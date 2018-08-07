Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 5. До боя осталось пятнадцать минут • 104 • Война Удобные и опасные



Разумеется, каких-то универсальных рецептов того, как вести себя в бою, чтобы выполнить боевую задачу и остаться при этом живым, нет и быть не может. Каждый бой уникален и неповторим. В этой статье мы попробовали аккумулировать опыт подразделений спецназа, оказавшихся в бою в нестандартной ситуации. Причем опыт как положительный, так и отрицательный.









Итак, место действия – Афганистан, 1987-го, кишлак Мазгин. Бойцы спецназа перед боем заняли самую лучшую позицию в округе. Замечание 1. Место, которое тебе кажетcя самым выгодным с точки зрения ведения боя, может быть заранее пристрелянным твоими врагами. Они, может, и не заняли его исключительно потому, что «приглашали» тебя именно туда. Именно туда в бою на удивление точно полетят все пули и упадут реактивные снаряды. Так в 1987 году в районе кишлака Мазгин попала в засаду разведгруппа лейтенанта Евгения Барышева. Позиция у него была удобная, но заранее пристрелянная моджахедами. Что доставило потом в бою лейтенанту массу хлопот. Такая же ситуация сложилась в этом же году в районе кишлака Суруби, где во время операции на пристрелянную духами, идеальную для боя позицию вышли бойцы 334-го отряда спецназа. Вроде бы правильный выбор позиции привел к потерям в отряде – душманы несколько часов прицельно лупили по нему из всех стволов.



Вывод: при планировании засад или налетов остерегайся мест, которые кажутся тебе самыми удобными. Они могут быть самыми опасными.



Мараварская трагедия



В 1987 году в мараварском ущелье бойцы 334-го отряда спецназа во время первого же боестолкновения как-то уж очень легко перебили отряд ехавших на автобусе бойцов за веру. Жители немирного кишлака издалека услышали приближение «брони». Духи спокойно встали, умылись, позавтракали, сели в автобус и поехали аккурат в ту сторону, где их в засаде ждал спецназ. Автобус зажали в овраге и забросали гранатами. Душманы потеряли 18 человек. У спецназа не было даже раненых. «Все прошло как в кино или на картинке», – вспоминали офицеры. В результате у бойцов возникло ошибочное представление о «легкости» войны. Это сыграло потом с ними злую шутку.



Вывод. Никогда не расслабляйся. Тем более в засаде или на задании. Нельзя недооценивать противника. Если ты легко забил какую-то группу, выручать их (или мстить за них) могут прийти гораздо более опытные бойцы. И подойти к тебе они могут скрытно, что и произошло в Мараваре.



Тяжелые потери спецназ понес в районе кишлака Доридам. Командование получило неподтвержденную информацию, что в кишлаке в группе духов есть американский советник. Офицеры загорелись желанием взять его живым или мертвым. Это было ошибкой.



Вывод. Не верь «сладким призам», если они исходят от неподтвержденного источника. Это может быть «заманухой», приглашением в засаду или на расстрел.



Перед рекогносцировкой комбат с группой офицеров поднялся на одну из высот в начале ущелья, где ставились задачи. Это было второй ошибкой. Духи отчетливо «срисовали» офицеров. И прекрасно поняли, что надо ждать «гостей». После чего тщательно приготовились к встрече.



Вывод. Помни о маскировке задолго до начала операции. Не давай противнику повода подготовиться к встрече заранее. Храни все в тайне до самого последнего момента. Не «светись».



По решению комбата связь у разных групп работала на одной частоте. Это было еще одной трагической ошибкой, потому что в самый разгар боя в эфире возник полный хаос. На разрозненные группы отряда навалились духи, все офицеры одновременно кричали в эфир что-то свое, и ничего невозможно было разобрать. Не было слышно ничьих команд и приказов, и это привело к неоправданным жертвам.



Вывод. Думай о связи. В бою связь – нерв подразделения, его жизнь. Нет связи – нет поддержки в критической ситуации. А это – смерть.



