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Участники АТО потребовали от Порошенко право устраивать расправы над несогласными

25 октября 2018, 23:54  •  94 • Политика
Бывшие боевики АТО требуют у Порошенко права «выбивать дурь» из украинцев.
Бывшие участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) потребовали от властей Украины дать им право расправляться со всеми, кто подвергнет сомнению их «героический» статус. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.
Документ поддержало всего порядка 2000 человек. Тем не менее политологи уверены, что вопрос уже в ближайшее время рассмотрят на самом высшем уровне, и весьма вероятно, что участникам АТО предоставят право «выбивать дурь» из каждого, кто выразит сомнение в их «героизме». Также не исключен вариант введения уголовной ответственности за оскорбление чувств «патриотов».
Поводом для появления петиции стал инцидент в Житомире. Водитель городского маршрутного такси отказался бесплатно вести участника АТО и под одобрительные возгласы других пассажиров выпроводил его из салона. Дело в том, что удостоверение участника АТО дает право на бесплатный проезд, однако водителям городского транспорта убытки от этого никак не компенсируются.
«Именно поэтому мы сегодня не просим, а именно требуем специальных полномочий, которые помогут нам «выбивать дурь» не только из каждого несознательного водителя, но и из его пассажиров, которые допускают издевательство над героями Украины», - цитирует ФАН текст петиции.
При этом составитель петиции открыто признает, что многие жители Украины откровенно ненавидят его и таких, как он. Эту проблему он предлагает решать систематическим рукоприкладством.
«Накануне президентских и парламентских выборов на Украине команда Петра Порошенко наверняка использует подобные «организованные жалобы ветеранов» в личных целях», - считает киевский юрист Андрей Евдокименко.

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