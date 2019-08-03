Участникам несанкционированной акции в Москве не удалось устроить массовые «гуляния по бульварам»

В субботу в Москве усилены меры безопасности. В центре города дежурят силы полиции и «Росгвардии». Лидеры протестного несистемного движения пообещали провести 3 августа «прогулки по бульварам» столицы, выделив для маршрутов участников акции часть Бульварного кольца от Никитских до Покровских ворот.

Силы правоохранителей равномерно распределились между 6-ю точками сбора, обозначенных активистами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назначенные на 14 часов «гуляния» начались с небольшим опозданием, по всей видимости, из-за небольшого дождя, который стал естественным препятствием для сбора протестующих. И до какого-то момента единственными гуляющими по бульварам оставались сотрудники полиции и журналисты многочисленных СМИ, часть из которых в прямом эфире сокрушалась по поводу отсутствия активных участников протеста. Силы правоохранителей равномерно распределились между 6-ю точками сбора, обозначенных активистами.

Назначенные на 14 часов «гуляния» начались с небольшим опозданием, по всей видимости, из-за небольшого дождяФото: Михаил ФРОЛОВ

Бойцы «Росгвардии» перешли к активным действиям.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда протестующие наконец, начали хоть понемногу собираться, бойцы «Росгвардии» перешли к активным действиям. Начали на Трубной, где цепь правоохранителей стала вытеснять собравшихся, среди которых журналистов было больше, чем самих участников протеста по Цветному бульвару в сторону Садового кольца. На Пушкинской площади подхватили, и там стали активно задерживать людей, которые не могли объяснить цель своего пребывания на этом месте. Задержания на Пушкинской носили гораздо более активный характер. Что касается Трубной, то к 15 часам там почти никого не осталось. А в других местах практически никто не собрался. И очагом активности была и остается только Пушкинская площадь.

На Пушкинской площади задерживали людей, которые не могли объяснить цель своего пребывания на этом месте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 15 часам, по данным МВД, на разных площадках Москвы были задержаны 30 человек. Акция протеста продолжается, равно как и задержания, но многие, в первую очередь, сами участники, высказывают разочарование низкой активностью собравшихся и малым числом пришедших протестовать активистов. Действительно, массовым протест назвать может только человек с очень буйной фантазией. Количество журналистов если и уступает числу участников акции, то ненамного.

Правоохранители стали вытеснять собравшихся, среди которых журналистов было больше, чем самих участниковФото: Михаил ФРОЛОВ