В том бою не было также организовано должное взаимодействие с артиллерийской батареей, имевшейся в распоряжении комбата. И в критический момент «боги войны» так и не смогли прийти спецназерам на помощь. «О какой вербовке идет речь, непонятно»



Вывод. Думай о плохом тоже. Надейся, но не рассчитывай на то, что операция обойдется тебе малой кровью. И никогда не пренебрегай помощью «бога войны». Если что-то пошло не так, артиллерия может вытащить тебя из самого страшного косореза.



Прочесав Доридам, разведчики увидели, что духов здесь нет, и стали выходить из поселения. Но духи были где-то рядом – то ли в ущелье, то ли в овраге, то ли за горой. Они скрытно «пасли» разведчиков издалека. Одна группа моджахедов села на хвост бойцам при выходе из кишлака. Другая обошла разведчиков с фланга и блокировала их выход из Доридама. Мешок захлопнулся. Это была классическая западня, и она афганцам удалась. Лейтенант Кузнецов, пожалев своих бойцов, остался прикрывать их отход. По-человечески и по-мужски очень понятный поступок. И героический. Но... Достойной замены среди солдат и сержантов Кузнецову в группе не нашлось. Без офицера маленький боевой отряд превратился в неорганизованную группу людей. В результате все они погибли. Сам же Кузнецов отстреливался до последнего патрона. Когда закончился боезапас, он подорвал себя и духов гранатой. Его тело было изуродовано так, что трудно было опознать.



Вывод. Если врага в населенном пункте нет, он может быть где-то рядом. По возможности просканируй все окрестности. Будь особенно внимателен при отходе. Сесть на хвост группе и блокировать ее – излюбленная тактика противника. Никогда не оставляй своих подопечных без командира. Группа должна иметь главного до последнего, в самой критической ситуации. Это ее шанс на спасение. Если же в бою решил остаться в прикрытии – подготовь заранее себе и всем отходящим надежную замену. Ты решил погибнуть сам, но бойцы должны быть спасены. Группа жива, пока жив ее командир.



Осенённые именами русских полководцев



Не трогай головной дозор…



Если ты скрытно ждешь караван или группу противника – пропусти по возможности головной дозор, даже если он внезапно начал стрелять в твою сторону. Дозор может быть просто обкурен. Духи могут стрелять и просто для профилактики. Убивать их (или брать в плен) нужно только тогда, когда они тебя явно обнаружили. Валить их надо из бесшумного оружия (в Афгане для этого использовался бесшумный пистолет Стечкина). Во время засады в кишлаке Мазгин один из саперов, прятавшихся в брошенном дувале, в момент подхода напрочь обкуренного головного дозора просто из любопытства высунул из дувала голову, чтобы одним глазком глянуть на стреляющих духов. Это любопытство стоило ему жизни. Выпущенная духом пуля попала ему прямо в голову.



Вывод. В засаде нельзя демаскировать себя даже тогда, когда в тебя стреляют. Это может быть неприцельный огонь. Контролируй свои эмоции. Желание жить должно быть сильнее любопытства.



Не расслабляйся, если тебя не обнаружил головной дозор. За ним может пойти промежуточный – для подстраховки. Впервые с таким явлением столкнулись в засаде разведчики 334-го отряда спецназа в районе кишлака Котагай. Позже промежуточные дозоры боевики использовали и в первой, и во второй чеченской кампании.



Не гонись за трофеями…



Как известно, трофеи – один из главных показателей результативности действий отряда. Никогда не торопись разжиться трофейным оружием с убитого врага, если не уверен, что его в бою не пасут свои же. Может, их снайпер только и ждет, когда ты поползешь к убитому. Это старый трюк, действует со времен Великой Отечественной, но на него почему-то до сих пор покупаются многие. Иногда после удачного боя вывезти захваченные трофеи просто невозможно (из глубокого ущелья, расщелины в горах и т.д.). Тогда подрывай их и быстро уноси ноги. Прихвати с собой только образцы вооружений. Это тоже результат.



