Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Силуанов заврался в Госдуме на тему налогов и прогрессивной шкалы
"Люди сидят под ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ!": обозреватель ВОГНАЛА В КРАСКУ студи...
"Дизайнер и стилист у нее явно диверсант": Первую леди Украины обвинил...
«Преследовать и уничтожать БПЛА противника»: на что способны новейшие российские...
Главная / Политика

Участники форума в Сочи уверены, что РФ и Африка выбрали лучшее время для сотрудничества

24 октября 2019, 01:09  •  58 • Политика

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Первый в истории саммит и экономический форум Россия - Африка открылись в среду в Сочи. Ожидается, что за два дня эти мероприятия посетят несколько тысяч гостей: от руководителей более чем 40 государств, а также министров и руководителей крупных африканских интеграционных объединений до фармацевтов и работников туристического бизнеса.

Выступая на пленарном заседании, президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы для развития России с африканскими странами: по его словам, взаимный товарооборот за минувшие пять лет вырос более чем вдвое, превысив $20 млрд, а в ближайшие четыре-пять лет он может вырасти еще в два раза. Он заявил также, что Москва намерена расширять в Африке сеть торговых представительства.

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, - напомнил российский президент. - К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который выступил сопредседателем саммита, отметил, что результаты экономического форума Россия - Африка будут способствовать развитию потенциала стран континента и реализации их планов. Африканские страны рассматривают форум в Сочи как важную площадку для взаимодействия в сфере инвестиций и развития торговли с РФ, подчеркнул египетский лидер.

Сейчас самое благоприятное время для выхода на африканские рынки компаний из России, заявил ас-Сиси и пригласил весь российский бизнес принять участие в развитии континента.

Марафон на высшем уровне

После выступления на пленарном заседании форума Путин, не теряя ни минуты, приступил к настоящему марафону встреч с африканскими коллегами. Как отмечал ранее его помощник Юрий Ушаков, провести часовые встречи со всеми 43 прибывшими в Сочи руководителями стран континента невозможно физически.

Но к вечеру Путин, как и планировалось, успел переговорить и с египетским президентом ас-Сиси, и с его коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой, и с Мухаммаду Бухари - президентом Нигерии, самого густонаселенного государства Африки. Встретился российский лидер и с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, ставшим недавно лауреатом Нобелевской премии мира, и с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Президенту Намибии Хаге Гейнгобу Путин предложил наладить сотрудничество в производства уранового топлива, а коллеге из Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди заявил, что считает его страну одним из самых перспективных партнеров для развития инвестиционного сотрудничества. Что касается Уганды, то Россия видит возможности для взаимодействия с ней в области строительства, развития информационных технологий и телекоммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, рассказал президент РФ на встрече с угандийским лидером Йовери Кагутой Мусевени.

В беседе с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, был подтвержден настрой на завершение расследование убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которое произошло год назад.

И золото, и слоновую кость, и павлинов

Африка во все времена считалась источником богатств, осталась такой и сейчас, хотя теперь источники прибыли - не прославившие континент еще в библейские времена золото и слоновая кость, а атомная энергетика, нефть, газ и железные дороги.

Первый день работы форума принес вполне осязаемые практические результаты. Так, Россия и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое создает правовую основу для взаимодействия двух стран по широкому спектру направлений. Как отметил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия после церемонии подписания, его страна хотела бы до 2029 года запустить два блока АЭС мощностью по 200 МВт.

Глава Росатома Алексей Лихачев также рассказал журналистам о планах госкорпорации в Египте, где в 2020 году будет начато строительство АЭС "Дабаа". Развивается сотрудничество в ядерной энергетике и с Намибией - там российская госкорпорация получила восемь лицензий на разведку и разработку урановых месторождений

Большие планы в Африке у "Лукойла". Российская компания готова работать на континенте вместе с саудовской Saudi Aramco. До конца года "Лукойл" намерен завершить переговоры с правительством Ганы об окончательных условиях работы компании в этой стране. Также "Лукойл" в консорциуме с итальянской Eni подал заявку на разработку новых блоков месторождений в Республике Конго.

Большие перспективы для взаимодействия Россия и страны Африки видят и в добыче алмазов. Глава компании "Алроса" Сергей Иванов в беседе с ТАСС опроверг появившуюся в прессе информацию о разногласиях РФ и Зимбабве по поводу стоимости алмазных активов в африканской стране. Наращивать сотрудничество "Алроса" планирует и с Анголой.

