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«Участники экстремистского сообщества»: на Ставрополье задержали планировавших теракт в отделе полиции в Кисловодске

22 июля 2021, 22:25  •  59 • В России
В Ставропольском крае задержали семерых участников экстремистского сообщества, которые планировали теракт в здании отдела полиции в Кисловодске, сообщили в Следственном комитете. Отмечается, что ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны 17 участников международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края. Их обвиняют в организации экстремистской организации и участии в её деятельности, а также в приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

В Ставропольском крае задержали семерых экстремистов, планировавших теракт в здании отдела полиции в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«21—22 июля 2021 года в результате проведённого комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, во взаимодействии с подразделениями центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержаны ещё семь участников запрещённого религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края», — говорится в сообщении.

В ведомстве также назвали имена задержанных: Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. В настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что семеро экстремистов были задержаны в рамках расследования уголовного дела в отношении 17 участников запрещённого на территории РФ международного религиозного объединения, действовавших в Ставропольском крае.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в зависимости от роли каждого указанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»)», — указали в СК.

По версии следствия, в Кисловодске было организовано религиозное объединение, целью которого было «установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства». Организатором этого объединения был Тимурлан Гогуев.

В состав объединения входили обвиняемые. При этом двое членов этого экстремистского сообщества планировали совершить теракт на территории административного здания отдела полиции Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства. Преступление было пресечено сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, управления ФСБ по Ставрополью и краевого главка МВД.

Напомним, что 5 апреля центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании ранее судимого за общеуголовные преступления гражданина РФ 1996 года рождения. Как указывалось, задержанный планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием СВУ в интересах международных террористических организаций.

Также были задержаны трое его сообщников — российских граждан, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Они создали ячейку сторонников группировки «Исламское государство»*, чтобы совершать преступления террористического характера на территории Ставропольского края.

12 апреля городской суд Ессентуков в рамках этого уголовного дела заключил под стражу 14 человек, организовавших запрещённое религиозное объединение и планировавших устроить взрыв в отделе полиции на Ставрополье.

Спецоперации ФСБ в отношении сторонников террористов

Ранее, в начале июля, сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, ликвидировав шестерых террористов и задержав двоих. Речь идёт о членах законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство».

Ещё одна операция спецслужб была проведена в Уфе, где задержали сторонника организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**, который намеревался устроить взрыв в больнице МВД. Силовики изъяли в арендованном боевиком доме одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для второго.

16 июля ФСБ предотвратила теракт в Москве, был задержан россиянин, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей. В его тайнике нашли компоненты СВУ, инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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