Вывод. Не гонись за трофеями. Просто сфотографируйся на их фоне, а фото потом предъявишь начальству. Не поверит – ничего страшного. Главное – жив. А оружие врага добудешь потом в другом бою. Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны



В Афганистане очень долго действовало сомнительное правило: свою технику, даже развороченную минами, бросать на поле боя было нельзя. Командиры подразделений несли за нее материальную ответственность. Порой эвакуация техники, уже непригодной к эксплуатации, занимала массу времени, сил и приводила к людским потерям. Первыми отказались от проблемных отечественных «авто» и пересели на трофейные внедорожники (за которые никто ни перед кем не отвечал) бойцы 370-го отряда спецназа, работавшего в провинции Гильменд. На эту мысль их натолкнул попавший к ним в руки богатый и практически не пострадавший трофей – 9 автомобилей «Тойота», груженных наркотой. Засада была проведена успешно – из девяти машин продырявили только одну. «Тойоты» тут же приняли в свое хозяйство бойцы маневренных групп.



Их оборудовали строго по-моджахедски. В кузовах одних установили крупнокалиберные пулеметы, в основном трофейные ДШК. Другие машины оснастили пулеметами «Утес» и автоматическими станковыми гранатометами. Борта завесили бронежилетами. Экипаж каждой машины состоял из водителя, командира экипажа, двух разведчиков, связиста. Отряд формировался из трех «Тойот» и одного грузовика типа «Урал-4520» (дело был в пустыне Регистан, а машина славилась хорошей проходимостью в песках). «Уралы», в свою очередь, оснастили пулеметом Владимирова, зенитной установкой и минометами «Василек». Борта грузовика тоже закрыли бронежилетами, на дно кузова положили мешки с песком в случае подрыва на мине. Экипажи «Тойот» переоделись в одежду моджахедов. Отряд, передвигаясь по пустыне в район кишлачных переправ, имитировал движение каравана. Впереди шли «Тойоты», за ними в двух-трех километрах – грузовики.



По замыслу разведчиков, головной дозор моджахедов, ожидая встретить армейскую боевую технику, должен был опешить, столкнувшись в пустыне с себе подобными. Что и произошло. «Нам крайне важно удержать санкции против России»



«Долгожданная» встреча произошла в районе кишлака Богат в январе 1987 года. Еще до наступления рассвета наблюдатели заметили в приборы ночного видения отблески фар автомобилей, движущихся им навстречу. С рассветом на горизонте появился шлейф пыли – верный признак каравана. Колонна из пяти автомобилей «Симург» летела как на парусах. Ей оставалось пройти около 10 километров до кишлачной зоны, где они могли укрыться от авиации. Машины разведчиков рванули навстречу. Встреча произошла на равнинном участке местности, на дне сухого озера. Какие-либо укрытия вблизи отсутствовали. Моджахеды заметили выходящую из барханов колонну и остановились. Машины разведчиков, увеличивая скорость, начали петлять, «показывая», что хотят избежать встречи. Этим маневром командир сумел сократить дистанцию и прижать караван к гряде песчаных барханов, где находился в засаде «Урал» с бойцами.



Маневр удался. Расстояние удалось сократить до 700–800 метров. Восходящее солнце светило в спину группе, ослепляя моджахедов. Как только машины встали для прицеливания, моджахеды заподозрили неладное. Но их уже накрыл огненный шквал. Две машины вспыхнули сразу, третья загорелась на отходе.



Моджахеды открыли огонь из ДШК, нескольких гранатометов и более десятка автоматов. Огневая дуэль оказалась скоротечной. По душманам заработал пулемет «Утес». Расчет ДШК был быстро уничтожен. Появившийся с фланга «Урал», работавший по духам из КПВТ, внес дополнительную панику в их ряды. Моджахеды начали отходить к ближайшим укрытиям. Но до них было далеко. В плен никто сдаваться не захотел, все отстреливались до конца и были уничтожены. Результат: 26 убитых моджахедов, три автомобиля, захвачено 2 ДШК, 3 РПГ, около 30 автоматов. Потери группы: трое раненых.



В дальнейшем боевые действия маневренных групп с использованием трофейных машин успешно продолжались вплоть до вывода батальона в Союз.



