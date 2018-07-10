Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 3 • 97 • Война Враг насущный и хитрости, ему присущие



В этой статье нашей трилогии речь пойдет о самых нравственно спорных, но очень важных сюжетах будущих войн.









Можно ли на войне убивать женщин врага?



Теоретически – нет. Во всех, условно говоря, цивилизованных войнах женщин врага (даже поверженного) старались не трогать. Их убивали только варвары типа Аттилы, Чингисхана, Адольфа Гитлера. Позже ситуация поменялась. Женщины стали активными участниками боевых действий. В Великую Отечественную представительницы прекрасного пола уже летали на самолетах, убивали врага из снайперских винтовок, сбивали из зенитных установок самолеты, сидели за радиоприемниками. Дальше гендерная ситуация на войне ухудшилась еще больше.



Женщины и дети в войнах на Востоке – тема отдельная. «Женщины на Сицилии опаснее, чем ружья», – втолковывал в «Крестном отце» приезжему американскому мафиозо местный бандит. На Востоке вообще и на Кавказе в частности женщины еще опаснее. Это в российской армии они все больше сестры милосердия. На Кавказе они – фурии войны. Если в семье они по-прежнему строго знают свое место, то на войне перед ними распахивается широчайшее окно возможностей. Забыв о семейном очаге, местные матроны превращаются в отличных провокаторов, работают живыми бомбами, управляемыми (и неуправляемыми) снарядами, успешно осваивают профессии палачей и подрывников.







Дальше горянок стали вовлекать в кавказскую войну еще активней. Под Первомайкой во время блокировки отряда Салмана Радуева с помощью такого женского «тарана» был взят в плен весь личный состав новосибирского ОМОНа. Под Джани-Ведено, где отряд Черного Хаттаба разгромил пермский ОМОН (тогда было убито 40 человек, 16 попало в плен), женщинам тоже нашлось дело по душе. Гендерное разделение обязанностей выполнялось строго: мужчины собирали у убитых и тяжелораненых оружие, женщины и дети добивали раненых камнями. Каждому, кто не погиб от пуль, юные цветки жизни и почтенные матери семейств вручную размозжили голову. То же самое они сделали с расстрелянной группой войсковой разведки у села Харсеной.







Мораль этого спича такова: не стоит жалеть на войне восточных женщин. Они тебя при случае не пожалеют. Все эти сердобольные черкешенки Бэлы, о которых так трогательно и талантливо писал Михаил Лермонтов, остались в прошлом (если вообще были). И если на войне фурии встревают в твои кровавые разборки с идейными бородатыми ребятами – стреляй в них не медля.



Дети на войне







В Чечню Салман вернулся «Титаником» (так его прозвали за вшитую в черепную коробку титановую пластину). И успел натворить массу кровавых дел, пока его не пленили во второй раз.



Вот так жалость к 15-летнему боевику вылилась в волну кровавых преступлений в дальнейшем.



«На этом Украина закончится»



Так что, если увидишь среди своих врагов таких тигрят – вали их без жалости и промедления. Себе жизнь сохранишь и десятку других людей тоже. Террорист Шамиль Басаев и головорез (в буквальном смысле слова) Арби Бараев тоже когда-то были детьми. А стали каннибалами. Так, может, лучше было бы обоих еще в нежном возрасте к праотцам отправить?..



Война как работа



У всех, кто хоть раз был под обстрелом, даже самых храбрых, возникала одна и та же проблема – как побороть страх. Как показала практика, выход тут один – воспринимать войну как работу. Своеобразную, шумную, со стрельбой, трупами, кровью, грязью и другими прочими побочными эффектами, но как работу. Ты просто делай свою работу, вот и все. Даже под выстрелами и под аккомпанемент разрывов.



И если ты будешь делать ее некачественно, «выговором» может стать выпущенная тебе в голову пуля, взорвавшаяся под ногами мина или веер осколков от приземлившейся рядом гранаты.



По воспоминаниям пехотинцев Великой Отечественной, на той войне в частях «царицы полей» выживали те, кто после изнурительных маршей на месте временной дислокации не ленился копать окопы в полный рост. Многие ленились и выкапывали только по пояс. То есть делали свою работу плохо. А потом на пехоту внезапно накатывали танки. Каждый прыгал в свой окоп. Те, кто выкопал окоп в полный рост, – выжили. Всех остальных «Тигры» и «Пантеры» вминали живьем в жирный чернозем. Вот такой маленький страшный штрих о пользе трудолюбия на войне.



