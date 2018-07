Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 1 • 124 • Война







И в Афганистане, и в Чечне в своих рейдах по тылам бойцы спецназа иногда внезапно сталкивались с противником лицом к лицу. В таких случаях не очень понятно, как себя вести. Открывать огонь в упор и на поражение – погибнешь сам (противник не будет ждать, кода ты его расстреляешь, как в тире). А что толку от тебя, мертвого, даже если ты завалишь какого-то авторитетного «духа»? Просто мирно разойтись – на твою голову обрушится праведный гнев начальства: струсил, подлец, не убил врага, опозорил погоны! Начальству ведь в своих уютных кабинетах всегда виднее, как вести себя в таких ситуациях. У некоторых очень толковых и перспективных спецов после «мирного расхода» карьера рухнула до уровня бордюра. Вопрос: что делать?



Во-первых, к этому надо быть готовым. А вдруг все-таки ты увидишь врага на полсекунды раньше? Тогда у тебя сразу появляется волшебный шанс. Второе. Сыграй «под своего». Дай понять противнику, что ты – такой же, как он, ты – один из них. Как? Все те, кто охотится в лесах, полях и пустынях за себе подобными, через неделю путешествий действительно становятся похожими друг на друга: грязные, оборванные, с недельной щетиной на лице. Зачастую изобличить тебя может только одно – твой язык. Поэтому изучай язык врага! На какое-то время в критической ситуации ты можешь сойти за своего. Тебе этого хватит, чтобы спасти свою жизнь и либо испариться, либо забрать жизнь врага. Как минимум изучи ключевые фразы, адекватные моменту (какие конкретно – непубличная информация). Выучить их несложно. Этих спасительных фраз буквально пять или шесть. Но, вовремя и правильно сказанные (акцент, произношение здесь тоже играют ключевую роль), они подарят тебе жизнь. Враг буквально на пару-тройку секунд усомнится и ослабит нажим пальца на спусковом крючке. Этого тебе будет достаточно.



Живой пример из чеченской войны. Колонна Басаева перед штурмом Буденновска беспрепятственно прошла через несколько десятков милицейских постов. Как нож в масло. План Сатаны (так Басаева прозвала российская пресса) был гениален. Колонна изображала российских контрактников, которые возвращались в свою часть и везли в «гробах» тела погибших сослуживцев (на самом деле там было оружие и боеприпасы). Водителем одной из машин был пленный русский. Чеченцев же Сатана подбирал похожих на русских (среди горцев такие встречаются, и нередко). Отличить их можно было только по акценту, осанке и манере поведения. Все посты купились на складную легенду и внешний вид террористов.



Но милиционеры из Буденновска «пробили» террористов. Все объяснялось просто. В райцентре располагался самый большой в округе рынок, где чеченцы были частыми гостями. Буденновские милиционеры хорошо изучили их повадки, особенности антропологии и прекрасно идентифицировали гостей с гор визуально. Один из милиционеров даже знал немного чеченский язык.



Грустное резюме. Если бы на сигнал знающего чеченский язык сержанта ВСЕ отреагировали адекватно, Сатану со всей его братвой можно было «запереть» в чистом поле, окружив войсками и бронетехникой. Там же и оставить. История, к сожалению, не знает сослагательного наклонения. Но может кое-чему научить.



Первыми оценили пользу от знания языков офицеры «Вымпела». И включили ключевые, на их взгляд, языки в программу обучения. В Чечне к этой же мысли быстро пришли спецназовцы ГРУ. У них на этой почве не обошлось без трагической ошибки. Один из офицеров, бывший «афганец», неплохо знал афганские дари и фарси. Узрев в Чечне среди боевиков этнических афганцев, он решил не утруждать себя изучением ключевых фраз на чеченском и во время очередного рейда легендировался под наемника из Афганистана. Он как в воду глядел: во время одного из рейдов по тылам его группа нос к носу столкнулась под Аргуном с боевиками Хаттаба. Офицер сразу пошел на контакт, заговорив на афганском. Но ни его язык, ни внешность (он был в афганской накидке) не ввели бандитов в заблуждение. Все кончилось не очень здорово. Майор не учел, что афганцы-наемники всегда ходили с переводчиками из местных и первыми никогда не входили в контакт. Все-таки надо было учить язык действующего противника, а не уповать на знание врага вчерашнего.