Вывод. Максимально используй трофейную технику и оружие. Это подарит тебе драгоценные секунды, которых хватит на то, чтобы выполнить боевую задачу и сохранить жизнь себе и своим подчиненным. Боевики хорошо заплатят Европе, чтобы спастись от России



Береги патроны



И в Афганистане, и в Чечне бойцы в горячке боя зачастую расходовали значительную часть носимого боезапаса (800–1200 патронов) в первые 15–20 минут боя. А бой потом затягивался на часы. И положение становилось критическим – особенно если помощь не могла подойти вовремя.



Вывод. В бою никогда не лупи в белый свет, как в копеечку. Бей только по цели, которую видишь. Береги боеприпасы. Иначе можешь остаться наедине с радостным духом, у которого, в отличие от тебя, полный лифчик патронов. Таких примеров – миллион. Лихорадочных стрелков в этом мире хватает и без тебя. Не увеличивай их число.



Понятия высшего порядка



В горах есть незыблемое правило: «Кто выше – тот сильнее». Но практика и жизнь последних войн говорят о том, что самое главное правило, которое необходимо помнить всегда: «На войне нет никаких правил». Засады необязательно делать в горах. На врага можно нападать из оврагов, дувалов, расщелин, из-за барханов, из русла рек. Как шутят сами спецназовцы: «Вы ждали нас с моря на кораблях, а мы – с горы на лыжах». Главное – творческий подход, фантазия, использование фактора внезапности. Можно ли этому научить? Не знаю…



И еще случай из реальной жизни. В провинции Кунар душманы «Стингером» подбили вертолет, перевозивший мабуту (пехоту). Горящая машина с двух тысяч метров стала падать на землю. «Экипажу – прыгать!» – приказал с земли авиадиспетчер. «У пехоты нет парашютов, – через какое-то время ответил командир «борта». – Помните о всех нас…»



