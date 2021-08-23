Участники "Крымской платформы" приняли декларацию с призывом к новым санкциям против России

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Гости Киева поддержали идею очередных рестрикций, если действия Москвы "того потребуют"

Участники киевского шабаша под названием "Крымская платформа", как его ее емко оценил глава МИД России Сергей Лавров, намерены рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против Москвы из-за Крыма. Об этом сообщает УНИАН по итогам саммита, на который приехали 46 делегаций из разных стран.

"Участники международной "Крымской платформы" решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", – говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что саммит создан как консультационный и координационный формат для "мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины".

Кроме того, участники мероприятия осудили "незаконную аннексию" полуострова и "нарушение прав человека" в регионе, при этом Москву призвали присоединиться к платформе.

Также декларация призывает Россию выполнять свои обязательства "как государства-оккупанта" в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В частности, участники платформы считают, что РФ должна обеспечить всем жителям Крыма, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, в том числе украинцам и крымским татарам, возможность развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия. А они, судя по документу, в настоящее время "находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации".

Вероятно иностранные гости киевского режима не имеют представления о том, как постмайданные власти регулярно после революции гидности занимаются дискриминацией по языку и культуре русского и русскоязычного населения всей Незалежной, а также иных нацменьшинств соборной.



Напомним, сегодня в столице Украины состоялась премьера "Крымской платформы", на которой обсуждался, в частности, вопрос "возвращения" Киеву контроля над российским полуостровом. На саммите не было сказано почти ничего нового, разве что президент Эстонии Керсти Кальюлайд ярко освежила мероприятие своим заявлением о бегущем по "минному полю" между Крымом и украинским КПП "Чонгар" трехлетнем ребенке.

А также знатно отметился президент Венгрии Янош Адер, который вместо того, чтобы ругать Москву, раскритиковал Киев за мовный закон.