Не остались в стороне и высокие технологии. Так, "Яндекс.Такси" планирует в ближайшее время внедрить в африканских странах, в которых присутствует агрегатор, технологии повышения безопасности перевозок, в том числе мониторинг скорости.

Есть планы по совместному строительству и модернизации железных дорог. ОАО "РЖД" намерено изучить возможности такой работы в Египте, Нигерии, Анголе, Демократической Республике Конго. Способствовать убеждению африканских партнеров в преимуществах российской компании призван, в том числе, макет нового пассажирского вагона с душевой кабиной и зарядками для мобильных телефонов.

На страже мира

Но некоторые вопросы сотрудничества, как говорят дипломаты, любят тишину. О контрактах в сфере вооружений обычно принято говорить уже после их заключения, хотя сотрудничество на этом направлении развивается весьма активно. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, на Африку приходится 30-40% всего российского экспорта вооружений.

Вряд ли на каком-то другом экономическом форуме, за исключением посвященных оружейному экспорту, было представлено такое количество вооружения и военной техники. "В первую очередь на данной выставке мы предлагаем странам Африки модернизацию техники, ранее поставленной в ряд африканских стран, - рассказали ТАСС на стенде корпорации "Алмаз-Антей". - Предлагаем, в частности, модернизацию противовоздушных комплексов "Шилка" и "Квадрат", а также создание сервисных центров по обслуживанию техники ПВО. Кроме того, из современных комплексов предлагаем [системы] средней дальности "Бук" и малой "Тор".

Среди представленных в Сочи образцов - противотанковое оружие, гранатометы, приборы ночного видения. "Рособоронэкспорт" привез последние модификации всемирно известных российских брендов - автоматы АК-15 и снайперские винтовки СВ-98.

Атмосфера

Несмотря на повышенные меры безопасности - полицию с собаками на входе и несколько периметров охраны, на самой площадке мероприятия царит атмосфера праздника. Любителям спортивных мероприятий обстановка могла бы напомнить Олимпиаду, проходившую в Сочи в 2014 году. Улыбки, смех, теплые объятия старых знакомых, повстречавшихся на форуме, - все это едва ли напоминает традиционный для подобных мероприятий деловой стиль. Дополняют картину многообразие языков, которые слышатся вокруг, и яркие национальные костюмы. Всего на форуме собралось несколько тысяч делегатов - по информации организаторов, от каждой страны прибыли от 50 до 100 представителей.

"США пытаются вскрыть нашу систему ПРО": Военный эксперт об имитации бомбардировки Крыма

При этом работа кипит, за первый день один только фонд "Росконгресс" заключил более десятка важных соглашений о партнерстве с ключевыми странами Африки.

Африканские гости смогли сполна насладиться и русским колоритом: сушки, самовары, продукция концерна "Калашников", роботы, разработанные в Перми, - все это позволяет делегатам форума познакомиться с Россией с самых разных сторон.

Участие ТАСС

В рамках экономического форума и саммита ТАСС стал организатором одной из панельных сессий, посвященной роли СМИ в российско-африканских отношениях. В мероприятии приняли участие руководители средств массовой информации России и Африки. Модераторами на ней выступили председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор информационного агентства Maghreb Arabe Press Халил Хашими Идрисси.

Важным моментом в ходе сессии стало заявление спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова о том, что министерство поддерживает планы агентства ТАСС открыть новые представительства в 2020 году в ряде африканских стран, включая Нигерию, Сенегал, Эфиопию и призывает продолжать расширение корреспондентской сети на континенте.

На форуме есть и стенд ТАСС, благодаря которому участники форума смогли узнать о проектной деятельности агентства. На стенде установлен экран, на котором транслировались главные новости дня, а также выводились самые яркие кадры первого дня саммита. Здесь же проходили интервью с гостями форума и саммита.

ТАСС также представил фотовыставку, посвященную странам, принимающим участие на мероприятии и включающую более 170 работ фоторепортеров агентства. Выставка знакомит посетителей с разными сторонами жизни Африканского континента, а также России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 23:54
Россия намерена деколонизировать Африку: Запад выдавливают с Чёрного континента
23 октября 2019, 07:39
Победа и поражение: Парламент Британии принял законопроект о Brexit и тут же его провалил
23 октября 2019, 02:24
Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию
23 октября 2019, 04:24
Глава Калмыкии назначил экс-кавээнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ
24 октября 2019, 01:09
Участники форума в Сочи уверены, что РФ и Африка выбрали лучшее время для сотрудничества
23 октября 2019, 23:54
Солдат НАТО будут заново учить пользоваться картами и компасами после фиаско с GPS - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами протестов в Гонконге
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.