Обратная селекция



В современной российской армии, как и вообще в нашем обществе, должности, звания и всевозможные карьерные бонусы достигаются не только благодаря личным и профессиональным качествам, а благодаря обратной селекции. Не важно, какой ты профессионал. Гораздо важнее, как ты умеешь угождать начальству. Умеешь «ублажить и доложить» – карьера гарантирована. Прекрасно знаешь свое дело, но не хочешь прогибаться перед начальством – останешься «пожизненным ротным». Даже комбатом не станешь. Это и называется обратной селекцией. У американцев есть даже поговорка на этот счет: «Хорошие ребята никогда не приходят первыми». Правда, они так говорят только про своих политиков. У нас же «хороших ребят» принято «оттирать» от финиша во всех сферах жизни. И в военной области тоже. «Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»



Только на войне ситуация может резко поменяться. Там другие приоритеты. Врагу глубоко наплевать на твои навыки паркетного шаркуна и крутые прогибы перед начальством. Он ждет, на чем ты проколешься. И подловит тебя, как только найдет в твоей работе узкое место. И тогда горе тебе и всему твоему личному составу.



Классический (и самый страшный) пример обратной селекции – предательство перед началом первой чеченской генерал-лейтенанта Эдуарда Воробьева. Он отвечал за боевую подготовку войск. При всем при этом он был не только паркетный шаркун, но еще и очковтиратель. По его отчетам выходило, что боевая подготовка в войсках идет полным ходом. А когда грянула война, он тут же подал в отставку. И выяснилось, что на всей территории России в тот период невозможно было найти ни одного мотострелкового полка, способного вести полноценные боевые действия. Пришлось «выписывать» на войну в горно-лесистой местности пограничников, спецназ ФСИНа, Минюста и «полундру» – морскую пехоту практически со всех флотов. У флотских разложение по каким-то своим специфичным причинам проходило гораздо медленнее, чем у сухопутных. Хотя недокомплект личного состава был хронический, пришлось набирать простых матросов. Вот так, общими усилиями (а не только армейскими), и били «мирных бородатых граждан» в чеченских горах.



При Сталине такого «ответственного» за боевую подготовку расстреляли бы без суда и следствия. Никакие генеральские погоны бы не спасли. Но ушлый шаркун приклеил себе еще и имидж мученика, раздавая направо и налево интервью либеральной прессе. Тысячи погибших солдат и офицеров в обеих чеченских кампаниях – на совести этого генерала-либерала. Интересно, они ему не снятся в страшных снах? Асад отмечает триумфальную победу



Такими же шаркунами и лизоблюдами, а не отчаянными вояками оказались в свое время все генералы ПВО, которые так и не дали приказ на уничтожение воздушного нарушителя Руста, пролетевшего полстраны и приземлившегося на Красной площади. Потом аккурат по следам его маршрута во всей системе ПВО состоялось отрывание голов и погон, но было поздно. На тот момент вся система ПВО покрыла себя неувядаемым позором.



Как бороться с такой вот обратной селекцией на войне? Не знаю. Универсальных рецептов еще никто не придумал. Остается надеяться на то, что шаркуны из «арбатского военного округа» сами не рискнут поехать на войну, где убивают не понарошку, а реально. Только это может их остановить.



Совесть, опыт и интуиция



Вообще, о специфике будущих войн с учетом опыта войн предыдущих можно писать очерки, повести, опусы и романы. Здесь безграничное поле возможностей для защиты военных диссертаций – и кандидатских, и докторских. Но иногда хочется кратко суммировать ситуацию. На мой взгляд, лучше всех это на сегодняшний день сделал один из читателей нашего небольшого сериала под ником Doliva63 (Валентин). Он в определенной степени подытожил, о чем говорилось в статьях. Вот его логическая выжимка.



1. Не будь участником никаких будущих войн, если есть шанс этого избежать.



2. Вспомни все, чему тебя учили в армии. Там лишнего не давали.



3. Впитывай все, что говорят командиры и ветераны твоего театра военных действий: про местность, про местных, про противника, про накопленный опыт товарищей.



4. А дальше – как сможешь. Универсальных советов нет. Тебя будут вести твои знания, опыт, интуиция и совесть. Удачи.



