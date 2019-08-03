Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыл...
Полный пакет: США ввели новые санкции против России
Точечным ударом: Российские военные показали, как уничтожается артиллерия сирийс...
Злоупотребляют русским гостеприимством, как Rammstein: Милонов просит МИД ввести...
Главная / В России

Участникам несанкционированной акции в Москве не удалось устроить массовые «гуляния по бульварам»

03 августа 2019, 16:09  •  133 • В России

В субботу в Москве усилены меры безопасности. В центре города дежурят силы полиции и «Росгвардии». Лидеры протестного несистемного движения пообещали провести 3 августа «прогулки по бульварам» столицы, выделив для маршрутов участников акции часть Бульварного кольца от Никитских до Покровских ворот.

Силы правоохранителей равномерно распределились между 6-ю точками сбора, обозначенных активистами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назначенные на 14 часов «гуляния» начались с небольшим опозданием, по всей видимости, из-за небольшого дождя, который стал естественным препятствием для сбора протестующих. И до какого-то момента единственными гуляющими по бульварам оставались сотрудники полиции и журналисты многочисленных СМИ, часть из которых в прямом эфире сокрушалась по поводу отсутствия активных участников протеста. Силы правоохранителей равномерно распределились между 6-ю точками сбора, обозначенных активистами.

Назначенные на 14 часов «гуляния» начались с небольшим опозданием, по всей видимости, из-за небольшого дождяФото: Михаил ФРОЛОВ

Бойцы «Росгвардии» перешли к активным действиям.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда протестующие наконец, начали хоть понемногу собираться, бойцы «Росгвардии» перешли к активным действиям. Начали на Трубной, где цепь правоохранителей стала вытеснять собравшихся, среди которых журналистов было больше, чем самих участников протеста по Цветному бульвару в сторону Садового кольца. На Пушкинской площади подхватили, и там стали активно задерживать людей, которые не могли объяснить цель своего пребывания на этом месте. Задержания на Пушкинской носили гораздо более активный характер. Что касается Трубной, то к 15 часам там почти никого не осталось. А в других местах практически никто не собрался. И очагом активности была и остается только Пушкинская площадь.

На Пушкинской площади задерживали людей, которые не могли объяснить цель своего пребывания на этом месте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 15 часам, по данным МВД, на разных площадках Москвы были задержаны 30 человек. Акция протеста продолжается, равно как и задержания, но многие, в первую очередь, сами участники, высказывают разочарование низкой активностью собравшихся и малым числом пришедших протестовать активистов. Действительно, массовым протест назвать может только человек с очень буйной фантазией. Количество журналистов если и уступает числу участников акции, то ненамного.

Правоохранители стали вытеснять собравшихся, среди которых журналистов было больше, чем самих участниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Несанкционированные акции в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 23:54
Команда Навального «отмыла» миллиард от Запада
03 августа 2019, 16:09
Участникам несанкционированной акции в Москве не удалось устроить массовые «гуляния по бульварам»
02 августа 2019, 15:39
«Уже не паранойя»: Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
02 августа 2019, 17:24
Шестеро украинских диверсантов подорвались рядом с Донецком на минах ВСУ
03 августа 2019, 16:09
Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 01:24
«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жит...
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.