Мало того. Даже в Афганистане надо было знать язык именно той народности, на земле которой ты воюешь. Если ты заговоришь на узбекском языке с незнакомцем, который на беду окажется таджиком, хазарейцем или пуштуном, логичным продолжением такого разговора может стать отправленная тебе в голову пуля.



«Сочинский английский»



К сожалению, практика и личный опыт показали, что изучение чужого языка для наших профессиональных разведчиков и диверсантов – удовольствие уровня «серпом по нежному месту, причем с размаху и с оттяжкой». «У меня нет склонности к изучению чеченского языка», – угрюмо талдычил автору этих строк каждый боец, который умел «стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь». Им проще было пробежать марш-бросок на 10 километров, чем выучить десять ключевых слов по-чеченски. Тогда я махнул на это дело рукой. И зря.



Спустя 15 лет, перед Олимпиадой в Сочи, я понял, как был тогда неправ. На одном из совещаний в местном УВД заместитель начальника по работе с личным составом показал мне мастер-класс убеждения подчиненных (тогда мы пробовали обучать их ключевым «туристическим» фразам английского языка). «У меня нет склонности к изучению английского языка», – угрюмо талдычили нам, как и бойцы спецназа, работники сочинской ППС, многие из которых, кстати, прошли в свое время Чечню. «А склонность к получению зарплаты у вас есть? – въедливо и вкрадчиво поинтересовался полковник. – А к получению премии? Так вот, я могу лишить вас этой склонности… You understand mе?»



Сразу выяснилось, что у вверенного ему личного состава – полный «андерстэнд». Все как один стали зубрить английский. Некоторые – с помощью жен и детей. Другие стали нанимать репетиторов. Через пару недель каждый из учеников сдавал языковой тест. Сдали практически все. А после Олимпиады в один голос утверждали, как им тогда помог английский. Один из них после этого действительно ушел в Интерпол.



Увидишь врага – не бойся



«Увидишь врага – не бойся его.

Потому что не факт, что он видит тебя.

Если он видит тебя – не факт, что он вооружен.

Если он вооружен, не факт, что его автомат заряжен.

Если он заряжен – не факт, что он успеет выстрелить.

Если он выстрелит – не факт, что он в тебя попадет.

Если попадет – не факт, что он тебя ранит.

Если ранит – не факт, что убьет. Ранение может оказаться легким.

Так что иди вперед и не бойся».



Лично меня восхитила эта памятка. Я предложил офицерам сделать этот текст «нагрудной памяткой» для всего воюющего в Чечне личного состава. Многозвездные офицеры меня не услышали. Вечно занятые, о морально-психологическом состоянии бойцов они почему-то думали в последнюю очередь. Меня услышал только замполит бригады морпехов. Мне и раньше нравилось ожесточение, с которым воевали в Чечне моряки. Они полностью оправдали свое гордое звание «черной смерти». Сам морпеховский замполит объяснил это спецификой ведения войны «черными беретами»: «Ты атакуешь врага с борта корабля. Под твоими ногами и за твоей спиной – море (или океан). Волны – твоя могила. Ты можешь идти, плыть, бежать только вперед. Чем быстрее, тем больше шансов уйти от водной пучины. Если суждено погибнуть, то лучше от пули врага, чем стать рыбьим кормом. На берегу тебя ждет другое море – море огня. Хочешь выжить и победить – с ходу взломай вражескую оборону. Твоя решимость и твоя атака должны быть страшными. Гони врага без остановки». Очень хорошая внутренняя установка – рекомендую взять на вооружение, морпехи не обидятся.







Ночью вместе с замполитом при тусклом свете дежурного фонаря от руки написали несколько сот таких записок для личного состава. А утром раздали матросам. Замполит заставил каждого воина прочитать ее несколько раз. У некоторых бойцов (кто отличался плохой памятью) зачет по знанию этой памятки принял лично.



Я до сих пор совершенно искренне считаю эту памятку одним из лучших образцов идеологического творчества на войне.



…Когда ты окажешься на своей войне, сделай себе такую же. Напиши от руки и носи на груди. И периодически перечитывай. Особенно перед рейдом или перед боем. Или просто запомни – как молитву.



