«Участниками станут 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет»: в Москве началась третья фаза исследования «Спутника М»

В Москве на базе десяти поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в испытаниях примут участие 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. Наряду с этим директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке лекарства для подавления размножения COVID-19. Между тем за минувшие 24 часа в России было выявлено 40 759 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 1237 пациентов.

В десяти поликлиниках и двух детских больницах Москвы началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в нём примут участие 3 тыс. человек в возрасте 12—17 лет.

«Уже около 2 тыс. человек в возрасте 12—17 лет подали заявки на соискатели в добровольцы. 8 ноября начался медицинский осмотр первых участников, его прошли уже 208 человек. А вчера первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием», — сказала Ракова.

Летом в двух столичных больницах — Морозовской детской городской клинической больнице и Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой — стартовали первая и вторая фазы клинического исследования, которые продлятся год. Их предварительные итоги свидетельствуют об эффективности и безопасности вакцины.

«По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» — это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой», — пояснила заммэра.

23 сентября в Министерстве здравоохранения России сообщили о поступлении пакета документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») от центра им. Гамалеи. 28 сентября стало известно, что правительство выделит более 100 млн рублей на на третью фазу испытания «Спутника М».

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Заболеваемость и вакцинация

В России за сутки зафиксированы 40 759 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 8 952 472.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 1237 летальных исходов. Всего в РФ скончался 251 691 пациент с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 7 687 317 человек (33 156 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230) и Московской области (2617).

В РФ привиты от коронавируса немногим более половины граждан пожилого возраста. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы».

«В условиях пандемии важно напомнить, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19. На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что всё ещё каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошёл вакцинацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее он сообщал, что первым компонентом вакцин от коронавируса привились уже более 62 млн россиян, что составляет 53% взрослого населения РФ.

Как заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, ускорение распространения COVID-19 и повышенная смертность от инфекции связаны с мутацией SARS-CoV-2.

«Вирус мутирует с самого начала, теперешний «дельта» — уже далеко не тот первый уханьский штамм, в результате этого отбора мутаций вирус «ускорился». Инкубационный период стал короче, потому что, вероятно, вирус использует другой путь проникновения в клетки, клиника поменялась. Самое главное, что инкубационный период был 10-12 дней, а сейчас 3, 5, 6 (дней) — и уже пневмония. От этого больше летальность, потому что люди начинают поздно лечиться», — заявил он.

Специалист также призвал людей с подозрением на коронавирус не затягивать с обращением к врачу.

«Пока думают, пока вызывают врача, пока делают пробу — уже тяжёлая форма, и не хватает всем мест в больницах. Нужно делать раньше диагностику, начинать лечение с первого дня, тогда меньше людей попадают в госпитали. Первую неделю нельзя упускать, надо начинать лечение в этот период», — пояснил Жемчугов.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что всего в РФ развёрнуто 301,5 тыс. ковидных коек, 82,8% из них — заняты.

Лекарство для подавления размножения COVID-19

Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи занимаются разработкой лекарства для подавления размножения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжёлом состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в НИЦЭМ имени Гамалеи работают над серией подобных лекарств: «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев».

Ранее Александр Гинцбург рассказывал о работе над созданием препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Его клинические испытания планируется начать в январе и завершить в течение трёх-четырёх месяцев.

Также накануне в пресс-центре Республики Саха сообщили, что разработанная в Якутии биологически активная добавка «Бетукладин» из берёзы и ягеля получила сертификацию Роспотребнадзора. Она предназначена для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, в частности, перенёсших заболевание COVID-19.

Как заявил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, препарат сокращает и облегчает протекание коронавируса, а также купирует развитие «синдрома усталости» и депрессии на этапе реабилитации.