Вот на этом пока и закончим. В этой статье нашей трилогии речь пойдет о самых нравственно спорных, но очень важных сюжетах будущих войн.Теоретически – нет. Во всех, условно говоря, цивилизованных войнах женщин врага (даже поверженного) старались не трогать. Их убивали только варвары типа Аттилы, Чингисхана, Адольфа Гитлера. Позже ситуация поменялась. Женщины стали активными участниками боевых действий. В Великую Отечественную представительницы прекрасного пола уже летали на самолетах, убивали врага из снайперских винтовок, сбивали из зенитных установок самолеты, сидели за радиоприемниками. Дальше гендерная ситуация на войне ухудшилась еще больше.Женщины и дети в войнах на Востоке – тема отдельная. «Женщины на Сицилии опаснее, чем ружья», – втолковывал в «Крестном отце» приезжему американскому мафиозо местный бандит. На Востоке вообще и на Кавказе в частности женщины еще опаснее. Это в российской армии они все больше сестры милосердия. На Кавказе они – фурии войны. Если в семье они по-прежнему строго знают свое место, то на войне перед ними распахивается широчайшее окно возможностей. Забыв о семейном очаге, местные матроны превращаются в отличных провокаторов, работают живыми бомбами, управляемыми (и неуправляемыми) снарядами, успешно осваивают профессии палачей и подрывников.«Презентация» их возможностей состоялась еще до начала первой чеченской. В Сунженском районе Ингушетии во время первого же марша военной колонны местные мужчины одного из аулов согнали своих прекрасных половинок в кучу и направили толпу орущих женщин на военных. Колонна встала. Обескураженные офицеры вылезли из машин – ну не давить же женщин… В этот момент на них напали местные милиционеры и забросали колонну коктейлями Молотова. Дебют был признан успешным.Дальше горянок стали вовлекать в кавказскую войну еще активней. Под Первомайкой во время блокировки отряда Салмана Радуева с помощью такого женского «тарана» был взят в плен весь личный состав новосибирского ОМОНа. Под Джани-Ведено, где отряд Черного Хаттаба разгромил пермский ОМОН (тогда было убито 40 человек, 16 попало в плен), женщинам тоже нашлось дело по душе. Гендерное разделение обязанностей выполнялось строго: мужчины собирали у убитых и тяжелораненых оружие, женщины и дети добивали раненых камнями. Каждому, кто не погиб от пуль, юные цветки жизни и почтенные матери семейств вручную размозжили голову. То же самое они сделали с расстрелянной группой войсковой разведки у села Харсеной.А потом были многочисленные самоподрывы «черных вдов» убитых боевиков в Моздоке, Грозном, Москве. Две черные вдовы подорвались на борту аэробусов, вылетевших из аэропорта «Домодедово», захватив с собой на тот свет несколько десятков ни в чем не повинных пассажиров. Некоторые стали работать снайперами… Одну из таких убил полковник Буданов, за что ее родственники объявили ему кровную месть. И нашли-таки впоследствии в Москве своего кровника.Мораль этого спича такова: не стоит жалеть на войне восточных женщин. Они тебя при случае не пожалеют. Все эти сердобольные черкешенки Бэлы, о которых так трогательно и талантливо писал Михаил Лермонтов, остались в прошлом (если вообще были). И если на войне фурии встревают в твои кровавые разборки с идейными бородатыми ребятами – стреляй в них не медля.Дети врага на войне не менее опасны, чем женщины. Во время одного из покушений на Салмана Радуева бандита спас один из сопровождающих – 15-летний подросток. Всю группу сопровождения Радуева бойцы спецназа ГРУ расстреляли в упор. Самому Салману, распластанному на земле, офицер для верности отправил контрольную пулю между глаз. По иронии судьбы горячий свинец прошел между полушариями головного мозга – получился некий «эффект Кутузова». Раненого пятнадцатилетнего боевика солдаты добивать не стали – пожалели. А зря. Когда спецназовцы растворились в сиреневом тумане, тот оклемался, добрел до ближайшего аула и сообщил местным боевикам о случившемся. Горцы прибежали на место происшествия и обнаружили, что Салман с пулей в голове жив. А через пару дней его уже оперировали в Германии. И довольно успешно.В Чечню Салман вернулся «Титаником» (так его прозвали за вшитую в черепную коробку титановую пластину). И успел натворить массу кровавых дел, пока его не пленили во второй раз.Вот так жалость к 15-летнему боевику вылилась в волну кровавых преступлений в дальнейшем.А сейчас борцы за чистый ислам в Сирии, Афганистане и Ираке вовсю натаскивают 12–13-летних «тигрят халифата», чтобы они повторяли путь смерти кавказских гурий. Многие повторяют.Так что, если увидишь среди своих врагов таких тигрят – вали их без жалости и промедления. Себе жизнь сохранишь и десятку других людей тоже. Террорист Шамиль Басаев и головорез (в буквальном смысле слова) Арби Бараев тоже когда-то были детьми. А стали каннибалами. Так, может, лучше было бы обоих еще в нежном возрасте к праотцам отправить?..У всех, кто хоть раз был под обстрелом, даже самых храбрых, возникала одна и та же проблема – как побороть страх. Как показала практика, выход тут один – воспринимать войну как работу. Своеобразную, шумную, со стрельбой, трупами, кровью, грязью и другими прочими побочными эффектами, но как работу. Ты просто делай свою работу, вот и все. Даже под выстрелами и под аккомпанемент разрывов.