…Есть вещи, которым научить невозможно ни в одном военном училище, ни в одной статье. Это понятия и ощущения высшего порядка. Они либо живут в твоем сердце, либо нет. Это личное дело каждого. И в бою каждый делает свой выбор – и те, кто с парашютом, и те, кто без него. Разумеется, каких-то универсальных рецептов того, как вести себя в бою, чтобы выполнить боевую задачу и остаться при этом живым, нет и быть не может. Каждый бой уникален и неповторим. В этой статье мы попробовали аккумулировать опыт подразделений спецназа, оказавшихся в бою в нестандартной ситуации. Причем опыт как положительный, так и отрицательный.Итак, место действия – Афганистан, 1987-го, кишлак Мазгин. Бойцы спецназа перед боем заняли самую лучшую позицию в округе. Замечание 1. Место, которое тебе кажетcя самым выгодным с точки зрения ведения боя, может быть заранее пристрелянным твоими врагами. Они, может, и не заняли его исключительно потому, что «приглашали» тебя именно туда. Именно туда в бою на удивление точно полетят все пули и упадут реактивные снаряды. Так в 1987 году в районе кишлака Мазгин попала в засаду разведгруппа лейтенанта Евгения Барышева. Позиция у него была удобная, но заранее пристрелянная моджахедами. Что доставило потом в бою лейтенанту массу хлопот. Такая же ситуация сложилась в этом же году в районе кишлака Суруби, где во время операции на пристрелянную духами, идеальную для боя позицию вышли бойцы 334-го отряда спецназа. Вроде бы правильный выбор позиции привел к потерям в отряде – душманы несколько часов прицельно лупили по нему из всех стволов.Вывод: при планировании засад или налетов остерегайся мест, которые кажутся тебе самыми удобными. Они могут быть самыми опасными.В 1987 году в мараварском ущелье бойцы 334-го отряда спецназа во время первого же боестолкновения как-то уж очень легко перебили отряд ехавших на автобусе бойцов за веру. Жители немирного кишлака издалека услышали приближение «брони». Духи спокойно встали, умылись, позавтракали, сели в автобус и поехали аккурат в ту сторону, где их в засаде ждал спецназ. Автобус зажали в овраге и забросали гранатами. Душманы потеряли 18 человек. У спецназа не было даже раненых. «Все прошло как в кино или на картинке», – вспоминали офицеры. В результате у бойцов возникло ошибочное представление о «легкости» войны. Это сыграло потом с ними злую шутку.Вывод. Никогда не расслабляйся. Тем более в засаде или на задании. Нельзя недооценивать противника. Если ты легко забил какую-то группу, выручать их (или мстить за них) могут прийти гораздо более опытные бойцы. И подойти к тебе они могут скрытно, что и произошло в Мараваре.Тяжелые потери спецназ понес в районе кишлака Доридам. Командование получило неподтвержденную информацию, что в кишлаке в группе духов есть американский советник. Офицеры загорелись желанием взять его живым или мертвым. Это было ошибкой.Вывод. Не верь «сладким призам», если они исходят от неподтвержденного источника. Это может быть «заманухой», приглашением в засаду или на расстрел.Перед рекогносцировкой комбат с группой офицеров поднялся на одну из высот в начале ущелья, где ставились задачи. Это было второй ошибкой. Духи отчетливо «срисовали» офицеров. И прекрасно поняли, что надо ждать «гостей». После чего тщательно приготовились к встрече.Вывод. Помни о маскировке задолго до начала операции. Не давай противнику повода подготовиться к встрече заранее. Храни все в тайне до самого последнего момента. Не «светись».По решению комбата связь у разных групп работала на одной частоте. Это было еще одной трагической ошибкой, потому что в самый разгар боя в эфире возник полный хаос. На разрозненные группы отряда навалились духи, все офицеры одновременно кричали в эфир что-то свое, и ничего невозможно было разобрать. Не было слышно ничьих команд и приказов, и это привело к неоправданным жертвам.Вывод. Думай о связи. В бою связь – нерв подразделения, его жизнь. Нет связи – нет поддержки в критической ситуации. А это – смерть.В том бою не было также организовано должное взаимодействие с артиллерийской батареей, имевшейся в распоряжении комбата. И в критический момент «боги войны» так и не смогли прийти спецназерам на помощь.Вывод. Думай о плохом тоже. Надейся, но не рассчитывай на то, что операция обойдется тебе малой кровью. И никогда не пренебрегай помощью «бога войны». Если что-то пошло не так, артиллерия может вытащить тебя из самого страшного косореза.