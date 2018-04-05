Участники конференции по безопасности обсудили подготовку к ЧМ-2018 и отношения РФ и США

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В Москве обеспокоены попытками США снизить порог применения ядерного оружия, заявил, выступая в четверг на VII Московской конференции по безопасности, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что диалог президентов РФ и США, в том числе по вопросам стратегической стабильности, не должен погрязнуть в политических интригах.

Выступивший на конференции заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов отметил нарастающее количество попыток использования спортивных мероприятий для подрыва отношений между Россией и странами Запада. Он также напомнил о том, что спортивные мероприятия всегда являются потенциальным местом диверсий, и рассказал, как российские правоохранительные органы готовятся обеспечить безопасность Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Статс-секретарь Росгвардии Сергей Захаркин заявил о возрастающем интересе коллег из стран Запада к сотрудничеству с Росгвардией.

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе по вопросам стратегической стабильности, не должен погрязнуть в политических интригах и бюрократии, заявил в ходе своего выступления на конференции глава МИД РФ. По его словам, в Москве выступают за широкий диалог по наиболее актуальным вопросам современности, включая поддержание стратегической стабильности. "Об этом президенты России и США говорили по телефону 20 марта. Хотелось бы, чтобы понимание особой важности этой темы лидерами двух стран не завязло в бюрократических играх и не стало заложником внутриполитических интриг", - подчеркнул Лавров.

На Смоленской площади неоднократно подчеркивали, что у РФ и США есть множество тем для обсуждений. Так, в частности, требуют урегулирования вопросы, связанные с переоборудованием американских стратегических носителей, в соответствии с договором СНВ-3. "Мы выполнили все свои обязательства по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем США в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал он. Вызывают тревогу и попытки США снизить порог применения ядерного оружия, отметил министр.

Он также обратил внимание на идею о том, "чтобы в рамках НАТО подвести под статью 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве". При этом настойчивые призывы Москвы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействия угрозам в этой сфере "не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", констатировал Лавров.

Озабоченность вызывает также тот факт, что "в сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла обеспечение своего военного превосходства и подрыв паритета", активизируя военную активность НАТО вблизи российских границ, а также наращивая усилия по развертыванию систем ПРО, указал министр. "На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Москва, по его словам, не заинтересована ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. "Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств", - отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ в своем выступлении затронул и так называемое дело Скрипалей. "Неприемлемо, как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций - от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии - вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения", - подчеркнул Лавров.

"Это только в известной книге Льюиса Кэррола королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушать вердикт присяжных: виновен или не виновен. Но Кэррол все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге [на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО], что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят", - указал он.

Глава МИД РФ вновь призывал всех коллег "рассматривать любые проблемы в международно-правовой плоскости по- честному, с предъявлением доказательств". "Мы к такой совместной работе готовы, что в очередной раз подчеркнул вчера президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс- коференции в Анкаре", - добавил он.

"Мы хотим установить истину, настаиваем на предметном и ответственном расследовании [инцидента в Солсбери] в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул Лавров. - Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия Исполнительного совета ОЗХО".

Выступивший на конференции замглавы МВД РФ Игорь Зубов отметил нарастающее количество попыток использования спортивных мероприятий для подрыва отношений между Россией и странами Запада. "Уже имели место провокации, сопоставимые по своему накалу, подготовленности и обеспеченности с военными операциями", - сказал он.

По словам Зубова, подобные провокации могут возникнуть в различных регионах мира, и это новое обстоятельство нужно учитывать при анализе угроз и вызовов. "Данный фактор не должен пройти мимо внимания правоохранительных органов и специальных служб организаторов соревнований. Могут быть провокации и нападения различного рода", - добавил замминистра, отметив, что российские правоохранительные органы имеют серьезный опыт комплексного обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий.

Главные усилия МВД, по словам Зубова, сейчас сосредоточены на обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 городах РФ. "Российские правоохранительные органы с огромной ответственностью относятся к подготовке соревнований и намерены обеспечить максимальный уровень безопасности участников, гостей и болельщиков", - подчеркнул замглавы МВД.

Так, в частности, сотрудники МВД России проверяют волонтеров чемпионата мира по футболу на причастность к террористической деятельности. "Создан российский футбольный информационный пункт и региональные центры оперативного управления. Между правоохранительными органами, группами болельщиков накапливается информация по группам риска", - сказал Зубов.

По словам замглавы МВД, уже проведена работа по контролю антитеррористической защищенности объектов чемпионата. "Убежден, что принятыми мерами мы обеспечим должный уровень безопасности, который станет важной вехой в укреплении безопасности и правопорядка", - сказал Зубов.

Правоохранительные органы европейских стран проявляют возрастающий интерес к сотрудничеству с Росгвардией, сообщил в своем выступлении статс-секретарь Росгвардии Сергей Захаркин, отметив, что укреплению международных связей с зарубежными партнерами в представляемой им структуре уделяется особое внимание. О желании взаимодействовать с Росгвардией уже заявили коллеги из Италии, Австрии, Сербии, Франции, сказал Захаркин.

Он также отметил, что Росгвардия уже традиционно хорошо взаимодействует с правоохранительными органами участников СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИКС. "Рассчитываем, что деловой настрой будет способствовать развитию отношений", - подчеркнул статс-секретарь Росгвардии.