И если ты будешь делать ее некачественно, «выговором» может стать выпущенная тебе в голову пуля, взорвавшаяся под ногами мина или веер осколков от приземлившейся рядом гранаты.По воспоминаниям пехотинцев Великой Отечественной, на той войне в частях «царицы полей» выживали те, кто после изнурительных маршей на месте временной дислокации не ленился копать окопы в полный рост. Многие ленились и выкапывали только по пояс. То есть делали свою работу плохо. А потом на пехоту внезапно накатывали танки. Каждый прыгал в свой окоп. Те, кто выкопал окоп в полный рост, – выжили. Всех остальных «Тигры» и «Пантеры» вминали живьем в жирный чернозем. Вот такой маленький страшный штрих о пользе трудолюбия на войне.В современной российской армии, как и вообще в нашем обществе, должности, звания и всевозможные карьерные бонусы достигаются не только благодаря личным и профессиональным качествам, а благодаря обратной селекции. Не важно, какой ты профессионал. Гораздо важнее, как ты умеешь угождать начальству. Умеешь «ублажить и доложить» – карьера гарантирована. Прекрасно знаешь свое дело, но не хочешь прогибаться перед начальством – останешься «пожизненным ротным». Даже комбатом не станешь. Это и называется обратной селекцией. У американцев есть даже поговорка на этот счет: «Хорошие ребята никогда не приходят первыми». Правда, они так говорят только про своих политиков. У нас же «хороших ребят» принято «оттирать» от финиша во всех сферах жизни. И в военной области тоже.Только на войне ситуация может резко поменяться. Там другие приоритеты. Врагу глубоко наплевать на твои навыки паркетного шаркуна и крутые прогибы перед начальством. Он ждет, на чем ты проколешься. И подловит тебя, как только найдет в твоей работе узкое место. И тогда горе тебе и всему твоему личному составу.Классический (и самый страшный) пример обратной селекции – предательство перед началом первой чеченской генерал-лейтенанта Эдуарда Воробьева. Он отвечал за боевую подготовку войск. При всем при этом он был не только паркетный шаркун, но еще и очковтиратель. По его отчетам выходило, что боевая подготовка в войсках идет полным ходом. А когда грянула война, он тут же подал в отставку. И выяснилось, что на всей территории России в тот период невозможно было найти ни одного мотострелкового полка, способного вести полноценные боевые действия. Пришлось «выписывать» на войну в горно-лесистой местности пограничников, спецназ ФСИНа, Минюста и «полундру» – морскую пехоту практически со всех флотов. У флотских разложение по каким-то своим специфичным причинам проходило гораздо медленнее, чем у сухопутных. Хотя недокомплект личного состава был хронический, пришлось набирать простых матросов. Вот так, общими усилиями (а не только армейскими), и били «мирных бородатых граждан» в чеченских горах.При Сталине такого «ответственного» за боевую подготовку расстреляли бы без суда и следствия. Никакие генеральские погоны бы не спасли. Но ушлый шаркун приклеил себе еще и имидж мученика, раздавая направо и налево интервью либеральной прессе. Тысячи погибших солдат и офицеров в обеих чеченских кампаниях – на совести этого генерала-либерала. Интересно, они ему не снятся в страшных снах?Такими же шаркунами и лизоблюдами, а не отчаянными вояками оказались в свое время все генералы ПВО, которые так и не дали приказ на уничтожение воздушного нарушителя Руста, пролетевшего полстраны и приземлившегося на Красной площади. Потом аккурат по следам его маршрута во всей системе ПВО состоялось отрывание голов и погон, но было поздно. На тот момент вся система ПВО покрыла себя неувядаемым позором.Как бороться с такой вот обратной селекцией на войне? Не знаю. Универсальных рецептов еще никто не придумал. Остается надеяться на то, что шаркуны из «арбатского военного округа» сами не рискнут поехать на войну, где убивают не понарошку, а реально. Только это может их остановить.Вообще, о специфике будущих войн с учетом опыта войн предыдущих можно писать очерки, повести, опусы и романы. Здесь безграничное поле возможностей для защиты военных диссертаций – и кандидатских, и докторских. Но иногда хочется кратко суммировать ситуацию. На мой взгляд, лучше всех это на сегодняшний день сделал один из читателей нашего небольшого сериала под ником Doliva63 (Валентин). Он в определенной степени подытожил, о чем говорилось в статьях. Вот его логическая выжимка.1. Не будь участником никаких будущих войн, если есть шанс этого избежать.2. Вспомни все, чему тебя учили в армии. Там лишнего не давали.3. Впитывай все, что говорят командиры и ветераны твоего театра военных действий: про местность, про местных, про противника, про накопленный опыт товарищей.4. А дальше – как сможешь. Универсальных советов нет. Тебя будут вести твои знания, опыт, интуиция и совесть. Удачи.Вот на этом пока и закончим. Автор: Сергей Касауров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 97 Источник Похожие новости Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 3 «Наступления не будет»: Прилепин покидает фронт Донбасса В Сирию заслали новых российских наемников

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