Прочесав Доридам, разведчики увидели, что духов здесь нет, и стали выходить из поселения. Но духи были где-то рядом – то ли в ущелье, то ли в овраге, то ли за горой. Они скрытно «пасли» разведчиков издалека. Одна группа моджахедов села на хвост бойцам при выходе из кишлака. Другая обошла разведчиков с фланга и блокировала их выход из Доридама. Мешок захлопнулся. Это была классическая западня, и она афганцам удалась. Лейтенант Кузнецов, пожалев своих бойцов, остался прикрывать их отход. По-человечески и по-мужски очень понятный поступок. И героический. Но... Достойной замены среди солдат и сержантов Кузнецову в группе не нашлось. Без офицера маленький боевой отряд превратился в неорганизованную группу людей. В результате все они погибли. Сам же Кузнецов отстреливался до последнего патрона. Когда закончился боезапас, он подорвал себя и духов гранатой. Его тело было изуродовано так, что трудно было опознать.Вывод. Если врага в населенном пункте нет, он может быть где-то рядом. По возможности просканируй все окрестности. Будь особенно внимателен при отходе. Сесть на хвост группе и блокировать ее – излюбленная тактика противника. Никогда не оставляй своих подопечных без командира. Группа должна иметь главного до последнего, в самой критической ситуации. Это ее шанс на спасение. Если же в бою решил остаться в прикрытии – подготовь заранее себе и всем отходящим надежную замену. Ты решил погибнуть сам, но бойцы должны быть спасены. Группа жива, пока жив ее командир.Если ты скрытно ждешь караван или группу противника – пропусти по возможности головной дозор, даже если он внезапно начал стрелять в твою сторону. Дозор может быть просто обкурен. Духи могут стрелять и просто для профилактики. Убивать их (или брать в плен) нужно только тогда, когда они тебя явно обнаружили. Валить их надо из бесшумного оружия (в Афгане для этого использовался бесшумный пистолет Стечкина). Во время засады в кишлаке Мазгин один из саперов, прятавшихся в брошенном дувале, в момент подхода напрочь обкуренного головного дозора просто из любопытства высунул из дувала голову, чтобы одним глазком глянуть на стреляющих духов. Это любопытство стоило ему жизни. Выпущенная духом пуля попала ему прямо в голову.Вывод. В засаде нельзя демаскировать себя даже тогда, когда в тебя стреляют. Это может быть неприцельный огонь. Контролируй свои эмоции. Желание жить должно быть сильнее любопытства.Не расслабляйся, если тебя не обнаружил головной дозор. За ним может пойти промежуточный – для подстраховки. Впервые с таким явлением столкнулись в засаде разведчики 334-го отряда спецназа в районе кишлака Котагай. Позже промежуточные дозоры боевики использовали и в первой, и во второй чеченской кампании.Как известно, трофеи – один из главных показателей результативности действий отряда. Никогда не торопись разжиться трофейным оружием с убитого врага, если не уверен, что его в бою не пасут свои же. Может, их снайпер только и ждет, когда ты поползешь к убитому. Это старый трюк, действует со времен Великой Отечественной, но на него почему-то до сих пор покупаются многие. Иногда после удачного боя вывезти захваченные трофеи просто невозможно (из глубокого ущелья, расщелины в горах и т.д.). Тогда подрывай их и быстро уноси ноги. Прихвати с собой только образцы вооружений. Это тоже результат.Вывод. Не гонись за трофеями. Просто сфотографируйся на их фоне, а фото потом предъявишь начальству. Не поверит – ничего страшного. Главное – жив. А оружие врага добудешь потом в другом бою.В Афганистане очень долго действовало сомнительное правило: свою технику, даже развороченную минами, бросать на поле боя было нельзя. Командиры подразделений несли за нее материальную ответственность. Порой эвакуация техники, уже непригодной к эксплуатации, занимала массу времени, сил и приводила к людским потерям. Первыми отказались от проблемных отечественных «авто» и пересели на трофейные внедорожники (за которые никто ни перед кем не отвечал) бойцы 370-го отряда спецназа, работавшего в провинции Гильменд. На эту мысль их натолкнул попавший к ним в руки богатый и практически не пострадавший трофей – 9 автомобилей «Тойота», груженных наркотой. Засада была проведена успешно – из девяти машин продырявили только одну. «Тойоты» тут же приняли в свое хозяйство бойцы маневренных групп.Их оборудовали строго по-моджахедски. В кузовах одних установили крупнокалиберные пулеметы, в основном трофейные ДШК. Другие машины оснастили пулеметами «Утес» и автоматическими станковыми гранатометами. Борта завесили бронежилетами. Экипаж каждой машины состоял из водителя, командира экипажа, двух разведчиков, связиста. Отряд формировался из трех «Тойот» и одного грузовика типа «Урал-4520» (дело был в пустыне Регистан, а машина славилась хорошей проходимостью в песках). «Уралы», в свою очередь, оснастили пулеметом Владимирова, зенитной установкой и минометами «Василек». Борта грузовика тоже закрыли бронежилетами, на дно кузова положили мешки с песком в случае подрыва на мине. Экипажи «Тойот» переоделись в одежду моджахедов. Отряд, передвигаясь по пустыне в район кишлачных переправ, имитировал движение каравана. Впереди шли «Тойоты», за ними в двух-трех километрах – грузовики.