три основных сегмента: "немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "меры по реализации политических положений минских соглашений" и "дальнейшие шаги". В первом пункте, помимо перемирия, участники встречи на высшем уровне "поддерживают соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы о создании новых пунктов перехода через линию соприкосновения в течение 30 дней" на основе "преимущественно гуманитарных критериев". Там же говорится о поддержке разработки обновленного плана по разминированию территорий в Донбассе, разведении сил и обмене пленными.

"Стороны поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разведения с целью отвода сил и средств к концу марта 2020 года, - гласит документ. - Они призывают Трехстороннюю контактную группу содействовать освобождению и обмену к концу года лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, на основе принципа "всех на всех" и начиная с [обмена по формуле] "всех установленных на всех установленных". При этом международным организациям, в том числе Международному комитету Красного Креста (МККК), должен быть предоставлен полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам", - говорится в коммюнике. Также стороны выступили за "использование всех возможностей" Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и предоставление ее участникам безопасного доступа на территории Украины с целью выполнения их мандата.

Политическая часть и продолжение встреч

Лидеры России, Франции, ФРГ и Украины "выразили заинтересованность" в согласовании всех юридических аспектов введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. В документе отмечено, что страны "четверки" выступают за введение соответствующего особого статуса отдельных районов на постоянной основе.

"Стороны считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы", - гласит коммюнике.

По итогам саммита лидеры четырех стран поручили главам своих министерств иностранных дел и политическим советникам "обеспечить выполнение достигнутых соглашений". "Они также согласились провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев для обсуждения вопросов политики и безопасности, в частности, для организации местных выборов", - говорится в заключительной части коммюнике.

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