По замыслу разведчиков, головной дозор моджахедов, ожидая встретить армейскую боевую технику, должен был опешить, столкнувшись в пустыне с себе подобными. Что и произошло.«Долгожданная» встреча произошла в районе кишлака Богат в январе 1987 года. Еще до наступления рассвета наблюдатели заметили в приборы ночного видения отблески фар автомобилей, движущихся им навстречу. С рассветом на горизонте появился шлейф пыли – верный признак каравана. Колонна из пяти автомобилей «Симург» летела как на парусах. Ей оставалось пройти около 10 километров до кишлачной зоны, где они могли укрыться от авиации. Машины разведчиков рванули навстречу. Встреча произошла на равнинном участке местности, на дне сухого озера. Какие-либо укрытия вблизи отсутствовали. Моджахеды заметили выходящую из барханов колонну и остановились. Машины разведчиков, увеличивая скорость, начали петлять, «показывая», что хотят избежать встречи. Этим маневром командир сумел сократить дистанцию и прижать караван к гряде песчаных барханов, где находился в засаде «Урал» с бойцами.Маневр удался. Расстояние удалось сократить до 700–800 метров. Восходящее солнце светило в спину группе, ослепляя моджахедов. Как только машины встали для прицеливания, моджахеды заподозрили неладное. Но их уже накрыл огненный шквал. Две машины вспыхнули сразу, третья загорелась на отходе.Моджахеды открыли огонь из ДШК, нескольких гранатометов и более десятка автоматов. Огневая дуэль оказалась скоротечной. По душманам заработал пулемет «Утес». Расчет ДШК был быстро уничтожен. Появившийся с фланга «Урал», работавший по духам из КПВТ, внес дополнительную панику в их ряды. Моджахеды начали отходить к ближайшим укрытиям. Но до них было далеко. В плен никто сдаваться не захотел, все отстреливались до конца и были уничтожены. Результат: 26 убитых моджахедов, три автомобиля, захвачено 2 ДШК, 3 РПГ, около 30 автоматов. Потери группы: трое раненых.В дальнейшем боевые действия маневренных групп с использованием трофейных машин успешно продолжались вплоть до вывода батальона в Союз.Вывод. Максимально используй трофейную технику и оружие. Это подарит тебе драгоценные секунды, которых хватит на то, чтобы выполнить боевую задачу и сохранить жизнь себе и своим подчиненным.И в Афганистане, и в Чечне бойцы в горячке боя зачастую расходовали значительную часть носимого боезапаса (800–1200 патронов) в первые 15–20 минут боя. А бой потом затягивался на часы. И положение становилось критическим – особенно если помощь не могла подойти вовремя.Вывод. В бою никогда не лупи в белый свет, как в копеечку. Бей только по цели, которую видишь. Береги боеприпасы. Иначе можешь остаться наедине с радостным духом, у которого, в отличие от тебя, полный лифчик патронов. Таких примеров – миллион. Лихорадочных стрелков в этом мире хватает и без тебя. Не увеличивай их число.В горах есть незыблемое правило: «Кто выше – тот сильнее». Но практика и жизнь последних войн говорят о том, что самое главное правило, которое необходимо помнить всегда: «На войне нет никаких правил». Засады необязательно делать в горах. На врага можно нападать из оврагов, дувалов, расщелин, из-за барханов, из русла рек. Как шутят сами спецназовцы: «Вы ждали нас с моря на кораблях, а мы – с горы на лыжах». Главное – творческий подход, фантазия, использование фактора внезапности. Можно ли этому научить? Не знаю…И еще случай из реальной жизни. В провинции Кунар душманы «Стингером» подбили вертолет, перевозивший мабуту (пехоту). Горящая машина с двух тысяч метров стала падать на землю. «Экипажу – прыгать!» – приказал с земли авиадиспетчер. «У пехоты нет парашютов, – через какое-то время ответил командир «борта». – Помните о всех нас…»…Есть вещи, которым научить невозможно ни в одном военном училище, ни в одной статье. Это понятия и ощущения высшего порядка. Они либо живут в твоем сердце, либо нет. Это личное дело каждого. И в бою каждый делает свой выбор – и те, кто с парашютом, и те, кто без него. Автор: Сергей Касауров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 104 Источник Похожие новости Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба Наводить порядок в Сирии идет Китай Осенённые именами русских полководцев

Кремль по секрету — США: На пенсионеров денег нет, но есть на Сирию Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны «Нам крайне важно удержать санкции против России» Новости партнеров